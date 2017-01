Los Warriors, sin piedad; los Wolves de un gran Ricky a por los playoffs

Empezamos desde el Spectrum Center, donde los Kings derrotaron 109-106 a unos Hornets que suman ya su cuarta derrota consecutiva. Un partido igualado que DeMarcus Cousins (35 pts y 18 rb) resolvió a falta de 14.3 segundos, con una bandeja que ponía a los californianos por delante en el marcador. Los Hornets dispusieron de una última oportunidad de la mano de Kaminsky, pero la bola no entró y el rebote fue a parar a las manos de Cousins, quien sentenció desde la línea de tiros libres. Darren Collison (17 pts) y Anthony Tolliver (14 pts y 7 rb) también fueron importantes para lograr la victoria, mientras que en los Hornets los mejores fueron Kemba Walker (26 pts y 7 as) y Nicolas Batum (19 pts, 7 rb y 7 as).

Dejamos Carolina del Norte y nos marchamos a Florida, donde los Heat prolongan su racha ganadora y suman su séptima victoria consecutiva tras vencer 103-116 a los Pistons. Un partido igualado, que los de Miami resolvieron en el último cuarto (26-12) gracias al acierto desde más allá del arco. Una gran defensa y los puntos desde el banquillo (46), fueron clave para que la victoria no escapase del American Airlines Arena. Goran Dragic volvió a ser el mejor con 23 puntos y 4 asistencias, aunque Wayne Ellington (19 pts) con tres triples consecutivos en los últimos minutos y James Johnson (18 pts, 8 rb y 5 as) también fueron parte importante del triunfo. Por parte de los de la Motown, destacaron Andre Drummond (17 pts y 20 rb) y Reggie Jackson (24 pts y 7 rb).

Estamos en Milwaukee, donde los Celtics se llevaron el partido en la prórroga (112-108) frente a unos Bucks que suman ocho derrotas en sus últimos nueve partidos. Los de Boston, que se las prometían muy felices tras anotar 42 puntos en el primer cuarto, desperdiciaron una ventaja de 16 en la segunda parte y tuvieron que esperar al tiempo extra para llevarse el partido, gracias a los últimos cuatro tiros libres anotados por Jaw Crowder. Isaiah Thomas volvió a ser el líder indiscutible y sumó 37 pts y 8 asistencias. En el bando local, donde Jabari Parker (4 pts) no pudo brillar, los mejores fueron el griego Giannis Antetokoumpo (21 pts, 6 rb y 6 as) y Greg Monroe (14 pts y 13 rb).

Video of Giannis Spins Into No Look Assist for 4-Point Play | 01.28.17

Los que no tuvieron que sufrir tanto para llevarse su partido, fueron unos Warriors que se impusieron con comodidad a los Clippers, 98-144, dejándonos sin derbi californiano. Los de Steve Kerr, guiados por un Stephen Curry que anotó 25 de sus 43 puntos en el tercer cuarto, pasaron por encima de los angelinos en todas las facetas del juego. Repartieron 35 asistencias (+11), capturaron 48 rebotes (+16), tan solo perdieron 11 balones (-3) y además estuvieron acertados cara al aro (50% tiros de tres y 62% tiros de campo). Cuando están así, no hay nada que hacer. Al base de Akron, que tan solo jugó 28 minutos, le acompañaron Kevin Durant (23 pts, 4 rb y 7 as) y Klay Thompson (16 pts). En los visitantes, Blake Griffin fue el máximo anotador con 22 puntos, mientras que DeAndre Jordan tan solo capturó 5 rebotes.

Video of Stephen Curry IGNITES for 43 POINTS | 01.28.17

Tras la orgía anotadora de los de la bahía, nos vamos hasta Salt Lake City, donde los Grizzlies se llevaron la victoria frente a los Jazz, 102-95. Un duelo entre dos rivales que les gusta moverse en el fango y que tuvo a Zach Randolph ( 28 pts y 9 rb) y al español Marc Gasol (18 pts, 4 rb y 5as) como principales culpables de la victoria visitante. Los de Memphis hicieron buena la ventaja obtenida antes del descanso (52-43) y ahogaron a los locales en la segunda parte, dejándoles en tan solo un 26.3% en tiros de campo. En los Jazz, Rodney Hood fue el máximo anotador con 20 puntos, destacando también a Rudy Gobert (15 pts y 9 rb), Gordon Hayward (14 pts, 8 rb y 5 as) y a George Hill (16 pts y 5 as).

Dejamos el estado de Utah para irnos a Arizona, donde los Nuggets, sin Jokic lesionado, se volvieron a llevar el triunfo frente a los Suns 123-112. Danilo Gallinari (32 pts y 8 rb) y Kenneth Faried (21 pts y 13 rb) se combinaron para 53 puntos y 21 rebotes, siendo los mejores de unos Denver Nuggets que decidieron el partido desde la línea personal (18/19 en el tercer cuarto). De este modo, el equipo de Juancho HernanGómez, que se volvió a quedar sin disputar ningún minuto por cuarto partido consecutivo, ocupa la octava plaza del Oeste que ahora mismo les daría el derecho de jugar los playoffs. Por parte de los locales, no fueron suficientes los 41 puntos (career- high) de Eric Bledsoe, así como los 23 del joven Devin Booker.

Video of Gary Harris Explodes For The Big Reverse Dunk! | 01.28.17

Finalizamos en Minnesota, donde los Wolves de un gran Ricky Rubio ( 14 pts, 3 rb y 6 as) lograron sumar una nueva victoria tras vencer a los Nets por 109-129. Con este triunfo suman ya siete en los últimos diez partidos y se colocan a 3.5 de los playoffs. Los locales, volvieron a tener a Karl-Anthony Towns como su mejor hombre y el dominicano se fue hasta los 37 puntos, 13 rebotes y 4 tapones. Parece que el equipo de Thibodeau empieza a funcionar y anoche todos los titulares anotaron 12 puntos o más, además de los 18 que firmó Shabazz Muhammad desde el banquillo. En la franquicia de Brooklyn, Brook Lopez volvió a ser el mejor con 25 puntos y 7 rebotes.