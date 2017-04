Nikola Jokic, ¿el nuevo Vlade Divac?

¿Es un base? ¿Es un alero? ¿Acaso un pívot? No y sí. Es Nikola Jokić, el nuevo jugador completo que asombra a la NBA desde sus 2,08 de estatura, sacando un contraataque, anotando triples o dando pases sin mirar. Y, por supuesto, anotando de espaldas, en el poste bajo, como los buenos y antiguos pívots, sin usar un músculo de más para saltar o apoyarse en cualidades físicas a cuerpo de gimnasio. Con mano derecha o izquierda, igual le da. Como si no fuera con él. Con ese desgarbo típico de los jugadores sobrados de talento. Esos que parece que lo hacen todo a cámara lenta y para los que el baloncesto es un juego que se juega así, como la canción de moda, despacito.

Video of Mini Mix #28: Nikola Jokic Is A Gem For The Nuggets!

Procedente de esa fábrica de talentos que es Mega Leks y después de coquetear con los dirigentes del Barça, precisamente un exjugador blaugrana, Arturas Karnisovas, se lo llevó a la ciudad de las Montañas Rocosas y las pepitas de oro. Y eso que no había muchas noticias de él en las secciones inferiores de la selección serbia, en aquella generación del 95 que tan buenas maneras apuntara. Sin embargo, fuera por lo que fuera, Jokić sería, tarde o temprano, carne de NBA. Sus números en la Liga Adriática haciendo 11.4 puntos y 6.4 rebotes con sólo 19 años, y porcentajes de campo por encima del 60% ya apuntaban a ello. Aquella explosión tardía parece que aún no ha terminado. Desde entonces, no hace sino mejorar y mejorar cada temporada, cada partido. Al siguiente año, MVP, haciendo pequeños aquellos promedios (15.4 puntos y 9.3 rebotes) y sacando ya a la luz uno de sus mayores impactos a día de hoy; su visión de juego desde esos casi 7 pies. Y es que el IQ no se saca en el gimnasio. De eso, mucho saben en Serbia, especialistas en el fundamento más altruista del baloncesto.

Su primer año en la NBA acabó con 9.9 puntos, 7 rebotes y 2.3 asistencias para un 51.2% en tiros de campo y un espléndido 81.1% en libres, que ya quisieran para sí la mayoría de pívots de la liga estadounidense. Cosas del gimnasio, será. Y eso que estuvo en pista sólo una media de 21.6 minutos y no los más de 27 de esta temporada. Cosas de las explosiones en este caso. Esos números le valieron para cerrar el podio de aspirantes a Rookie del año, por detrás de Karl-Anthony Towns y el letón Kristaps Porzingis.

En este segundo ejercicio y con apenas 22 años recién cumplidos, Nikola Jokić ha explotado y mejorado aquella temporada novel que ya apuntara maneras. Ahora, con la marcha de Jusuf Nurkić a Portland y la reestructuración de los roles del equipo, acumula seis triples-dobles en el año, cinco desde el trade del pívot bosnio y el último, el del pasado sábado, nada despreciable; 26-13-10 frente a Charlotte. Con estas cifras, la nueva perla serbia se acerca a números de gente tan mítica como David Robinson. Y todo ello con esa asombrosa sensación de facilidad, con ese físico que parece tener siempre problemas de sobrepeso, pero que es capaz de hacerse un coast to coast como el base más eléctrico.

Video of Nikola Jokić Slick Behind-The-Back Going Coast to Coast | 01.02.17

A día de hoy opta, si no lo es ya, a convertirse en el jugador franquicia de un equipo NBA, que se está jugando en estos últimos partidos de fase regular su acceso a la post-temporada. Actualmente nadie rebotea más en Denver que él, siendo el mejor también el número de tiros de campo convertidos. Estos liderazgos los adereza con sus 16.5 puntos por partido, el segundo tras Danilo Gallinari y sus casi 5 asistencias por encuentro, sólo superado por el base Jameer Nelson. Nada mal para un chico serbio de 22 años. Y es que con su desparpajo, manejo de balón, visión de juego y tiro, además de sus movimientos al poste, Jokic tiende a parecerse a otro pívot serbio que daba también asistencias sin mirar o clavaba triples y que, sí, también, era un poco rebelde con su dieta. ¿Estamos ante un remake de Vlade Divac? Sólo el tiempo lo dirá. Por ahora, pinta bastante bien.