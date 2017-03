Marc y Ricky destacan, con diferente suerte; Nueva exhibición de James Harden

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: March 15, 2017

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Pau Gasol (Spurs) 12 pts 5 rbs 1 asis Marc Gasol (Grizzlies) 27 pts 6 rbs 7 asis Jose Manuel Calderón (Hawks) no jugó Serge Ibaka (Raptors) no jugó Ricky Rubio (Wolves) 23 pts 3 rbs 7 asis Nicola Mirotic (Bulls) no jugó Sergio Rodríguez (Sixers) no jugó Alex Abrines (Thunder) no jugó Willy HernanGómez (Knicks) no jugó Juancho HernanGómez (Nuggets) no jugó

LA CRÓNICA

El primer partido de la jornada nos dejó una de las mayores sorpresas de la mismo, Los Wizards caen en casa frente a los Mavs. Más sorprendente aún si se ha visto el partido ya que, si bien es cierto que los locales no supieron terminar de marcharse en el marcador, los de Rick Carslile hicieron un esfuerzo encomiable en el último cuarto con un parcial de 39 – 27. Para ser honestos, no se puede decir que los Wizards se dejaran ganar el partido, ya que contaron con varias actuaciones importantes: John Wall 26 pts 11 asis, Bradley Beal 24 pts, 19 pts de Bogdanovic, 14 pts 10 rbs de Otto Porter Jr… Sin embargo el gran trabajo colectivo de los Mavs, que se apoyaron en su alero estrella, Harrison Barnes (22 pts 9 rbs), y en el incombustible Dirk Nowitzki, fue demasiado para los capitalinos.

Partido engañoso en la madrugada de ayer para los Boston Celtics. Los Wolves que encadenaban una buena racha de victorias, por fin, se presentaban en el TD Garden con ganas de dar la sorpresa. Sin embargo, los locales hicieron valer su gran trabajo colectivo, ninguno de los jugadores que participó se quedó sin anotar, y dieron las riendas en el momento justo a sus dos estrellas, Isaiah Thomas (27 pts) y Al Horford (20 pts 9 rbs 8 asis). Por parte de los Wolves, que dominaron el encuentro hasta mitad del tercer cuarto, imposible no destacar el gran trabajo de Ricky Rubio, que está mostrando su mejor versión hasta la fecha, liderando a los suyos en anotación y haciendo al equipo jugar colectivamente (23 pts 7 asis). También Towns dio el do de pecho (17 pts 14 rbs), pero fue insuficiente para compensar el gran final de tercer cuarto de los locales.

Victoria muy trabajada para los Grizzlies, que llegaron a ver esfumarse una renta de 14 puntos. Los Bulls, que siguen sin rumbo aparente y más pendientes de la polémica que del juego, cuajaron un buen partido, remando y remando hasta volver a meterse en el último cuarto, pero sin premio final. Enorme partido de Mike Conley (27 pts 9 rbs 7asis) y de Marc Gasol (27 pts 6 rbs 7 asis) , que mantuvieron a los suyos en un final muy tenso. Por los locales, Mirotic jugó 24 minutos, vaya montaña rusa la del hispano-montenegrino, en los que consiguió 14 puntos y 9 rebotes. Liderando a los suyos vimos esta vez a Rajon Rondo (17 pts 6 rbs 8 asis) que se puso el mono de trabajo ante los fallos de Jimmy Butler (4/16 tc). Los Grizzlies se afianzan en la zona de Playoffs

Los Spurs de Pau y compañía le dan vida a los Warriors en la lucha por la primera plaza del Oeste, tras un precioso partido en el Álamo. Siempre en el alambre, el encuentro se decidió en los minutos finales, en los que los Blazers fueron mejores. La pareja Lillard – McCollum se combinó para anotar hasta un total de 62 puntos, bien apoyados por Nurkic y Vonleh, que fueron demasiado para los texanos. Los de Popovich siguen jugando de maravilla, y siguen ganando partidos, pero es cierto que cuando el balón quema Kawhi Leonard se está viendo, no siempre, demasiado solo. Gran partido del alero (34 pts 9 rbs 6 asis) que sigue demostrando su gran progresión y labrando su camino para lograr convertirse en el siguiente gran emblema de la franquicia más laureada de las últimas décadas. Pau Gasol, correcto (12 pts 5 rbs) sigue partiendo y aportando desde el banquillo.

Enorme partido colectivo de los Bucks, que vencieron a los Clippers en L.A, y demuestran ser el equipo más en forma de la liga. Menos Giannis y más equipo, esa fue la receta para la victoria de los visitantes, que contaron con hasta seis jugadores con dobles dígitos en anotación, y en los que ningún jugador se fue sin estrenar su casillero. Los angelinos, desdibujados, no encontraron esta vez el liderazgo de Chris Paul, que se quedó en seis puntos. Sin embargo, y a pesar de los fallos del base, los locales contaron con el gran partido de DeAndre Jordan (22 pts 17 rbs) y Blake Griffin (18 pts). Este último tuvo una participación clave en el encuentro, fallando, después de que su equipo remontase siete puntos en dos minutos, una lanzamiento cercano, bien defendido, eso sí, por Monroe y Brogdon.

Además

Los Pacers apalizan a los Hornets en casa, con un gran partido de Paul George (39 pts), Pacers y Hornets, cara y cruz este curso, mientras los de Indiana se acercan cada vez más a su mejor versión, los Hornets no cumplen las espectativas establecidas a principio de temporada.

Los Heat se llevan una nueva victoria, suma y sigue, frente a los Pelicans. Dragic comandó la ofensiva local con 33 puntos frente a un equipo que no acaba de hacer buena su mosntruosa pareja interior.

Nueva exhibición colectiva de los Jazz, y nueva victoria. Los de Utah se llevaron una comoda victoria frente a los Pistons en los que solo uno de sus titulares logró alcanzar la decena de puntos. Hayward sigue demostrando su calidad y liderazgo (25 pts 9 rbs 6 asis)

Humillación Laker por parte de los Rockets. Los Harden, Williams o Ariza fueron simplemente demasiado para los angelinos,

Bonito encuentro en la zona baja de la tabla. Los Suns cayeron finalmente ante unos Kings que ven en Skal Labissiere su nueva esperanza.

EL MVP: James Harden (Houston Rockets)

Nueva jornada y nuevo MVP para James Harden,ya no es sorpresa. El escolta de los Rockets vuela sobre el parquet naranja directo hacia su primer título de mejor jugador. Los texanos pasaron por encima de unos Lakers que no supieron, o no pudieron, hacer frente al arsenal ofensivo de los de D´Antoni. Harden con un nuevo triple-doble lideró a los suyos, a pesar de sumar nueve perdidas, en casi todos los aspectos estadísticos del juego.Da gusto ver a estos Rockets, que se siguen manteniendo a base de triples y de maravillas de James Harden, en el tercer puesto del Oeste, casi nada.

NBA , 15/03/17

Este

1 Cleveland 44 22 2 Boston 43 25 3 Washington 41 26 4 Toronto 39 28 5 Atlanta 37 30 6 Indiana 35 33 7 Milwaukee 33 34 8 Detroit 33 35 9 Miami 33 35 10 Chicago 32 36 11 Charlotte 29 39 12 New York 27 41 13 Philadelphia 24 43 14 Orlando 24 44 15 Brooklyn 12 54

Oeste