Luis Scola y Brandon Jennings, cortados en Nueva York

La NBA se sigue moviendo tras el cierre del mercado de traspasos de esta temporada. Tras los últimos rumores sobre Deron Williams, José Manuel Calderón y Andrew Bogut, en el día de hoy se han producido nuevos movimientos en algunos equipos.

Por un lado, Quinn Cook y Ben Bentil se han presentado oficialmente como nuevos jugadores de Dallas Mavericks. Por otra, Brianté Weber firma 10 días con Charlotte Hornets tras expirar su acuerdo anterior con Golden State Warriors (que no le renovaron esperando captar a Calde).

El que, también oficialmente, se desvincula de la disciplina de Brooklyn Nets es el argentino Luis Scola. Se especulaba con este movimiento ya que la temporada del equipo está prácticamente acabada y Luifa acababa contrato el próximo verano. En palabras de Sean Marks, mánager general, "sentimos que Luis se ha ganado el derecho a contribuir en un equipo de Playoffs".

Y en movimientos aún no confirmados, Brandon Jennings será cortado por New York Knicks, que a su vez firmarán a Chasson Randle. Lo ha adelantado Adrian Wojnarowski. Según los últimos rumores, Jennings había pedido salir para poder jugar en un equipo con mayores aspiraciones esta temporada.

Dos lesiones

Joakim Noah se someterá a una cirugía artroscópica en la rodilla que hará que se pierda lo que resta de temporada. Esto ayudará a Willy Hernangómez a establecerse como pívot titular de los Knicks formando pareja con Kristaps Porzingis, como ocurrió en Baloncesto Sevilla hace escasos dos años.

Y en los 76ers, Joel Embiid ha sido catalogado como baja por periodo indefinido tras detectarse más problemas en las molestias que venía sufriendo en una rodilla. Los Sixers ya están pensando en la próxima campaña, por lo que no sería extraño que The Process, al igual que Ben Simmons, no volviera a jugar esta temporada.