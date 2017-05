No Kawhi, No party: Warriors ponen el 2-0 en la serie

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 16, 2017

El partido se podría definir en una frase: NO KAWHI, NO PARTY.

Los de la bahía no dieron opción a los de San Antonio y pasaron por encima de unos desconocidos Spurs, que acabaron encajando 136 puntos. Nunca antes habían sufrido una derrota así en playoffs con Gregg Popovich a los mandos.

Hay un frío y escalofriante dato. Desde la lesión de Leonard, los Warriors han anotado 194 puntos con un 57% de acierto, mientras que los texanos se han quedado en 133 puntos con un pobre 37%. Nunca un hombre fue tan importante.

Los de Steve Kerr salieron como un ciclón y arrasaron con todo, dejándonos sin partido a las primeras de cambio. Stephen Curry (29 pts) , esplendido en todos los playoffs y que anoche adelantó a Derek Fisher, convirtiéndose en el 6º jugador con más triples en playoffs, se bastó el solito al anotar 15 de sus 29 puntos, en un primer cuarto que los de la bahía acabaron 17 arriba. Kevin Durant aportó 16 puntos y Draymond Green contribuyó con 13 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Un partido sin historia y que al descanso los Warriors ya mandaban por 28 puntos (44-72).

Con todos los titulares por encima de la barrera de los 10 puntos, excepto un Pachulia que tan solo pudo disputar seis minutos por una contusión en el talón derecho, ¿karma?, y con un Patrick McCaw (18 pts y 5 as) en modo estelar, los Warriors no dieron opción, llegando a tener una ventaja de 41 puntos. Acertados tanto por dentro como por fuera (18/37 en triples), los de Oakland mostraron su versión más voraz, convirtiéndose en el quinto equipo que empieza unos playoffs con diez victorias de manera consecutiva.

Por parte de los Spurs, que esperan poder contar con Kawhi para el partido del sábado, el hombre más destacado fue Jonathon Simmons con 22 puntos.

DATOS DE LA JORNADA

-Sin Kawhi, los datos hablan por si mismos:

A closer look (and listen) to how the Warriors have dominated the Spurs since Kawhi Leonard's injury. pic.twitter.com/cmodQRwxOw — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 17 de mayo de 2017

- Los 136 puntos encajados por los spurs son la mayor anotación recibida por un equipo entrenado por Popovich en un partido de Playoff.

- Los Warriors se convierten en el quinto equipo en ganar 10 partidos seguidos en la postemporada.