Marc Gasol se lleva el duelo 'fraticida'; Clippers abusan de los Cavs

Los Cavs dieron descanso a sus estrellas y cayeron claramente ante Clippers

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: March 18, 2017

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Nicola Mirotic (Bulls) 5 puntos, 4 rebotes Jose Manuel Calderón (Hawks) 2 asistencias ;arc Gasol (Grizzlies) 16 puntos, 7 rebotes Pau Gasol (Spurs) 8 puntos, 9 rebotes Juancho Hernangómez (Nuggets) 15 puntos, 5 rebotes Alex Abrines (Thunder) 2 puntos

LA CRÓNICA SACRAMENTO KINGS 84 - OKLAHOMA CITY THUNDER 110 Quinto triunfo consecutivo de los Thunder con Westbrook (28p, 8r, 10a) como jugador más destacado, aunque sin triple-doble. El base de Oklahoma City Thunder no pudo encadenar su quinto triple-doble seguido. El encuentro tuvo claro dominio Thunder y ya al descanso la ventaja era de 22 tantos. Pagagianni (14p, 11r) fue el más destacado en unos Kings que caen después de dos triunfos consecutivos. Video of Westbrook Drops 28 Points And 10 Assists In OKC! | March 18, 2017 CLEVELAND CAVALIERS 78 - 108 LOS ANGELES CLIPPERS El partido llegaba marcado por la ausencia de las estrellas de los Cavaliers. Love, LeBron e Irving quedaron fuera de la contienda por descanso y su equipo se vio superado claramente por unos Clippers que rompen una racha de tres derrotas consecutivas. Redick (16p) destacó en unos Clippers que lograron una cómoda renta que permitio dar descanso en el último periodo también a jugadores como Griffin (23p), Paul (5p, 7a) o DeAndre Jordan (13p, 17r).

El partido llegaba marcado por la ausencia de las estrellas de los Cavaliers. Love, LeBron e Irving quedaron fuera de la contienda por descanso y su equipo se vio superado claramente por unos Clippers que rompen una racha de tres derrotas consecutivas.destacó en unos Clippers que lograron una cómoda renta que permitio dar descanso en el último periodo también a jugadores como(23p),(5p, 7a) o(13p, 17r). SAN ANTONIO SPURS 96 - 104 MEMPHIS GRIZZLIES Memphis se llevó el triunfo en el duelo 'fraticida' entre los hermanos Gasol. Marc Gasol (16p, 5r, 7a) impuso sus números a los de su hermano Pau (8p, 9r). El partido se decantaba gracias a un gran último periodo de Grizzlies. Conley (19p, 7r, 6a) firmaba un completo partido en el que es el cuarto triunfo consecutivo de Grizzlies. Leonard (22p) y Aldridge (21p, 9r) destacaron en unos Spurs que tuvieron un día desacertado desde el perímetro (9/28) HOUSTON ROCKETS 109 - 105 DENVER NUGGETS Houston Rockets rompieron la racha de cuatro triunfo seguidos con la que llegaba Denver al partido. James Harden firmaba un espectacular triple-doble (40p, 10r, 10) para llevar a su equipo al triunfo en partido igualado en el que Will Barton tuvo la ocasión de dar el triunfo a los locales pero erró un triple y una bandeja en los instantes finales. Juancho fue titular y tuvo protagonismo en el juego de los Nuggets con sus 15 puntos y 5 rebotes. Video of James Harden Notches Another 40 Point Triple-Double in Denver! | March 18, 2017

Y ADEMÁS... Arrollador primer cuarto de Portland (40-18) en su triunfo ante los Hawks (113-97). Lillard (27p) y McCollum (22p) fueron los mejores en su equipo y encadenan siete triunfos en nueve partidos en su lucha por alcanzar los playoff de la Conferencia Oeste.

(27p) y (22p) fueron los mejores en su equipo y encadenan siete triunfos en nueve partidos en su lucha por alcanzar los playoff de la Conferencia Oeste. Cody Zeller (19p) y Walker (16p) lideraban el triunfo de Hornets ante Wizards (98-93) en un partido en el que Washington estuvo desacertado en el tiro (37%) y donde Wall (19p, 8a) fue el más destacado.

(19p) y (16p) lideraban el triunfo de Hornets ante Wizards (98-93) en un partido en el que Washington estuvo desacertado en el tiro (37%) y donde (19p, 8a) fue el más destacado. Victoria de Chicago ante Utah (86-95) en su segundo partido sin Wade. Butler (23p) y Portis (22p) fueron las referencias anotadores junto con un Valentine (11p, 10r) que firmaba su primer doble-doble.

(23p) y (22p) fueron las referencias anotadores junto con un (11p, 10r) que firmaba su primer doble-doble. Stephen Curry (28p) lideraba el triunfo de Warriors ante Bucks (92-117) con el que consolidan una racha de tres triunfos seguidos tras la peor serie negativa de toda su temporada. Video of Steph Curry Drops 28 points, 4 assists vs. Bucks l March 18, 2017

LOS DATOS DE LA NOCHE

Con el triple-doble de esta noche, Harden se convierte en el segundo jugador con más triples-dobles en una temporada en los últimos cuarenta años, tras Westbrook que lleva 34 este mismo año.

Cavaliers firmaron sus mínimos en anotación, tiros de tres anotados (5) y porcentaje de triple (18%)

via @ESPNStatsInfo

NBA , 18/03/17

Este

1 Cleveland 45 23 2 Boston 44 25 3 Washington 42 27 4 Toronto 40 29 5 Atlanta 37 32 6 Indiana 35 33 7 Miami 34 35 8 Milwaukee 34 35 9 Detroit 33 36 10 Chicago 33 37 11 Charlotte 30 39 12 New York 27 42 13 Philadelphia 25 43 14 Orlando 25 45 15 Brooklyn 13 55

Oeste

1 Golden State 55 14 2 San Antonio 52 16 3 Houston 48 22 4 Utah 43 27 5 L.A. Clippers 41 29 6 Oklahoma City 40 29 7 Memphis 40 30 8 Denver 33 36 9 Portland 31 37 10 Dallas 29 39 11 Minnesota 28 40 12 New Orleans 28 41 13 Sacramento 27 42 14 Phoenix 22 47 15 L.A. Lakers 20 49