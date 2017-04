Metta World Peace se despide del Staples. Sigue el calvario de Noah

ÚLTIMA HORA

· Continúa el calvario para Joakim Noah. Tras haber disputado solo 46 partidos en esta temporada, deberá pasar por el quirófano. El pívot francés ha sufrido un desgarro en su hombro derecho. El tiempo que estará de baja será entre los 4 y 6 meses.

· Cambio de pívots en Cleveland. Los Cavs cortan a Larry Sanders y fichan a Walter Tavares.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Jose Manuel Calderón (Hawks) 7 pts, 3 asis Ricky Rubio (Wolves) 14 pts, 10 asis Alex Abrines (Thunder) 8 pts, 1 robo Juancho HernanGómez (Nuggets) 14 pts, 6 reb

LA CRÓNICA ATLANTA HAWKS 103 – CHARLOTTE HORNETS 76 Partido sin historia en el Philips Arena. Los locales llevaron la voz cantante durante todo el partido ante unos Hornets con bajas importantes. Howard fue el mejor con 19 puntos y 12 rebotes. LOS ANGELES LAKERS 108 – NEW ORLEANS PELICANS 96 Quinta victoria seguida de unos Lakers que están dejando buenas sensaciones en el tramo final de la temporada. El partido parecía una despedida de Metta World Peace, quien quizá se retire al final de la temporada. El alero fue el máximo anotador de su equipo con 18 puntos ante unos Pelicans sin sus estrellas en la pista. Video of Metta World Peace Scores 18 in 2nd Half, Lakers Win 5th Straight | April 11, 2017 Y ADEMÁS... Los Thunder vencieron, sin Westbrook, en la cancha de los Wolves por 98-100. Victor Oladipo fue el mejor de los Thunder con 20 puntos, en un día en el que los Wolves estrenaban logo. Video of Victor Oladipo Hits Game Winner in Minnesota | April 11, 2017 Clara victoria de los Nuggets por 91-109 en la cancha de los Mavericks . Gary Harris fue el máximo anotador con 20 puntos.

por 91-109 . Gary Harris fue el máximo anotador con 20 puntos. Victoria de los Kings contra los Suns por 129-104. El rookie Buddy Hield hizo un partidazo con 30 puntos. EL MVP: BUDDY HIELD (KINGS) Una superestrella en la universidad que no estaba encontrando acomodo en la NBA. pero tras su llegada a los Kings, las sensaciones del bahameño están mejorando. Anoche anotó 30 puntos para llevar a su equipo a la victoria. LOS DATOS DE LA NOCHE

Los Kings han sido el único equipo que no ha recibido una sola técnica desde el All-Star, hasta esta noche. En la parte de la temporada que jugó en Sacramento, Cousins recibió 17.

TOP-5 DE LA NOCHE

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: April 11, 2017

1 Boston 52 29 2 Cleveland 51 30 3 Toronto 50 31 4 Washington 49 32 5 Atlanta 43 38 6 Milwaukee 42 39 7 Indiana 41 40 8 Chicago 40 41 9 Miami 40 41 10 Detroit 37 44 11 Charlotte 36 46 12 New York 30 51 13 Orlando 28 53 14 Philadelphia 28 53 15 Brooklyn 20 61

Oeste

1 Golden State 66 15 2 San Antonio 61 20 3 Houston 54 27 4 L.A. Clippers 50 31 5 Utah 50 31 6 Oklahoma City 47 34 7 Memphis 43 38 8 Portland 41 40 9 Denver 39 42 10 New Orleans 33 48 11 Dallas 32 49 12 Sacramento 32 49 13 Minnesota 31 50 14 L.A. Lakers 26 55 15 Phoenix 24 58

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 31.91 2 Isaiah Thomas

BOS 29.15 3 James Harden

HOU 29.11 4 Anthony Davis

NO 28.01 5 DeMar DeRozan

TOR 27.30 6 Damian Lillard

POR 26.99 7 DeMarcus Cousins

NO 26.97 8 LeBron James

CLE 26.41 9 Kawhi Leonard

SA 25.67 10 Stephen Curry

GS 25.37