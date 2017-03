Mirotic: "Estar en una situación así, fuera de la rotación, no tiene sentido para mí"

La situación del hispano-montenegrino se está convirtiendo insostenible y acumula ya tres partidos consecutivos sin saltar al parqué. Para más inri, en el último encuentro que disputaron los Bulls, el español ni tan siquiera llegó a sentarse en el banquillo. “Me dijo que estoy fuera de la rotación. Que tengo que estar a punto, pero no me ha dado ninguna previsión de si puedo o cuándo puedo jugar. Sólo que esté preparado”,

El español, que tan solo ha disputado un partido esta semana, donde anotó 6 puntos frente a los Pistons con un 2 de 7 en tiros de campo y un 20% en tiros de tres, no parece estar muy de acuerdo con la decisión que ha tomado su entrenador: “Sé que estoy preparado, que puedo ayudar. Está claro que no he sido regular, pero no sólo yo. Todo el equipo ha tenido altibajos. Pero estar en una situación así, fuera de la rotación, no tiene sentido para mi”. Pese a ello, y como no podía ser de otra manera, el “44” respeta la decisión de su entrenador. “Me ha costado entenderlo, estar en esta situación. Pasar de jugar 30 minutos a estar fuera de la rotación es duro. Pero es la decisión del entrenador y la tengo que respetar”.

De momento parece que Fred Hoiberg ha decidido apostar por el francés Joffrey Lauvergne y Mirotic tendrá que esperar una nueva oportunidad. "Le he preguntado que es lo que tengo que hacer para que vuelva a contar conmigo, que qué tengo que cambiar. Y por lo que me ha dicho parece que quiere darle una oportunidad a Joffrey Lauvergne”. "Es duro, muy duro. No hay muchas cosas que pueda hacer ahora mismo. Ahora no depende de mí, depende del entrenador. Siempre he sido un buen compañero y un buen profesional. Ahora me toca trabajar y esperar”.

El jugador, que este verano se convertirá en Agente Libre, está cuajando una pésima temporada y los números que registra son los peores desde que decidiera dar el salto a la NBA. Está promediando 9.1 puntos y 5.1 rebotes, donde los porcentajes de tiro no son nada buenos. Un 30.2% cuando tira más allá del arco y un 38.8% en tiros de campo.

El ex del Real Madrid no atraviesa uno de sus mejores momentos y su caché cotiza a la baja cara al próximo mercado de Agentes Libres.