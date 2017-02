Marc brilla en una noche de triple-dobles de Westbrook, Harden y Bledsoe

.

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Mirza Teletovic (Bucks) 1 rebotes Bismack Biyombo (Orlando) 4 puntos, 3rebotes Mario Hezonja (Orlando) 8 puntos, Damjan Rudez (Orlando) no jugó Raulzinho Neto (Jazz) 3 puntos Joe Ingles (Jazz) 18 puntos 4 asis 4 rebotes Juancho Hernángomez (Nuggets) 3 puntos, 3 asistencias Bojan Bogdanovic (Nets) 14 puntos, 6 rebotes Justin Hamilton (Nets) 3 puntos 3 rebotes Luis Scola (Nets) no jugó Mike Muscala (Hawks) 7 puntos, 2 rebotes Tiago Splitter (Hawks) no jugó Salah Mejri (Mavericks) - Alan Anderson (Clippers) 3 puntos Marc Gasol (Grizzlies) 15 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias Sergio Rodríguez (Sixers) 8 puntos, 5 asistencias Ersan Ilyasova (Sixers) 5 puntos, 3 rebotes Pau Gasol (Spurs) no jugó Davis Bertans (Spurs) 5 puntos 1 reb Kevin Seraphin (Pacers) 4 puntos, 3 rebotes

LA CRÓNICA

Gran victoria de los Cavs ante uno de sus posibles rivales en las Finales del Este. Los Pacers, que aguantaron en el partido hasta el final del tercer cuarto se vieron lastrados por el mal partido de su estrella que firmo una serie de 4/19 en tc. En los locales Lebrón firmo un “discreto” partido (31 puntos 4 asis 5 rebs) apareciendo junto a Irving (26 pts) para cerrar el partido en el último periodo. Los Pacers terminaron por quedarse sin el premio de la victoria tras una primera parte en la que pusieron contra las cuerdas al campeón, 32-28 para Indiana en el primer cuarto. Sin embargo, a pesar de los 19 puntos de Glen Robinson III y el nuevo doble-doble de Teague (15 pts 11 asis), los Cavs demostraron gran versatilidad y fondo de armario, al conseguir Korver, en otra gran serie de tiro,22 puntos (6/8 t3) y Tristan Thompson un doble-doble de 12 puntos y 12 rebs. Victoria número 24 de los Cavs en The Q por solo 5 derrotas.

Video of LeBron James Rises for the Two-Handed Slam | 02.15.17

Vibrante partido el que pudimos presenciar ayer en Toronto, con hasta dos remontadas, una por equipo y parte, para la victoria local final. Los Raptors, que ya esperan a Serge Ibaka, llegaron a ir ganando por 14 puntos en el segundo cuarto, aprovechando el gran inicio de Kyle Lowry (21 pts). Sin embargo el buen trabajo de los visitantes, que contaron con un gran Frank Kaminsky (27 pts), dio sus frutos en la segunda parte donde los Hornets, bien dirigidos por un gran Kemba Walker (24 pts 9 asis), llegaron a disponer de una cómoda renta de 17 puntos. Pero lo mejor estaba por llegar, Los locales aprovecharon el aliento de un público incansable y dio la vuelta una vez más al marcado, con un parcial de 32- 10 en el último cuarto. Muy importante el trabajo del quinteto inicial raptor, en el que todos firmaron dobles dígitos en anotación.

Video of DeMar DeRozan HIGH Arcing Rainbow Floater | 02.15.17

El enorme partido de Marc Gasol (15 pts 12 rebs 9 asis) se quedó sin premio después de que los Pelicans se sobrepusieran a un mal primer cuarto. La poca aportación de los demás “osos” lastró a los locales, en los que solo Conley (17 pts) y Randolph (16 pts 9rbs) aportaron, más allá de su pivot all-star. Por los visitantes, que no vieron peligrar el resultado tras los primeros ocho minutos, buen partido de Solomon Hill y Anthony Davis que se combinaron para lograr 35 puntos. Chandler Parsons sigue con su calvario habitual sin ser capaz de ser un factor decisivo en la franquicia de Tenesse (9pts). Además de Hill y Davis, los visitantes contaron con la buena aportación de Jrue Holiday (19 pts 7 rebs 7 asis), que está jugando a gran nivel tras su desaparecido inicio de temporada. También buen partido de Alexis Ajinca que firmó un doble-doble (12 pts 10 rebs).

