Marc Gasol y Abrines dan lo mejor de sí; Harden y Westbrook siguen a lo suyo

Abrines logró su mejor partido en la NBA: 18 puntos y 5 triples

Milwaukee Bucks 102-113 Cleveland Cavaliers

Los Cavaliers de LeBron James mantienen su cancha casi inexpugnable, esta vez en detrimento de unos Bukcs que siguen remando para colocarse en puestos de PlayOffs. A pesar de las bajas de dos jugadores importantes como la de Kevin Love en el 4 y la de JR Smith en el perímetro, los de Lue dominaron el encuentro a su antojo gracias a las actuaciones de sus tres nombres principales: LeBron James volvió a dar una noche más un clínic de basket gracias a sus 29 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, estando omnipresente en ambos lados de la cancha; Tristan Thompson palió la baja de Love y abusó de su rival cerca de los aros, yéndose a los 15 rebotes, mientras Kyrie Irving se marchó hasta los 31 puntos y 13 asistencias, para convertirse en el dueño y señor del choque. En los Bucks fueron Giannis Antetokounmpo (28) y Jabari Parker (27) los que intentaron tirar del carro, pero no pudieron hacer nada.

Video of Kyrie Scores 31 with 13 Assists in Win | 12.21.16

Minnesota Timberwolves 92-84 Atlanta Hawks

Los Wolves de Ricky Rubio sumaron su 2ª victoria consecutiva, soñando con acabar el año en buena dinámica y por qué no, empezar a mirar a una octava plaza de PlayOffs que se encuentra muy barata en el Oeste. El base de El Masnou sumó 10 tantos, 5 rebotes y 8 asistencias, siendo clave en la victoria al igual que un quinteto poco reforzado en el banquillo (Thibodeau solo utilizó 8 jugadores). Karl-Anthony Towns con 17 puntos, 18 rebotes y 5 asistencias fue el hombre del partido ante la ausencia de Howard, pero que dejó un bonito duelo ante Paul Millsap, quien anotó 18 puntos y capturó 10 rebotes.

Video of Paul Milsap Posters Bjelica in Atlanta | 12.21.16

Memphis Grizzlies 98-86 Detroit Pistons

Grizzies y Pistons se citaban en Detroit para vivir lo que sería la mejor actuación del año del center español Marc Gasol, y la 19ª victoria de la temporada para los de Tennessee, que figuraron de inicio, a pesar de la limitación de minutos, con Mike Conley y Chandler Parsons. Ante la necesidad de tirar del carro, Marc Gasol se mostró agresivo para marcharse a un 14/17 en tiros de campo sumando 38 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, además de 2 robos y 2 tapones. Sumó también en defensa, y es que a pesar de los 19 rebotes de Andre Drummond, dejó a la estrella de los Pistons en 13 puntos y menos del 40% en tiros de campo.

Video of Marc Gasol Scores A Season High 38 points in Detroit | 12.21.16

Washington Wizards 107-97 Chicago Bulls

Chicago fue testigo de cómo los Bulls continúan sin arrancar como les gustaría y perdieron un partido que tuvieron dominado con más de 10 puntos de ventaja. Fueron de nuevo Bradley Beal y John Wall los que tiraron de la franquicia capitalina aportando 21 y 23 respectivamente (aunque el base también obtuvo 6 capturas y repartió 9 pases de canasta). Gortat con 14 puntos y 11 rebotes también fue importante bajo los aros, y ni el buen hacer de Jimmy Butler (20 puntos y 11 rebotes) y Dwyane Wade (19 puntos) evitaron una nueva derrota de unos Bulls que tan solo han ganado 3 de los últimos 10. El español Nikola Mirotic estuvo 21 minutos sobre el parqué, anotando 11 puntos y capturando 6 rebotes.

Video of Jimmy Butler Dunks It on Gortat | 12.21.16

Oklahoma City Thunder 121-110 New Orleans Pelicans

Westbrook, como un día más en la oficina, volvió a hacer barbaridades sobre una cancha de baloncesto, esta vez, ante los New Orleans Pelicans en el estado de Luisiana. El base californiano anotó 42 puntos, capturó 10 rebotes y repartió 7 asistencias en 33 minutos, protagonizando un duelo de claros aspirantes al MVP con Anthony Davis, quien sin éxito, intentó tirar del carro de los locales. ‘La Ceja’ se fue hasta los 34 puntos y 15 rebotes aunque sigue sin lograr que el equipo que lidera levante cabeza. Álex Abrines brilló con luz propia por primera vez esta temporada y con 18 puntos (5/11 en triples) rompió el partido el último cuarto para dar la victoria a los suyos.

