Mirotic podría ser multado; Juancho se doctora y Marc, ¿Mejor pívot del mundo?

¿Qué han hecho los españoles esta semana?

Partidos del 7 al 16 de Diciembre

MARC GASOL GRIZZLIES

EQUIPOS NÚMEROS BLAZERS 36 pts y 9 rb WARRIORS 19 pts 8 rb y 6 as @CAVS No jugó CAVS 17 pts 11 rb y 3 as KINGS 20 pts 6 rb y 4 as

No hay quien pare al catalán, que esta misma semana se llevaba el galardón al mejor jugador de la semana en la Conferencia Oeste. Para muchos es el mejor pívot puro de la liga y desde luego, argumentos no les faltan. En los últimos cinco partidos el de Sant Boi ha promediado 23 puntos, 8.5 rebotes, 3.8 asistencias y 1 tapón con un 50% en triples (una media de 2/4 por partido).

Frente a los Blazers anotó su máximo esta temporada con 36 puntos y fue clave en la remontada de los de Tennesse. Suyos fueron 9 de los 14 puntos que anotaron los Grizzlies en los últimos cinco minutos, con un parcial de 14-2 que sirvió para darle la vuelta al marcador.

Los de Memphis marchan 5º en el salvaje Oeste y han ganado siete de los nueve partidos en los que Mike Conley no ha estado por lesión.

Video of Marc Gasol 36 Points in Win vs Blazers

RICKY RUBIO WOLVES

EQUIPOS NÚMEROS @RAPTORS 7 pts 3 rb y 3 as PISTONS 10 pts 3 rb y 6 as WARRIORS 8 pts 5 rb y 6 as BULLS 11 pts 5 rb y 10 as

Los Wolves están siendo una de las decepciones de este curso y Ricky no ha querido quedarse callado. El del Masnou admitía el mal momento por el que atraviesan y daba un pequeño tirón de orejas a sus compañeros al afirmar que el equipo juega sin corazón.

En lo que respecta al catalán, que está firmando su peor temporada desde que aterrizó en la NBA, esta semana ha promediado 9 puntos, 4 rebotes y 6.3 asistencias. Ha mejorado algo sus porcentajes (no era muy difícil), aunque siguen siendo malos (25% tiros de tres). Firmó un gran doble-doble de 11 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes frente a los Bulls, en la única victoria de su equipo.

Los de Minnesota (7-18) son 14º en el Oeste, con tan solo una victoria más que los Mavericks.

PAU GASOL SPURS

EQUIPOS NÚMEROS @BULLS 13 pts y 10 rb NETS 15 pts 6 rb y 4 as CELTICS 17 pts 13 rb y 6 as @SUNS 18 pts y 9 rb

Gran semana para el mayor de los Gasol, en la que los Spurs han igualado la marca histórica de los Lakers (70/71) y de los Warriors (15/16) de 14 victorias y 1 derrota fuera de casa. Los Tejanos, con un 80.8% de victorias (21-5) son el mejor equipo de la liga después de los Golden State Warriors.

En lo personal, ha promediado casi un doble-doble con 15.8 puntos y 9.3 rebotes, además de repartir 4 asistencias por encuentro. Su mejor partido fue frente a los Celtics en los que firmó 17 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. A sus 36 años, todavía le queda mucho baloncesto en sus manos.

ÁLEX ABRINES THUNDER

EQUIPOS NÚMEROS ROCKETS No jugó CELTICS 0 pts y 0 rb @BLAZERS 5 pts y 2 rb @JAZZ 3 pts y 0 rb

No han cambiado mucho las cosas para el balear, que sigue teniendo a Anthony Morrow por delante en la rotación. Pese a jugar los últimos tres partidos, su presencia ha sido más bien testimonial. Jugó 13 minutos frente a los Blazers por la ausencia de Victor Oladipo y frente a los Celtics y los Jazz acumuló 7 minutos en total. En estos tres partidos ha promediado 2.7 puntos con unos malos porcentajes (28.6% en tiros de tres).

Los Thunder marchan 7º en el Oeste con 15 victorias y 11 derrotas.

SERGE IBAKA MAGIC

EQUIPOS NÚMEROS CELTICS 8 pts y 8 rb @HORNETS 12 pts 7 rb y 3 as NUGGETS 22 pts y 4 rb y 4 tap @HAWKS 29 pts y 3 rb CLIPPERS 8 pts y 8 rb NETS 18 pts 10 rb y 5 tap

Sus Magic marchan 12º en la Conferencia Este y están a una victoria de entrar en playoffs (dos si tenemos en cuenta el número de partidos jugados). Esta semana el balance ha sido de 2-4 para los de Florida y Serge Ibaka ha promediado 16.2 puntos, 6.7 rebotes 1.8 tapones por partido.

