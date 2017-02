McCollum decide en Dallas a pesar de Nowitzki; Hornets y Rockets ganan en casa

Los Hornets cortan su mala racha

Houston se impone a Orlando

McCollum y Nowitzki tuvieron un memorable duelo de pistoleros

Nets

Hornets 107

111 Magic

Rockets 104

128 Blazers

Mavericks 114

113

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Bismack Biyombo (Orlando) 4 pts, 4 reb Serge Ibaka (Orlando) 28 pts, 8 reb Mario Hezonja (Orlando) 7 pts, 3 reb Damjan Rudez (Orlando) 0 pts, 1 asis Bojan Bogdanovic (Nets) 22 pts, 5 reb Justin Hamilton (Nets) 9 pts, 7 reb Luis Scola (Nets) No jugó Salah Mejri (Mavericks) 6 pts, 5 reb, 3 tap

ACTUALIDAD

Tras varios meses de ausencia, Kris Middleton debutará esta noche en el partido que enfrenten a los Bucks y a los Heat. El alero tendrá una restricción de minutos, con lo que es posible que no supere los 25 minutos de juego. Una gran noticia para los Bucks, que deben mejorar su juego en las últimas semanas para volver a las posiciones de playoffs.

LA CRÓNICA

3 partidos en la noche NBA de hoy. En el primero de ellos, dos equipos trataban de romper unas rachas horribles. Los Hornets habían perdido sus últimos 7 partidos, mientras que los Nets habían caído en los últimos 9. El partido estuvo igualado, hasta que en el último cuarto los de Carolina del Norte supieron administrar las cortas ventajas que tuvieron, para ganar 111-107. Brook Lopez y Bojan Bogdanovic tiraron del carro de los Nets con 22 y 20 puntos por cabeza. En el otro lado, 7 jugadores de los Hornets anotaron por encima de los 12 puntos. Brooklyn sigue siendo el peor equipo de la liga y Charlotte continúa fuera de playoffs. Video of Marvin Williams Finishes with Power in Charlotte l 02.07.17 Orlando visitaba Houston, que se resarció de sus últimas semanas con una victoria contundente por 128-104. Gran partido de Serge Ibaka con 28 puntos y 8 rebotes, ajeno a los últimos rumores de traspaso que le incluyen. La estrella del partido fue James Harden con 25 puntos y 13 asistencias. El último partido de la noche fue el más emocionante. Dallas y Portland se enfrentaban buscando acercarse a los puestos de playoffs. Los Blazers fueron por delante durante gran parte del partido, pero en el último cuarto los Mavericks completaron la remontada. En el tercer cuarto Evan Turner chocó contra Harrison Barnes, con tal mala suerte que se provocó una fractura en su mano derecha. Las últimas jugadas del partido fueron un thriller. Dirk Nowitzki anotó dos triples decisivos, el último a falta de 3 segundos, que fue respondido por CJ McCollum con una bomba a falta de 3 décimas que dio la victoria a Portland por 113-114.

EL MVP: CJ McCOLLUM (BLAZERS)

En un partido decisivo, que si perdían se quedaban a dos partidos de la octava posición de los playoffs, McCollum dio un paso adelante y tiró del carro en los minutos finales. Dos canastas en las dos últimas posesiones de los Blazers hicieron inútiles los dos triples anteriores de los Nowitzki. 32 puntos para un jugador que ha dado un paso adelante en su juego esta temporada, aunque los resultados colectivos no le estén acompañando.

Video of C.J. McCollum Wins It for the Blazers, Drops 32 Points on the Road

LO + DESTACADO

El Top 5 de la noche

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: 02.07.17