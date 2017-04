Marc gana el partido en el último segundo de la prórroga; Warriors remontan y 3-0

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: April 22, 2017

LA CRÓNICA

RAPTORS 87 – 76 BUCKS

Los canadienses, que no querían volver a repetir la sonrojante actuación del partido anterior, se emplearon a fondo en defensa y recuperaron el factor cancha al empatar la serie a dos. Kyle Lowry (18 pts 4 rb y 4 as) y DeMar DeRozan (33 pts 9 rb y 5 as) guiaron a los de Casey en un partido que no pudo llegar más igualado al descanso y en el que Serge Ibaka ayudó con 10 puntos y 8 rebotes. En la segunda parte los de Toronto se fueron escapando poco a poco en el marcador, hasta colocarse diez arriba a falta de cuatro minutos para finalizar el choque. Tony Snell, que fue el máximo anotador de su equipo con 19 puntos, anotó un triple cuando todavía restaban algo más de tres minutos que colocaba a siete a los de Winsconsin. Pero Kyle Lowry respondió con dos puntos primero y una asistencia a Valanciunas después, para cerrar un partido en el que los Raptors dejaron a los Bucks en 76 puntos. Giannis Antetokoumpo no tuvo su mejor noche y se quedó en 14 puntos y 9 rebotes, además de perder siete balones.

WIZARDS 98 – 116 HAWKS

Los Hawks estrenaron su casillero de victorias tras pasar por encima de los Wizards y colocan la serie 2-1. Los de Atlanta fueron amos y señores de un partido que empezaron ganando 38-13 y que un parcial de 7-0 de los de Washington dejó en 38-20 al final del primer cuarto. Ahí se acabó el partido. Los visitantes, en los que solo se salvó John Wall (29 pts), con un horrible Bradley Beal que se quedó en 12 puntos, no iban a ser problema para los de Budenholzer. Paul Millsap anotó 29 puntos, mientras que el alemán Dennis Schroder anotó 27. Jose Manuel Calderón aportó 4 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en los 13 minutos que estuvo sobre el parqué.

Los Hawks recortan distancia con los Wizards gracias a esta victoria. pic.twitter.com/KBy3FUZ4Om — NBA Spain (@NBAspain) 23 de abril de 2017

SPURS 108 – 110 GRIZZLIES

Marc Gasol empató la serie a dos al anotar una canasta a falta de siete décimas para la conclusión de la prórroga. De esta manera el catalán, que firmó 16 puntos y 12 rebotes, dejó estériles los 43 puntos de Kawhi Leonard, incluyendo los últimos 16 puntos de su equipo en el cuarto periodo y que obligó a Mike Conley (35 pts) a forzar la prórroga después de desperdiciar una ventaja de diez puntos a falta de 7 minutos. En el tiempo extra fue Leonard sin embargo quien empató con un triple desde la esquina a falta de 17 segundos. Pero cuando todo parecía indicar que se jugaría una segunda prórroga, apareció Marc Gasol para anotar la canasta que iba a dar el triunfo a los de Memphis y poner el 2-2 en la eliminatoria. Pau Gasol anotó 8 puntos y capturó 11 rebotes.

Video of Marc Gasol's Game-Winner Caps Off Epic Finish in Memphis | April 22, 2017

WARRIORS 119-113

Los Warriors, que remontaron una diferencia de 16 puntos en el tercer cuarto, se colocan 3-0 en la serie y tienen pie y medio en la siguiente eliminatoria. Un partido que empezó bien para unos Blazers que recuperaban a Jusuf Nurkic y que tenían enfrente a unos Warriors sin Durant, Livingston y Barnes, además de la ausencia en el banquillo de Steve Kerr por problemas de espalda. Así los de Oregón, que volvieron a tener a la pareja Lillard (31) - McCollum (32) a gran nivel, se fueron al descanso trece arriba. Pero el tercer cuarto iba a tener un protagonista inesperado, JaVale McGee (14 pts y 4 rb). La entrada en pista del pívot cambió el partido y ayudado por un Klay Thompson (24 pts) que entró en trance en el tercer cuarto, los de la bahía acabaron el periodo tan solo uno abajo. Pero ya no había quien parara a unos Warriors que mostraron un gran carácter y que acabaron llevándose el partido. Stephen Curry acabó con 34 puntos y 8 asistencias y anotó un triple al final del partido que acabó con cualquier mínima esperanza de los de Portland.

Video of 2nd Half Rally Propels Warriors to 3-0 Series Lead | April 22, 2017

EL MVP: KAWHI LEONARD (SPURS)

Video of Kawhi Leonard Scores Playoff Career-High 43 in Game 4 | April 22, 2017