El congoleño sigue brillando con luz propia y ha firmado grandes actuaciones esta semana. Frente a los Hawks anotó 29 puntos (su tope esta temporada son 31), 22 a los Nuggets además de poner 4 tapones y firmó un doble-doble frente a los Nets con 18 puntos, 10 rebotes y 5 tapones.

Pese al buen nivel mostrado por el español, su nombre se ha visto envuelto en numerosos rumores que le sitúan en los Washington Wizards a cambio de Bradley Beal. Pero como decimos, solo son rumores.

Video of Serge Ibaka's 29 Points Leads Magic to Victory | 12.13.16

JUANCHO HERNANGÓMEZ NUGGETS

EQUIPOS NÚMEROS @NETS No jugó @WIZARDS 3 pts 4 rb y 2 as @MAGIC 14 pts 4 rb y 2 as @MAVERICKS 4 pts y 3 rb BLAZERS No jugó

En un equipo plagado de aleros y ala-pívots, el ex del Estudiantes se va haciendo hueco poco a poco. Esta semana ha promediado 7 puntos, 3.7 rebotes y 1.7 asistencias en 16.4 minutos (ha jugado tres de los cinco partidos). Su mejor partido fue frente a los Magic de Serge Ibaka, donde se doctoró con 14 puntos (4/5 triples), 4 rebotes y 2 asistencias.

Los del Colorado marchan 10º en el Oeste a tan solo dos victorias de los playoffs.

NICOLA MIROTIC BULLS

EQUIPOS NÚMEROS SPURS 9 pts y 6 rb HEAT 9 pts y 5 rb WOLVES 5 pts y 5 rb @BUCKS No jugó BUCKS No jugó

La situación del ex del Real Madrid se complica cuando parecía que las cosas no podían ir a peor. Esta semana ha promediado 8.7 puntos y 5.7 rebotes, con unos porcentajes muy lejanos (38.1% tiros de campo y 28.4% en triples) a los que nos tenía acostumbrados.

Los últimos dos partidos los ha visto completos desde el banquillo por decisión técnica y el jugador faltó al entrenamiento previo al último choque. Pese a que el español ha declarado posteriormente de que se trata de un descuido y lo olvidó por completo, su polémica ausencia acarreará a buen seguro una multa.

Sin duda, Nicola Mirotic no atraviesa por uno de sus mejores momentos, al igual que sus Bulls (9º, 13-13), actualmente fuera de playoffs.

JOSE MANUEL CALDERÓN LAKERS

EQUIPOS NÚMEROS @ROCKETS No jugó SUNS No jugó KNICKS No jugó @KINGS No jugó @NETS No jugó @SIXERS No jugó

El extremeño sigue recuperándose de su lesión muscular y no ha participado en ninguno de los encuentros de esta semana. Los Lakers, que ya han recuperado a D´Angelo Russel, solo han ganado un partido esta semana (1-4) y poco a poco se van desinflando. Actualmente ocupan la 11º posición (11-18) de la Conferencia Oeste.

WILLY HERNANGÓMEZ KNICKS

EQUIPOS NÚMEROS CAVALIERS 9 pts y 7 rb @KINGS No jugó @LAKERS 6 pts 12 rb y 2 tap @SUNS No jugó @WARRIORS 8 pts y 10 rb

Parece que el madrileño se va asentando poco a poco y esta semana, donde ha promediado 7.7 puntos y 9.7 rebotes, nos ha regalado grandes actuaciones. Frente a los Lakers capturó 12 rebotes (igualando su tope) además de anotar 6 puntos y rayó a gran nivel frente a los finalistas del año pasado. A punto estuvo de firmar un doble-doble contra los Warriors, con 8 puntos y 10 rebotes, mientras que frente a los campeones anotó 9 puntos y 7 rebotes en tan solo 14 minutos.

El español es el segundo rookie más productivo de la liga y sus Knicks, que marchan 4º en la Conferencia Este (14-12), lo agradecen.

SERGIO RODRÍGUEZ SIXERS

EQUIPOS NÚMEROS @PELICANS 16 pts 2 rb y 8 as @PISTONS No jugó RAPTORS 16 pts y 5 as LAKERS 4 pts 5 rb y 3 as

El “Chacho”, que esta semana se perdió un partido por gastroenteritis, ha promediado 12 puntos, 2.7 rebotes y 5.3 asistencias. Destacó frente a Pelicans y Raptors con 16 puntos en ambos encuentros y se está mostrando a un gran nivel.

Por otra parte, esta semana se ha sabido, que Ben Simmons, número 1 del último draft, ha vuelto a entrenar tras su lesión y se espera que vuelva a finales de Enero. Habrá que ver como afecta al canario esta nueva situación, ya que el australiano, pese a no ser un base, es un generador nato y acaparará mucho balón.

Los Sixers (6-20) siguen siendo el peor equipo de la liga junto a los Dallas Mavericks.