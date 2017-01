'Melo' se cansa de los Knicks en otra noche bestial de Westbrook y Harden

DALLAS MAVERICKS 98 - 85 MINESSOTA TIMBERWOLVES:

Se acabó la racha de los Wolves, y fue volviendo a la peor versión de un equipo que amenazaba con resurgir y empezar una remontada que les llevara a los playoffs. Y es que el equipo de Tom Thibodeuau perdió en la noche de ayer contra unos Mavericks que son el peor equipo de la conferencia Oeste. Con unos porcentajes paupérrimos, sobre todo desde el tiro de tres y la linea de personal, los Wolves se condenaron e impidieron su propia remontada en la segunda parte. Curioso, como poco, que la peor imagen del equipo coincida con la reaparición de Zach LaVine, tras varios partidos lesionado. Los Mavs, por su parte, hicieron quizás, uno de los mejores partidos de la temporada, algo, por otra parte, no demasiado díficil de conseguir; varios jugadores por encima de los diez puntos, entre los que destacó Wesley Matthews con 19, buenos porcentajes desde el tiro exterior, y una buena defensa que dejó al equipo rival en 87 puntos.

Por último, destacar el nivel de Ricky Rubio, tras completar la que ha podido ser su mejor semana, a nivel estadístico, en la NBA, el base español continuó cu su recital de asistencias llegando otra vez a 10.

TORONTO RAPTORS 116 - 101 NEW YORK KNICKS:

Crisis aguda en unos Knicks que han visto como en apenas mes y medio un proyecto que parecía encaminado a los buenos resultados se ha partido por la mitad y amenaza com romperse definitivamente tras las palabras de Carmelo Anthony al final del partido ante Toronto; "Si sienten que mi tiempo en Nueva York ha terminado, creo que deberíamos tener una conversación", dejando caer un posible traspaso.

Video of Derrick Rose Pretty Double Clutch Layup In Traffic! 01.15.17

Anoche visitaron a uno de los mejores equipo de la NBA, y sufrieron de lo lindo, llegando a terminar el tercer cuarto con tan sólo 8 puntos anotados por los 27 de los canadienses, justo, después de recibir la friolera de 42 puntos en el segundo periodo. Es decir, ni en ataque, ni en defensa, los Knicks no exisitían, y de ahí que los Raptors consiguiesen un +15 para terminar la primera mitad, y un +19 para empezarla, que llegó a dejar el resultado del partido en 58-96 al final del tercer cuarto. Luego, con un último cuarto repleto de "minutos de la basura" los del Madison consiguieron maquillar el resultado. Con este resultado, los Raptors siguen cómodos en la segunda plaza del Este y podrían acercarse todavía más a los Cavaliers si en la madrugada de hoy los de Lue pierden ante los Warriors.

Muy atentos porque se vienen curvas en la 'Gran Manzana'.

ATLANTA HAWKS 111 - 98 MILWAUKEE BUCKS:

Atlanta y Milwaukee se enfrentaban en un duelo de aspirantes en la conferencia Este. Ambos, instalados en los puestos de playoffs, y con una diferencia de apenas tres partidos. Pero el choque se lo llevaron los locales, que venían de perder ante los Wolves y Celtics, y necesitaban resarcirse. El partido fue realmente igualado, a un primer cuarto tremendo (36-36), le siguieron otros dos en los que se empezaron a apreciar las primeras desventajas del partido. Sin embargo, fue al final del encuentro, en un terrible último cuarto para los Bucks, cuando los Hawks certificaron su victoria (15-23). El apagón en el ataque de los de Jason Kidd fue letal, eso, y las continuas pérdidas de balón en momentos caliente del partido. Tan sólo Antetokoumpo (33-8-9) ponía algo de intención. Sin embargo, en los Hawks, además de un gran Bazemore (24 puntos), líder anotador del equipo, Dwight Howard (16-14), Paul Millsap (18-8-5) y un acertado Mike Dunleavy Jr (20 puntos), fueron clave para certificar una victoria que les deja cuartos en la conferencia.

BROOKLYN NETS 112 - 137 HOUSTON ROCKETS:

Los Rockets siguen imparables de la mano de Mike D'Antoni y James Harden. 'The Beard' volvió a conseguir un triple doble (22-11-11) ante unos Nets que se vieron desbordados por el vendabal ofensivo de los texanos. Aún así, consiguieron responder maravillosamente en la primera parte, al intercambio de canatastas y juego rápido que proponia el equipo rival. Y es que el equipo de Brooklyn anotó 66 puntos por los 74 de los de Houston, una ventaja, que en la segunda parte, los Rockets alargaron todavía más, llegando a la máxima del partido en el último. Con Harden dirigiendo el ataque fueron Eric Gordon (24 puntos) y Trevor Ariza (23 puntos) los ejecutores en el apartado ofensivo. Además, Harrell, Beverly y Anderson lograron superar la barrera de los 12 puntos cada uno. En los Nets, Trevor Booker (18) y Randy Foye (13 puntos), en la primera mitad, fueron los mejores de unos Nets que siguen siendo el peor equipo de la NBa y con diferencia.

