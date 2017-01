McCollum y Lowry hacen lo que quieren, Pau e Ibaka cumplen pero sus equipos no ganan

Los Pistons se llevaron una victoria de su visita a Miami, no sin tener que darlo todo ante unos Heat mermados por las lesiones. El conjunto local no pudo contar ni con Winslow ni con Whiteside, ni con Dragic (suenan varios rumores de traspaso sobre el esloveno).

Los de Detroit consiguieron remontar por primera vez un partido después de irse perdiendo al descanso, siendo su récord en estas situaciones de 1-17. El equipo entrenado por Van Gundy estuvo liderado por Drummond (25 puntos y 18 rebotes) , Reggie Jackson (27 puntos) y Kentavious Caldwell-Pope (23 puntos y +14 con él en pista). Por parte de los de Miami, tan solo Johnson (20 puntos) y Ellington (18 puntos) estuvieron a la altura. El equipo de Spoelstra se vino abajo en la segunda mitad, anotando tan solo 32 puntos, mientras que en la primera había llegado a 66.

Por otro lado, Budenholzer pudo superar por primera vez a su maestro y los Hawks consiguieron llevarse una trepidante victoria contra los Spurs de Pau Gasol (18 puntos 9 rebotes). Leonard falló dos tiros cruciales en el devenir del partido, el primero, con el encuentro empatado y para evitar la prórroga, se le saldría de dentro, mientras que el segundo sería una bandeja para igualar el marcador, pero que no llegaría a buen puerto. Parker (22 puntos) y Aldridge (27 puntos 13 rebotes y +17 en pista) fueron los mejores de los tejanos.

Por su parte, los Hawks disfrutaron del mejor partido hasta el momento de Tim Hardaway Jr. El escolta forzó la prórroga con un triple, además de anotar 9 puntos en el tiempo extra, para irse a los 29 puntos con 6/7 en triples. La victoria local también dependió mucho de Millsap, el ala-pívot realizó un encuentro brutal, con 32 puntos y 13 rebotes.

Video of Paul Millsap Drops 32 Points as Hawks Top Spurs in OT

Video of Tim Hardaway Jr. Nails Clutch 3-Pointer to Send Game to OT

Mientras tanto, en Indiana, Myles Turner volvió a realizar un gran encuentro para conseguir la victoria de su equipo. El joven pívot se fue hasta los 23 puntos y 12 rebotes. Otro Pacer que rindió a un buen nivel fue Paul George (19 puntos), el alero está teniendo una temporada un tanto decepcionante, pero sigue siendo una estrella de la liga.

Por su parte, Vucevic volvió a ser el mejor para los Magic, el pívot hizo 18 puntos y 11 rebotes, tanto Ibaka como Green (17 puntos) trataron de ayudarle, pero no sería suficiente para superar a los Pacers, que acumulan un 13-5 como local.

Los Blazers se llevaron una victoria en su visita a Minnesota de la mano de McCollum, que realizó el encuentro de mayor anotación en su carrera, con 43 puntos. Los de Portland fueron capaces de remontar una desventaja de 14 puntos al descanso, a base de trabajo e intensidad. Además, los visitantes no pudieron contar con Damian Lillard, que lleva 4 partidos seguidos de baja.

Por parte de los Wolves, el mejor fue Wiggins, con 24 puntos, mientras que Towns realizó un mal partido, con 11 puntos y 0/6 en triples. A su vez, Ricky Rubio firmó 6 asistencias y 2 robos, pero tan solo 1 paupérrimo punto, además, no jugaría en todo el último cuarto.

Video of Kris Dunn Shows Off Insane Dribble To Get Around Defender

El último partido de la jornada acabaría con victoria canadiense. El encuentro se disputaría a un gran ritmo, lo que permitió que los espectadores se deleitaran con un marcador tan elevado. Los de Toronto serían llevados a la gloria de la mano de Kyle Lowry, que firmaría 41 puntos, con 20 en el último cuarto. Por su parte, DeRozan volvería a realizar un gran encuentro en su ciudad natal, yéndose hasta los 31 puntos.

Mientras tanto, los Lakers siguen con su pésima racha, y es que los angelinos acumulan ya 15 derrotas en los últimos 17 partidos. Los mejores de los de amarillo y púrpura fueron Russell (28 puntos y 5 asistencias) y Young (26 puntos y 7/9 en triples).