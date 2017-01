Marc Gasol hace el partido de su vida. Los Sixers del Chacho siguen ganando

10 partidos en la noche NBA del miércoles. Los Cavs siguen con su mala racaha y anoche perdieron en The Q contra los Kings por 112-116, tras prórroga. Es la tercera derrota seguida de los de Ohio, y la sexta en los últimos diez partidos. El partido estuvo igualado en todo momento. Collison y Cousins mantenían a los Kings con opciones, mientras que el Big Three de los Cavaliers trataba de despegarse en el marcador, sin conseguirlo. LeBron tuvo la posesión para ganar el partido, pero perdió el balón y no pudo evitar la prórroga. En ella, Afflalo clavó un triple a falta de 15 segundos que los Cavaliers no pudieron contestar. Cousins fue el mejor del partido con 28 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias.

Video of Cousins Sends Game to OT with Layup | 01.25.17

El Garden recibía a un rival de enjundia y el partido no decepcionó. Tras un choque de idas y venidas, los Celtics acabaron venciendo a los Rockets por 120-109. El duelo individual entre Harden y Thomas fue apoteósico. 30 puntos y 12 asistencias para La Barba y 38 puntos y 9 asistencias para Thomas. Los Celtics están a medio partido de los Raptors, con lo que tienen a tiro la segunda plaza de la Conferencia Este.

Video of Isaiah Thomas Scores 38 in Win Over Rockets | 01.25.17

Duelo entre equipos de la parte baja del Este en el Barclays Center. Miami ganó a Brooklyn por 106-109, en un partido en el que los Nets fueron ganando por más de 15 puntos durante el tercer cuarto. Sin embargo, en el último periodo Dion Waiters se echó el equipo a la espalda y remontó el partido. Quinta victoria consecutiva de los Heat, que sigue lejos de los puestos de playoffs. Los Nets continúan como peor equipo de la NBA.

Video of Dion Waiters Leads an 18 POINT COMEBACK on the Road against the Nets

Atlanta sigue en racha y ayer ganó por 114-119 en Chicago. Seis jugadores de los Hawks anotaron más de 15 puntos, mientras que los Bulls basaron su ataque en sus dos mejores hombres, Butler y Wade, que no encontraron apoyo en sus compañeros. Los Hawks se quedan a una victoria del segundo puesto del Este, que se ha puesto muy emocionante en las semanas previas al All-Star.

Sin embargo, el mejor equipo del Este en 2017 no es otro que los sorprendentes Philadelphia 76ers. Ayer visitaban Milwaukee, donde hicieron un partido muy serio contra otro equipo en alza. Tras una serie de decisivas posesiones, Antetokounmpo falló el triple que hubiera llevado el partido a la prórroga y los Sixers se llevaron el duelo por 109-114. La victoria, además, se consiguió sin la participación de su estrella, Joel Embiid. Gerald Henderson hizo de veterano para liderar a su equipo en las últimas posesiones y anotar 20 puntos.

Video of Malcolm Brogdon Catches Noel with Poster Slam | 01.25.17

Otro emocionante partido se vio en el FedEx Forum de Memphis, donde los Grizzlies ganaron a los Raptors por 101-99. Marc Gasol hizo uno de los partidos de su carrera, con 42 puntos (su tope en la NBA) y 5 triples. Además, anotó los 16 primeros puntos de su equipo. Sin DeRozan, Lowry y Norman Powell tiraron de los canadienses, pero se quedaron con la miel en los labios después de fallar el último triple que les hubiera dado el partido. Quinta derrota consecutiva de los Raptors, que mantienen con un escaso margen la segunda posición de la Conferencia Este.

Video of Vintage Vince Carter Spins to a 360 Reverse Lay-Up! | 01.25.17

Victoria de los Thunder en Nueva Orleans por 105-114. Anthony Davis se lesionó al golpearse con Domantas Sabonis y se tuvo que retirar del partido para no volver. Así, la estrella del partido fue quien todos esperábamos, Russell Westbrook, que hizo otro triple-doble con 27 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. El base adelantó a Larry Bird para convertirse en el quinto jugador con más triples-dobles de la historia de la NBA, con 60.

Video of Russell Westbrook 23rd Triple Double | 27 Points, 10 Assists, 12 Rebounds

Los Warriors volvieron a la senda de la victoria en Charlotte, donde ganaron por 103-113. Durant y Curry fueron los máximos anotadores de los californianos con 33 y 28 puntos respectivamente. Kemba Walker dio la cara en todo el partido con 28 puntos y 8 asistencias pero los Hornets no pudieron contra un equipo con un talento muy superior.

Video of Stephen Curry Fakes Kemba, Throws Up Backwards Lay-Up | 01.25.17

Los Mavericks están en alza y anoche aprovecharon la visita de unos deprimidos Knicks para ganarles por 103-95. Carmelo Anthony tiró de los neoyorquinos a base de jugadas individuales, pero un buen último cuarto de los texanos decantó la balanza. Los Mavs se ponen a tres partidos y medio de los puestos de playoffs, algo impensable hace pocas semanas.

Otro equipo histórico que está en caída libre son los Lakers. Su trayectoria ha sido opuesta a la de los Mavs. Comenzaron la temporada sorprendiendo, pero en las últimas semanas se han derrumbado, hasta el punto de que ocupan el último puesto de la Conferencia Oeste. Anoche perdieron en Portland por 105-98. Lillard y McCollum, como casi siempre, fueron las estrellas de los Blazers con 24 puntos cada uno. Los de Oregon se sitúan a medio partido de los Nuggets, los octavos de su conferencia.