Los Warriors vuelven a sonreír de la mano de Thompson; Westbrook va a por Robertson

LA CRÓNICA

CLEVELAND CAVALIERS 91 – UTAH JAZZ 83

Los campeones tenían una difícil visita, unos Utah Jazz que destacan por su defensa. Snyder planteó un partido a pocos puntos, lo que mantuvo a su equipo en el partido en todo momento. Con unos secundarios que no estuvieron acertados y la vuelta de Kevin Love, aun sin estar al 100%, tuvo que ser LeBron James el encargado de coger las riendas del equipo de Ohio. 33 puntos y 10 rebotes para la estrella de los Cavs.

Video of LeBron James Scores 33 Kevin Love Makes His Return in Cleveland! | March 16. 2017

TORONTO RAPTORS 102 – OKLAHOMA CITY THUNDER 123

Los Raptors siguen con una racha muy negativa y anoche se vieron claramente superados por los Thunder. En el segundo cuarto los Thunder se distanciaron en el marcador, lo que dejó sin opciones al equipo canadiense. El partido se centró en el posible triple-doble de Westbrook, lo que acabó sucediendo, con 24 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias.

Video of Russell Westbrook 34th Triple Double of The Season in Toronto! March 16, 2017

NEW YORK KNICKS 110 – BROOKLYN NETS 121

Si los Raptors están en mala racha, lo de los Knicks es difícil de describir. Anoche llegaron sus vecinos de Brooklyn y también fueron capaces de vencerles. La primera parte estuvo igualada, pero en la segunda los Nets circularon más el balón y se distanciaron ante unos Knicks que recibieron más de 120 puntos del peor equipo de la liga. El quinteto titular de los Nets rindió a gran nivel, especialmente Rodae Hollis-Jefferson, que hizo 20 puntos y 10 rebotes.

ATLANTA HAWKS 91 – MEMPHIS GRIZZLIES 103

El duelo entre Howard y Marc Gasol se lo llevó el catalán. Fue un partido entre dos equipos que llegan tras unas semanas en las que los resultados y el juego no están siendo los mejores. El partido estuvo muy igualado hasta que en la segunda mitad los Grizzlies tomaron una cierta ventaja debido, principalmente, a la gran labor de Marc Gasol, que hizo su segundo triple-doble de la temporada, con 18 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Triple doble para @marcgasol



18 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias



Victoria ante Atlanta. pic.twitter.com/4k3ph5ww9l — NBA Spain (@NBAspain) 17 de marzo de 2017

DENVER NUGGETS 129 – LOS ANGELES CLIPPERS 114

El proyecto de Los Angeles Clippers comienza a sonar a fracaso. 6ª derrota en los últimos 10 partidos para el equipo de Doc Rivers, cuya continuidad no está asegurada de cara a la temporada que viene. La defensa angelina fue un coladero durante todo el partido, con lo que los Nuggets tomaron ventaja tras el primer cuarto. Otro partidazo de Nikola Jokic, con un triple-doble de 17 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias. Además, estuvo muy bien acompañado por Will Barton, que hizo la máxima anotación de su carrera, con 35 puntos.

GOLDEN STATE WARRIORS 122 – ORLANDO MAGIC 92

Las sonrisas volvieron al Oracle Arena. Tras unas semanas con más derrotas de las previstas y con más dudas de las habituales, los Warriors necesitaban un partido como el de ayer. Klay Thompson fue el primero en abrir la lata, con nada menos que 21 puntos en el primer cuarto. Su hermano splash, Stephen Curry, se apuntó a la fiesta para anotar 25 puntos y repartir 9 asistencias. Los Warriors se ponen un partido y medio por encima de los Spurs, lo que disipa un poco las dudas.

EL MVP: KLAY THOMPSON (WARRIORS)

Hoy era un día con varios candidatos, pero Klay, con un solo cuarto, se merece este galardón. No solo por anotar 21 puntos en el primer cuarto, sino también por hacerlo en un partido que podía ser muy tenso para los Warriors, como el enfrentamiento anterior, contra los Sixers. Era un partido que había que comenzar arrasando, y Klay se puso a enchufar para dejar a su equipo en una situación cómoda, que les permitió disfrutar de un partido, algo que no hacían desde hace muchos días.