Marc Gasol: "Mi adicción es la competición"

El de Sant Boi disputará este fin de semana su 2º All-Star

Marc Gasol atendió al diario El Mundo en una entrevista en Nueva York en vísperas del que será el segundo All-Star Game, el de New Orleans, de su carrera. En la charla, Marc habla de lo que le ha llevado hasta este momento tan especial justo un año después de la lesión más devastadora de su vida.

Gasol asegura que está "muy contento" porque no siente "nada" de dolor en el pie tras la rotura de una parte de su pie derecho. "Cuando pasó, no miré adelante. Me centré en el proceso de recuperación", dice. "Ha sido el momento más delicado de mi carrera, pero me ha hecho más fuerte. Es duro, pero aprendes y creces, aprendes de la gente de tu alrededor y valoras las cosas importantes", confiesa Marc.

Asegura también que le faltaron "dos semanas" para poder estar a punto para disputar los Juegos Olímpicos 2016 con España y que sintió rabia "por no poder compartir la experiencia, que es única, con el grupo". Además, confirma que "si no hay contratiempos" estará con el combinado nacional en el próximo Campeonato de Europa porque le hace "mucha ilusión".

"Los Grizzlies somos un grupo de amigos"

Está pletórico. Las medias por partido son de 20'7 puntos, 6'4 rebotes, 4'3 asistencias y 1'4 tapones. Pero no se arruga, quiere más: "Siempre pienso que lo mejor está por venir. Soy ambicioso, no me conformo. Estoy contento, pero no satisfecho. Tengo adicción por mejorar y competir, a poder llegar con los Grizzlies (que también somos un grupo de amigos) a sitios donde no hemos estado nunca", aclara orgulloso.

En especial, el vínculo que valora es con Mike Conley: "Comenzamos siendo dos chavalillos y ya llevamos nueve años juntos. Nos hemos casado juntos, hemos sido padres juntos... Eso une, y los dos pasamos más tiempo juntos que con nuestras mujeres e hijos. Es una persona de esas que valen la pena, como Juan Carlos Navarro, muy pura. Y tenemos buen corazón, los dos nos hemos podido ir pero nos hemos quedado en la franquicia", cuenta el catalán.

34-23 están los Grizzlies, inmersos en los puestos de honor de la Conferencia Oeste. Y Gasol no se conforma: "Soy exigente, quiero más. Podemos ser más disciplinados y consistentes, sobre todo en defensa".

Al ser preguntado por la versatilidad, esquiva: "Las estadísticas se sobrevaloran muchísimo, son muy frías. Cuentan una historia que no es nada interesante. El baloncesto es verlo, sentirlo, disfrutarlo. Lo importante es la parte subjetiva del juego". Sobre lo de encestar tantos triples (a día de hoy, 77/197), se sorprende: "Es sólo un recurso. Estoy tirando más, pero no he inventado la rueda. Todos sabemos la importancia actual del tiro de tres: ayuda a tener más espacio, a sacar al defensor de la zona... No lo veo tan especial", asevera.

Este domingo encara otro All-Star: "Es una cosa que pasa uy pocas veces. Tienes la oportunidad de representar a mucha gente. Hay niños que te están viendo desde casa y pueden ver en ti un espejo, una motivación o un incentivo. Eso me enorgullece y me da una responsabilidad".

Video of Marc Gasol West All-Star Reserve | 2017 Top 10