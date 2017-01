Los Warriors destrozan a Cavs en la primera mitad. Los Sixers del 'Chacho' ganan de nuevo

Día de Martin Luther King en la NBA, con partidos muy interesantes. En el Madison Square Garden, los Knicks tenían un partido para reivindicarse, pero una serie de malas decisiones en los últimos ataques les condenaron. Dennis Schröder anotó un triple a falta de medio minuto que no pudieron responder los Knicks en la última jugada. 107-108 para los Hawks, que continúan con su buena racha de juego y resultados. 28 puntos para Schröder, que partido tras partido sigue confirmando que es el año de su confirmación.

Video of Dennis Schroder Sinks The Game Winner at MSG! | 01.16.17

Victoria de los Wizards por 120-101 contra los Blazers. El equipo capitolino sigue en ascenso y anoche no dieron opción a los Blazers. Desde el segundo cuarto las distancias ya eran superiores a los 20 puntos a favor del equipo capitolino. Gran partido de la pareja exterior de los Wizards, Wall y Beal, ambos por encima de los 20 puntos. Lillard fue el único que estuvo a la altura en los Blazers con 22 puntos, pero con malos porcentajes.

Video of John Wall Goes Coast to Coast for Slam! | 01.16.17

Los Sixers vuelven a dar un puñetazo sobre la mesa, en un campo difícil como el de los Bucks. tras una gran segunda mitad, Philadelphia venció por 104-113. Joel Embiid volvió a demostrar que es una estrella de esta liga con 22 puntos y 12 rebotes. Otro jugador destacado del equipo ganador fue Sergio Rodríguez, que anotó 10 puntos, cogió 7 rebotes y repartió 6 asistencias.

Video of Joel Embiid Rejects Jabari Parker at the Rim | 01.16.17

Partido muy igualado en Indianápolis. Indiana Pacers venció a New Orleans Pelicans por 98-95. Miles Turner estuvo muy activo con 18 puntos y 12 rebotes, mientras que Anthony Davis solo hizo 16 puntos y 3 rebotes.

Partido de muchísimos puntos en las Montañas Rocosas. Denver ganó a Orlando por 125-112. Partidazo de Nikola Jokic con 30 puntos y 11 rebotes. Elfrid Payton fue el mejor de los Magic con 20 puntos y 12 asistencias.

Los Celtics continúan en buena racha y anoche ganaron en el Garden a los Hornets por 108-98. El partido estuvo muy igualado en la primera mitad, pero en la segunda los Celtics se distanciaron, de la mano de Isaiah Thomas, que volvió a hacer otro partidazo con 36 puntos. Charlotte sale de los puestos de playoffs, después de perder su quinto partido consecutivo.

Video of Isaiah Thomas 35 Points, 17 in the 4th | 01.16.17

Los Jazz siguen en racha y anoche ganaron en Phoenix por 101-106. La anotación estuvo muy repartida en los de Salt Lake City y el más destacado fue Gobert con 18 puntos y 17 rebotes.

Video of Gobert Block Seals Game for Jazz | 01.16.17

Interesante partido en el Staples Center entre los Clippers y los Thunder, que ganó el equipo local por 120-98. DeAndre Jordan fue el factor diferencial durante todo el partido, especialmente después de que Chris Paul fuera expulsado en el segundo cuarto por una dura falta sobre Westbrook. El base de los Thunder estuvo muy fallón durante todo el partido, lo que restó opciones a su equipo.

Video of CP3 Loses Defender on Stepback 3-Pointer | 01.16.17

Esperábamos un emocionante partido entre los Warriors y los Cavs, pero los de Steve Kerr nos dejaron sin ese placer. Los Warriors enseñaron la versión más destructora y nos dejaron sin emoción desde el primer cuarto. El marcador final fue un contundente 126-91. El Big Three de los Warriors estuvo a la altura, ya que combinaron 67 puntos. LeBron estuvo muy solo en los Cavs, que se vieron superados ante el vendaval de juego e intensidad que ofrecieron los Warriors.