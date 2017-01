Mirotic se une a Ricky Rubio como transferible; Joel Anthony llega a los Spurs

Tres movimientos relacionados con jugadores españoles en las últimas horas

Siguen los rumores de camino al trade deadline del próximo mes de febrero, en el que se cerrará el mercado de traspasos. Muchas son las franquicias que quieren mover sus piezas antes del límite para tener opciones de mejora en el último tramo de la temporada.

A la ya clara situación de Ricky Rubio se une la de otro jugador español, Nikola Mirotic. Además, el mercado se mueve en San Antonio tras la lesión de Pau Gasol.

Ricky, 'hot topic'

En el caso de Ricky Rubio es continuar las conversaciones que se llevan manteniendo unas cuantas semanas. Al desmentido por parte de Stan van Gundy de que iban a buscar el traspaso entre Reggie Jackson y el de El Masnou se unen otras informaciones que apuntan a New York Knicks y Chicago Bulls como posibles destinos de Rubio.

ESPN apunta a que existe interés mutuo con la franquicia de La Gran Manzana para un trato con Ricky, y en el caso de los Bulls se intentaría un intercambio con Rajon Rondo, que también es transferible. Según esta información, también se está incluyendo a Shabazz Muhammad en las conversaciones para ayudar a convencer al receptor (teniendo en cuenta el lucrativo cntrato de Rubio).

Pese a que en el último partido fue baja por el fallecimiento de su abuela, el '9' de los Wolves lleva un gran inicio de año y eso ha vuelto a realzar su valía en el mercado.

Mirotic también podría ser traspasado

Nikola Mirotic tampoco pasa por un buen momento en Chicago. Desde dentro del equipo se mira con lupa su inconsistencia en el tiro y su defensa, algo que no está convenciendo a Fred Hoiberg. Desde que no asistiera a un entrenamiento tras no jugar minutos en un encuentro de diciembre de 2016, está en la cuerda floja. Chicago Sun Times apunta que el montenegrino de nacimiento también ha sido incluido en las conversaciones de traspaso de los Bulls.

Mirotic está esta temporada en 9'3 puntos y 5'5 rebotes de media por encuentro.

Los Spurs firman un recambio para Pau

La última lesión de Pau Gasol, por la que se mantendrá en el dique seco por un tiempo aún sin determinar, ha llevado a R.C. Buford, mánager general de San Antonio Spurs, a acometer un fichaje rápido para paliar el hueco que el de Sant Boi deja en el roster.

Mientras se recupera, entre David Lee y Dewayne Dedmon cubrirán buena parte de sus minutos asignados. Para complementar, los Spurs han fichado por un período prorrogable de 10 días a Joel Anthony.

Anthony es de sobra conocido en el espectro NBA. Fue campeón de la NBA por partida doble con Miami Heat en 2012 y 2013. También ha jugado en Boston y Detroit. Es canadiense, tiene 34 años y es un especialista defensivo.