Video of Westbrook and Davis Put Up Big Stats in Duel | 12.21.16

Sacramento Kings 94-93 Utah Jazz

Sorprendente victoria de los Kings en la cancha de los siempre sólidos Utah Jazz, gracias al papel de su gran estrella DeMarcus Cousins, quien con 21 puntos y 8 rebotes (aunque con pésimos porcentajes), y sobre todo a Ty Lawson, quien desde el banquillo anotó 19 puntos vitales. En Utah destacaron Rudy Gobert con 17 putnos, 14 rebotes y 3 tapones, y Gordon Hayward con 28 puntos y 10 rebotes, aunque con el fallo de un tiro de 2 que pudo haber llevado el partido a la prórroga.

Video of Ingles Throws Outlet Pass From Floor, Hayward Slams | 12.21.16

Houston Rockets 125-111 Phoenix Suns

Los Rockets se llevaron de Phoenix un partido sin historia alguna ante los Suns, en el que destacó, como casi siempre en el equipo que dirige D’Antoni, el papel de James Harden, quien volvió a ser decisivo. ‘La Barba’ anotó 27 puntos y dio 14 asistencias, y fue de la mano de otro jugador que disputó un gran encuentro, Patrick Beverley (18 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias). La baja de Capela no fue problema para los visitantes, ya que la irrupción de Montrezl Harrell (17 puntos), palió la ausencia del suizo. El mejor de Phoenix fue el joven Devin Booker, gracias a sus 28 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

Video of James Harden With 2 Nice Behind The Back Assists | 12 21 16

Dallas Mavericks 96-95 Portland Trail Blazers

Los Mavericks de Harrison Barnes sorprendieron a los Trail Blazers de un Lillard que se encontró muy solo en todo el encuentro. El base del equipo de Portland acumuló 29 puntos y falló la canasta decisiva que les hubiera dado el triunfo ante un conjunto de Dallas liderado por Harrison Barnes (28 puntos y 7 rebotes) y Deron Williams (23 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias). Esta victoria permite a los visitantes dejar se ser el peor equipo de la Conferencia Oeste, y situarse a 5 victorias de los de Oregon, que marcan el PlayOff.

Video of Seth Curry Hits Double Clutch Buzzer Beater | 12.21.16

EL MVP: RUSSELL WESTBROOK (THUNDER)

Haciendo de lo estratosférico, lo habitual. Russell Westbrook sigue siendo el firme candidato a MVP de la NBA y anoche brindó otro gran partido ante los Pelicans: 42 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y anotando 16 de sus 18 tiros libres. En el mejor partido de Alex Abrines en la NBA (18 puntos), el base volvió a ser decisivo y ganó su duelo particular ante Anthony Davis. LO + DESTACADO Video of Top 10 NBA Plays: 12.21.16

NBA , 21/12/16

Este

1 Cleveland 21 6 2 Toronto 20 8 3 Boston 16 12 4 Charlotte 16 13 5 New York 15 13 6 Indiana 15 15 7 Chicago 14 14 8 Atlanta 14 15 9 Milwaukee 13 14 10 Washington 13 15 11 Detroit 14 17 12 Orlando 13 17 13 Miami 9 20 14 Brooklyn 7 20 15 Philadelphia 7 21

Oeste

1 Golden State 25 4 2 San Antonio 23 5 3 Houston 22 8 4 L.A. Clippers 21 8 5 Memphis 19 12 6 Utah 18 12 7 Oklahoma City 17 12 8 Portland 13 18 9 Sacramento 12 17 10 Denver 12 17 11 L.A. Lakers 11 20 12 New Orleans 10 21 13 Minnesota 9 19 14 Dallas 8 21 15 Phoenix 8 21

NBA , 21/12/16

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 31.31 2 Anthony Davis

NO 29.83 3 DeMarcus Cousins

SAC 28.96 4 DeMar DeRozan

TOR 27.89 5 James Harden

HOU 27.77 6 Damian Lillard

POR 27.39 7 Isaiah Thomas

BOS 26.63 8 Kevin Durant

GS 25.66 9 LeBron James

CLE 25.52 10 Stephen Curry

GS 24.72