Video of Chandler Parsons With the Nifty Reverse Layup in Memphis | 02.15.17

Los Miami Heat vieron hace poco cortada su extraordinaria racha, sin embargo parecen decididos a mantener el buen juego y las victorias. Resultado de mérito en casa de unos Rockets, que a pesar de su gran inicio de temporada y de un nuevo triple-doble de James Harden, siguen mostrando signos de irregularidad. Gran partido bajo el aro de Hassan Whiteside (23 pts 14 rebs) para liderar a los suyos, que mandaron en el marcador desde mediados del segundo cuarto, hasta el final. Los visitantes contaron con el gran desempeño de sus tres jugadores exteriores, los tres firmaron dobles dígitos en anotación, destacando Dion Waiters, que sigue justificando su fichaje, con 23 puntos 9 rebotes y 7 asistencias. Los locales, que no cuajaron un buen partido se colocan con 40 victorias y 18 derrotas.

El gran trabajo del quinteto titular de los Jazz fue suficiente para doblegar a unos Blazers que siguen sin cumplir las expectativas esta temporada. Los locales hicieron gala de un gran juego de equipo con hasta 7 jugadores superando la quincena en puntos. El más destacado fue el versátil Hayward (22 pts 7 asis 6 rebs) en un partido que tuvo dueño desde el inicio de la segunda mitad. Lo más destacado en los visitantes fue el buen debut de Jusuf Nurkic que logró 13 puntos y 7 rebotes. Mal partido, por el contrario, de la pareja exterior de los Blazers que se combinó para un pobre 11/38 en tc. Suma y sigue de los Jazz que miran para arriba en el Oeste.

Video of Dante Exum Skies and Dunks Over the Blazers | 02.15.17

Inicio disputado y poco más en Los Angeles. Los Clippers se impusieron con claridad a unos Hawks a los que les faltó un mayor acierto en ataque, sólo Schroder supero los 12 puntos. Por los locales Blake Griffin cuajó un gran partido con 17 puntos 9 asistencias y 5 rebotes, contando además con un buen trabajo en los tableros de DeAndre Jordan ( 16 rbs). Los Clippers tuvieron un inicio dubitativo en el que se produjeron múltiples intercambios de canasta, sin embargo, y tras un buen parcial en el tercer cuarto (33-18) establecieron las diferencias que al final serían definitivas. Mal partido de Paul Millsap que parece que no se moverá de Atlanta tras la llegada de Ibaka a Toronto.

Los Spurs se imponen a los Magic en una gran noche de las estrellas de los Spurs. Leonard y Aldridge se combinaron para lograr 45 puntos y 8 rebotes ante unos Magic que no tuvieron opción tras un mal primer cuarto (30-16). Sólo Vucevic (16 pts 10 rebs) puso algo de juego en el cuadro local que se coloca (21-37)

Otra gran noche de Thomas y nueva victoria Celtic. El menudo base lideró a los suyos con 33 puntos para sobreponerse a la resistencia sixer, que perdió el partido en los últimos cinco minutos. Gran partido de Saric que mantuvo a los suyos en el tercer cuarto cuando parecía que los locales se marchaban en el marcador (20 pts 16 rebs). Buen partido de Sergio Rodríguez (8 pts 5 asis 4 rebs) que sigue siendo suplente por detrás de TJ McConnel.