SACRAMENTO KINGS 118 - 122 OKLAHOMA CITY THUNDER:

Y si hablamos de Harden y sus triple-dobles, no podemos dejar de hacerlo del rey de dicho apartado. Russell Westbrook consiguió anoche su 20º triple-doble de la temporada, en tan sólo 42 partidos jugados. Una cifra histórica y absolutamente terrorífica. 36 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias fueron los números del base de Oklahoma en la victoria de su equipo ante los Sacramento Kings de DeMarcus Cousins (debe ser All Star sí o sí), que terminó con 31 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Sin embargo, el gran partido de Enes Kanter (29-12) y de Oladipo (23) fue clave para acabar haciéndose con una victoria sufrida, y que llegó tras Sacramento no poder culminar una remontada que venía intentando desde el segundo cuarto. Tres tiros libres de Cousins ponían el partido 118-116, contestaba Oladipo con dos más (120-116) a falta de 11 segundos, pero un mal pase del pívot interceptado por Westbrook, que terminó en canasta fácil, dejó sentenciado el partido en favor de los visitantes.

MEMPHIS GRIZZLIES 104 - 108 CHICAGO BULLS:

Sin Mirotic (enfermedad), y sin Dwyane Wade (back-to-back), pero con Rajon Rondo, llegaban los Bulls al FedEx Forum de Memphis, en el que sería uno de los partidos emocionantes de la jornada. Jimmy Butler (18-8-6) fue el encargado de ejecutar a unos Grizzlies liderados por un Marc Gasol enorme (24-11-3), y un Mike Conley tremendamente inspirado (28 puntos y 8 asistencias). Sin embargo, fue Doug McDermott el gran protagonista del choque al conseguir su mejor marca de carrera, con 31 puntos (y 6 rebotes), anotando 20 en el segundo cuarto. Gracias a sus puntos, los Bulls se mantuvieron en el partido a pesar de los 14 puntos en el primer cuarto, su explosión anotadora en el 2Q se trasladó al marcador y los de Illinois consiguieron un 38-27 para cerrar el cuarto. Sin embargo, fue Butler quien a falta de 27 segundos cerró el partido con una canasta decisiva. Con esta derrota los Grizzlies se quedan 7º del Oeste, mientras que Chicago, con la victoria se mantiene en la octava posición del Este.

LOS ÁNGELES LAKERS 97 - 102 DETROIT PISTONS:

Los 'Baby-Lakers' siguen con su particular calvario y después de otra derrota más ya acumulan 29 y se hunden en el pozo de la conferencia Oeste. Anoche fueron los Pistons, con Tobias Harris (23-7) y Marcus Morris (23-9), los que volvieron a enseñar las vergüenzas de un equipo que no recupera la versión que sorpendió a la NBA al principio de la temporada. Tan sólo un 23% de acierto desde el exterior y con Williams (26), Russell (20), y Clarkson (16), ciertamente acertados, los Pistons trabajaron sobre la defensa para ganar un partido, que eso sí, se decidió prácticamente al final. D'Angelo Russell tuvo bola, a falta de un minuto para poner por delante a los Lakers con un triple, pero falló, todo lo contrario que Tobias Harris, que a falta de 30 segundos, y con el reloj de posesión a punto de acabarse, puso a su equipo cuatro arriba, y cerró el partido.

EL MVP: DOUG MCDERMOTT (BULLS):

Podríamos elegir a Russell Westbrook después de su 20º triple-doble en 42 partidos y la victoria de su equipo, pero sabemos que el '0' de los Thunder tendrá más noches como esta durante muchos años. Sin embargo, la sorpresa saltó anoche en el FedEx Forum, y no sólo porque ganaron los Bulls (por segundo día consecutivo), sino por la explosión anotadora de Doug McDermott que lideró la remontada de su equipo con 20 puntos en el segundo cuarto, y terminó con 31 puntos (career-high) y 6 rebotes. Además, puso el broche de oro a su actuación encestando los tiros libres decisivos que hicieron buena la canasta decisiva de Butler para ganar el partido.