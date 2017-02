Lou Williams gana el duelo de recién llegados ante Cousins; LeBron impone su ley en NY

Resultados

Portland

Orlando 112

103 Charlotte

Detroit 108

114 Pelicans

Rockets 99

129 Cleveland

New York 119

104 Warriors

Clippers 123

113 Denver

Sacramento 100

116

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Juancho Hernangómez - Willy Hernangómez 10 puntos 11 rebotes Kristaps Porzingis 8 puntos 5 rebotes Mindaugas Kuzminskas - Bismack Biyombo 2 puntos

LA CRÓNICA

Los Blazers se llevaron un partido en el que fueron siempre a remolque. Damian Lillard lideró la remontada de los suyos en el último cuarto (33 pts 5 asis) tras un primer periodo muy igualado. Los Magic en el primer encuentro sin el ala-pivot español Serge Ibaka, rozaron la épica tras dominar en los dos cuartos intermedios. La llegada de Jusuf Nurkic parece que ha sentado como agua de mayo en el Rose Garden ya que el pivot balcánico continúa encadenando buenos partidos desde su aterrizaje en la franquicia de Portland (12 pts 12 rbs). Por parte de los Magic, destacaron Nikola Vucevic, que rozó el doble-doble, y Evan Fournier, que sigue ejerciendo de lider en la aguas pantanosas en las que se mueve la franquicia de Florida.

Los Pistons supieron seguir empujando hasta el final del tiempo reglamentario para, finalmente, llevarse la victoria en casa frente a los Hornets. Una mala primera parte en la que destacó el base visitante, Kemba Walker (33 pts 7 rbs 6 asis), parecía que condenaba a los de la ciudad deo motor. Sin embargo, en el último periodo los de Van Gundy, siempre alentados por la hinchada local, dieron el do de pecho y forzaron la prorroga tras lograr un parcial de 30-15 en el último cuarto. En el tiempo extra apareció la figura Cadwell-Pope que aprovechó el encuentro para desquitarse de los rumores que aparecieron alrededor de él el último día de mercado. También determinante fue la aportación desde el banquillo del ex-magic Tobias Harris que acabó con 25 puntos.

Video of Kemba Walker (34 Pts) and Kentavious Caldwell-Pope (33 Pts) Duel in Detroit | 02.23.17

Decepcionante estreno de la pareja Davis-Cousins. Más por demérito de sus compañeros de roster que por falta de trabajo de los pivots. Para aquellos que vimos el partido quedaron clara dos cosas, primera; estamos ante una pareja monstruosa que todavía no se ha aclimatado, segundo; el resto de la plantilla de New Orleans tiene que dar un paso al frente si se quiere alcanzar cualquier objetivo por encima de la primera ronda de Playoff. El número cero y el 23 se combinaron para lograr 56 puntos y 26 rebotes mientras que del resto sólamente llegó a la decena de puntos (12) el alero recién llegado Omri Casspi. Por parte de los Rockets destacable, como siempre, el papel de James Harden que, a pesar de no tener un buen día en el tiro, se desquitó con 14 asistencias. Sin embargo, en la franquicia tejana, los focos fueron para el recién llegado, Lou Williams, que con 27 puntos desde el banquillo refuerza su candidatura a sexto hombre del año, regalando además la victoria fuera de casa a los Rockets.

Video of DeMarcus Cousins Scores 27 Points in His Pelicans Debut! | 02.23.17

Partido trámite para los Cavs, a pesar del resultado, que pescaron en aguas turbias en su vuelta al Madison. Al final entre rumor y rumor tanto Carmelo Anthony (20 pts 9/25 en tc) como Derrick Rose (13 pts) se quedan en el Madison. Esto parece una solución cobarde por parte de los directivos neoyorkinos que deberían, ya, empezar a reconstruir en torno a KP. Lebron, una vez más, lideró a los suyos con un gran triple-doble, secundado por un buen Kyrie Irving y un nuevo doble-doble de Tristan Thompson.

Video of LeBron James Puts Up 18/13/15 vs. the Knicks | 02.23.17

Varias derrotas han cosechado a lo largo de esta temporada los Clippers en Oakland. Sin embargo si alguno, o alguna, se hubiese quedado dromido al descanso, se hubiera visto tremendamente sorprendido por el resultado. Tras un gran segundo cuarto de los angelinos, 37- 18, todo parecía encaminado para la victoria visitante. Pero tras el descanso la maquinaria warrior empezó a funcionar, endosando, a uno de los mejores equipos de Oeste, un 50-26 en el tercer cuarto. En los Clippers, destacó el trabajo bajo los aros de Jordan, que acabó con 17 puntos y 11 rebotes. Ojo a la posible primera ronda de los Warriors frente a Pelicans, que les pueden hacer un roto en la pintura. Por parte de los locales, Curry y Durant comandaron a los suyos, el base con 33 puntos, y el alero con un doble-doble que incluyó 25 puntos y 25 rebotes. Tras la recuperación de los locales en el tercer cuarto los Clippers no pudieron sino bajar los brazos en señal de rendición.

Video of The Golden State Warriors Score 50 POINTS in the 3rd Quarter! | 02.23.17

Primera victoria, y es noticia, de los Kings, en la era post-Cousins. Los de Sacramento se impusieron a unos débiles Nuggets con un buen trabajo de equipo, en el que destacó el pivot Cauley-Stein, saliendo desde el banquillo. Mal partido de los de Colorado que ya después del primer cuarto tenían el partido perdido. No supieron los visitantes, a pesar del buen partido de Harris, remontar un encuentro en el que se llevó la victoria el menos malo. Hernangómez solo dispuso de dos minutos en el partido en el que, el recien llegado, Buddy Hield se marchó con 16 en su casillero.

EL MVP: Lebron james

Una vez mas, y no son pocas, el rey impone su ley. Sencillamente demasiado para unos Knicks que andan bastante perdidos y que, tras el no traspaso de Rose y Anthony quedan en tierra de nadie. Lebron regalo la victoria a los suyos con un triple-doble marca de la casa (18 pts 15 asis 13 rbs) que fue demasiado para los locales. James sigue con su puesta a punto y cada vez se le ve más en forma coforme se acerca su momento favorito, los Playoffs. En el coto de caza preferido del rey, parece que no habrá demasiada oposición tras el decepcionante final de mercado protagonizado por los perseguidores de los Cavs en el Este.

LO + DESTACADO

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 02.23.17

NBA , 23/02/17

Este

1 Cleveland 40 16 2 Boston 37 20 3 Washington 34 21 4 Toronto 33 24 5 Atlanta 32 24 6 Indiana 29 28 7 Chicago 28 29 8 Detroit 28 30 9 Milwaukee 25 30 10 Miami 25 32 11 Charlotte 24 33 12 New York 23 35 13 Philadelphia 21 35 14 Orlando 21 38 15 Brooklyn 9 47

