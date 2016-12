Los Warriors sufren en Brooklyn, de nuevo gran partido de Willy (15+5) y homenaje a 'Shaq'

5 partidos en la noche NBA de hoy. En el primero de ellos, los Celtics ganaron en Indiana por 102-109. La vuelta del menudo Isaiah Thomas les ha sentado a los Celtics como un guante, ya que el base hizo otra gran actuación para conducir a su equipo a la victoria. 28 puntos y 9 asistencias para Thomas. Jeff Teague hizo su mejor partido con los Pacers con 31 puntos y 8 asistencias, pero no sirvió a su equipo para llevarse la victoria.

Video of Jaylen Brown Slams on the Celtics Fast Break | 12.22.16

Los Warriors llegaban a Nueva York, lo que provocó un gran ambiente en el Barclays Center. No fue un partido nada fácil para los de la Bahía, ya que los Nets estuvieron ganando por más de 10 puntos durante buena parte del partido. Una tremenda racha entre el tercer y cuarto periodo hizo que el marcador terminara 101-117 a favor de los Warriors. Kevin Durant fue el más destacado con 26 puntos y 9 rebotes.

Video of Kevin Durant 26 Points, 7 Assists, 9 Rebounds in Comeback Victory | 12.22.16

También hubo partido en el Madison, que vio otra victoria local, esta vez contra Orlando por 106-95. Seis jugadores de los Knicks estuvieron por encima de los 10 puntos, pero ninguno de ellos superó los 20. En los Magic, Ibaka y Fournier superaron los 20 puntos, pero no estuvieron muy acompañados por sus compañeros.

Video of Biyombo Denies Rose at the Rim | 12.22.16

Partido entre dos equipos en racha negativa en Miami. Los Lakers visitaron el sur de Florida, y antes del partido ambos equipos rindieron homenaje a Shaquille O´Neal, que vio su número 32 retirado en el techo del American Airlines Arena. El partido estuvo igualado y un final parcial favorable a los Heat hizo que se llevaran el partido por 115-107. Whiteside y Winslow fueron los mejores del partido con 23 puntos y 13 rebotes cada uno.

Video of Josh Richardson Dunks on Thomas Robinson | 12.22.16

Partidazo entre dos gallitos del Oeste en Los Angeles. Los Clippers recibían a los Spurs, a quienes acabaron derrotando por 106-101. La mala noticia vino por la lesión de Chris Paul, que se lesionó en los isquiotibiales y no pudo terminar el partido. Kawhi Leonard anotó 27 puntos que no sirvieron a los Spurs para llevarse el partido.