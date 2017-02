Murray (36) lidera la victoria del Mundo frente a USA con mucho sabor español

Abrines y Willy debutaron con buenas sensaciones

Jamal Murray fue el MVP con un doble-doble de 36 puntos y 11 asistencias

Los mejores novatos y jugadores de segundo año de la NBA se daban cita en New Orleans para dar el pistoletazo de salida al All Star de la NBA en un partido que enfrentó a las selecciones de Estados Unidos y la del Resto del Mundo. Un partido liderado por los Mike Brown, dirigiendo a The World junto a sus compañeros en el staff técnico de los Warriors, y a Jay Larrañaga, ayudante de Brad Stevens en los Celtics, haciendo lo propio con USA. D'Angello Russell, Karl Anthony Towns, Marquesse Chriss, Myles Turner y Devin Booker formaban el quinteto titular de los locales, mientras que Buddy Hield, ídolo local, Kristaps Porzingis, Dario Saric, Dante Exum y Nikola Jokic lo hacían en el equipo de el mundo.

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 02.17.17

Pronto se vería el carácter festivo del partido. Triples, mates, trote y ausencia total de defensa durante los primeros minutos. En el Resto del Mundo, Jokic organizaba y Porzingis y Hield ejecutaban. El serbio, más preocupado en divertir que en defender, daba un auténtico recital en los primeros minutos de asistencias y cachondeo en los gestos corporales. Por su parte, Towns era el más destacado de la selección USA. Álex Abrines tardó ocho minutos en salir, mientras que Willy Hernángomez lo hizo pasando los doce. Ambos tuvieron balones para lanzar, pero fue el de los Knicks quien más protagonismo tuvo al culminar un alley-opp iniciado por Jamaal Murray. Con su debut en el All Star, ya son nueve los españoles que han participado en el BBVA Rising Star Challenge.

Jonathon Simmons, el rookie de los Spurs de 27 años, ponía el espectáculo con mates de tremenda potencia. Como curiosidad, los primeros tiros libres del partido llegaron a falta de nueve minutos para cerrar la primera parte. Antes del final, el gran ausente de la cita, Joel Embiid, tuvo su cota de protagonismo, y es que, a pesar de no jugar, todos los focos se centraron constantemente en él en el banquillo. Así, la primera mitad se cerró con un marcador favorable para el World de 77 a 66.

Video of Best Dunks from the Rising Stars Challenge! | 02.17.17

La segunda parte, mejoró en lo deportivo. El Team USA mejoró la defensa, y llegó incluso a empatar el partido gracias a Jonathon Simmons y Frank Kaminsky, con diez minutos por jugarse. Con el de los Spurs liderando la defensa, y el de Hornets disparando desde el exterior, los locales consiguieron ponerse por delante con seis puntos de ventaja, pero entonces, apareció Jamal Murray. El jugador de Denver Nuggets protagonizó un auténtico duelo de tiradores junto a Kaminsky. El canadiense entró en racha y tiró del carro de los suyos. Los entrenadores dieron entrada a los titulares, pero el partido ya tenía dueño, y al final, el base de los Nuggets cerraría la primera noche del All Star. Al final, 150-125, y los del Resto del Mundo que se vengaron de la derrota del año pasado.

EL MVP - JAMAL MURRAY (Denver Nuggets):

El base dio un auténtico recital en la segunda parte del BBVA Rising Star, tanto en la dirección de juego como en el acierto exterior. Acabó con 36 puntos y 11 asistencias, y salió al rescate de su equipo cuando más lo necesitaba. Con 9 triples de 14 intentos, Murray marcó la pauta del partido y se coronó, contra todos los pronósticos, como el MVP de las jóvenes promesas de la NBA. ¡Qué futuro tiene!

JUGADORES DESTACADOS:

- USA:

Jonathon Simmons: 19 puntos y 4 rebotes.

Frank Kaminsky: 27 puntos y 7 triples.

Karl Anthony Towns: 24 puntos y 11 rebotes.

Devin Booker: 17 puntos.

- WORLD:

Kristaps Porzingis: 24 puntos y 10 rebotes.

Dario Saric: 17 puntos.

Buddy Hield: 28 puntos

Nikola Jokic: 12 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias.

Álex Abrines: 3 puntos y 1 asistencia

Willy Hernángomez: 2 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia.

MÁS VÍDEOS DE LA PRIMERA JORNADA DEL ALL STAR 2017:

Mannequin Challenge en el Celebrities Game:

Video of Mannequin Challenge at the Celebrity All-Star Game! | 02.17.17

Entrevista a Jokic... con final divertido

Video of Nikola Jokic Funny Interview At Rising Stars Practice!

Asistencia con el codo de Jason Williams

Video of Jason Williams Brings Back the Elbow Pass!!! | 02.17.17

Espectacular exhibición de mates al descanso

Video of CRAZY Dunks At Halftime Of Celebrity Game Ft. Jordan Kilganon And Crew!