Tras un primer cuarto muy igualado, los Bucks se impusieron a los Nets en el Barclays Center de Brooklyn. Giannis Antetokoumpo jugó un gran partido (33 pts 9 rebs 4 robs 3 asis) para contrarestar el dominio en la pintura de Brook Lopez (36 pts 8 taps), que sigue envuelto en varios rumores de traspaso. Él y Dinwide (19 pts) intentaron varias veces la remontada, segundo y tercer cuarto, pero los visitantes se mantuvieron firmes y lograron su victoria número 25.

Reggie Jackson (22 pts 4 asis), que se revindica, y John Leuer (20 pts 8 Rebs) lideraron a los Pistons ante unos Mavs que no opusieron resistencia. Los Texanos acumulan con esta derrota un pobre 8-20 como visitantes, a pesar del doble-doble de Dirk Nowitzki. Poco más por parte de los Mavs que no estuvieron nunca por encima en el marcador.

Wiggins y Towns ejercen, esta vez sí, de líderes en la victoria frente a los Nuggets. La joven pareja de los Wolves se combinó para lograr 64 puntos y 23 rebotes, casi nada. Por parte de los Nuggets, que perdieron el partido en el tercer cuarto, sólo entraron en juego 8 jugadores debido a diferentes lesiones, destacando Nikola Jokic con 15 puntos y 14 rebotes. Ricky Rubio (6 pts 5 asis).

Video of Andrew Wiggins Drops 40+ Points Two Nights in a Row! | 02.15.17

Amplia victoria local de los Suns frente a los Lakers (137-101) con triple-doble de Eric Bledsoe. El base-escolta de los Suns estuvo bien acompañado por sus compañeros de quinteto titular Booker y Chriss que se combinaron para 38 puntos. Por los visitantes solo D.Russel impuso alguna resistencia, aunque con una mala serie de tiro (7/20)

Video of Eric Bledsoe Hits Half-Court Bank Shot to Beat the Buzzer! | 02.15.17

Dos cuartos duraron los Sacramento Kings en el Oracle Arena. Los Kings, que llegaron al descanso tres arriba (50-47), se vinieron abajo en la segunda mitad, encajando un escandaloso parcial de 15-42 en los primeros 12 minutos de la misma. Gran partido de Klay Thompson, que fue el más destacado, con 35 puntos, del Big 4 de los Warriors. Destacado también el trabajo de McGee que esta aprovechando la baja de Pachulia (8 pts 10 rebs)

Video of Andre Iguodala Beautiful No-Look Dime to McAdoo | 02.15.17

EL MVP: Dion Waiters (Heat)

En una noche de tantos partidos el MVP es para el ex de los Thunders. Waiters que salió sin hacer mucho ruido de la franquicia de Oklahoma continua mostrando un gran nivel y siendo clave en la reciente racha de victorias que encadenan los de Miami. Formando con Dragic, que parece haber recobrado parte de su nivel del año pasado, y Hassan Whiteside, un peligroso Big Three. 23 puntos 9 rebotes y 7 asistencias que fueron la razón principal de que los Heat se impusieran a uno de los mejores equipos del Oeste, los Houston Rockets.

LO + DESTACADO

Video of Top 10 NBA Plays Of The Night: 02.15.17

14/02/17

Este

1 Cleveland 39 16 2 Boston 37 19 3 Washington 33 21 4 Toronto 33 24 5 Atlanta 32 24 6 Indiana 29 27 7 Chicago 27 29 8 Detroit 27 30 9 Milwaukee 25 30 10 Miami 25 31 11 Charlotte 24 32 12 New York 23 34 13 Philadelphia 21 35 14 Orlando 21 37 15 Brooklyn 9 47

Oeste

1 Golden State 47 9 2 San Antonio 43 13 3 Houston 40 18 4 L.A. Clippers 35 21 5 Utah 35 22 6 Memphis 34 24 7 Oklahoma City 32 25 8 Denver 25 31 9 Sacramento 24 33 10 Portland 23 33 11 New orleans 23 34 12 Dallas 22 34 13 Minnesota 22 35 14 L.A. Lakers 19 39 15 Phoenix 18 39

14/02/17

