Noche grande para Mirotic, Sergio y Ricky; Miami vuelve a puestos de Playoff

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Ricky Rubio (Wolves) 20 pts 6 asis 2 robs Nicola Mirotic (Bulls) 15 pts 7 rebs 3 asis Sergio Rodríguez (Sixers) 13 pts 4 rebs 6 asis Serge Ibaka (Raptors) 17 pts 9 rebs

LA CRÓNICA

Nerlens Noel comentaba, pocas horas antes del partido, que esperaba ser bien recibido en la que había sido su casa hasta la presente temporada. Bueno, no sabemos si el pivot quedó satisfecho con el recibimiento, pero desde luego no con el resultado final. Los 76ers pasaron por encima de unos Mavs que se desplomaron justo antes del descanso. El buen trabajo ofensivo de Covington (18 pts), Holmes (17 pts) o Justin Anderson (19 pts), desde el banquillo, fue una losa demasiado pesada para los texanos. Destacable también el buen hacer defensivo que exhibieron los locales, que solo permitió a los Mavs superar la veintena en el primer cuarto.

Suma y sigue de los Wizards, que sufrieron más de lo que cabía esperar en los últimos minutos, frente a los Bulls. Tras completar un parcial de 30 – 17 en el segundo cuarto el encuentro parecía listo para sentencia, sin embargo, unos combativos Bulls, apoyados en el buen trabajo de su alero estrella Jimmy Butler (28 pts 5 rebs 5 asis) llegaron con opciones de llevarse la victoria en los últimos compases. Gran trabajo también de Robin Lopez (25 pts 12 rebs) que impuso su ley bajo el aro. Los Wizard, por su parte, hicieron alarde de un gran juego colectivo al que se aferraron cuando la pelota más quemaba (seis de los nueve jugadores que participaron firmaron dobles dígitos en anotación). Liderados, como siempre por Bradley Beal (24 pts) y John Wall (14 pts 20 asis), que dio un clinic de dirección y distribución de juego. Ya lo decía el ex de Kentucky, “Deberían tomarnos en serio”, cuidado con estos Wizards.

Pistons y Raptors protagonizaron uno de los partidos más interesantes de la noche de ayer, hasta el último cuarto. Varias idas y venidas en las que cada uno de los dos contendientes intentó alejarse en el marcador de forma definitiva. Los Pistons, que dominaron en el segundo cuarto, y el inicio del cuarto, contaron como baza principal con la gran actuación de Reggie Jackson (20 pts) y el trabajo bajo el aro de Drummond (8 pts 22 rebs). Sin embargo poca ayuda más allá de Leuer en la plantilla local, lo que les acabó costando el encuentro. Por los visitantes, tuvo que ser Ibaka (17 pts 9 rebs) quien ejerciera de lidera ante el día gris de DeRozan (14 pts 3/9 tc). Los Raptors aguantan el arreón de los Wizards en la lucha por la tercera plaza del Este.

Partido sencillo, a priori, de los Celtics en Brooklyn, que pudo haberse convertido en un desastre para los de Brad Stevens. Los “verdes” que no contaron con su base titular, y estrella, Isaiah Thomas, impusieron su mayor calidad ante unos Nets muy combativos. Brook Lopez (23 pts) lideró a los suyos, bien secundado por Randy Foye (14 pts). Sin embargo fue insuficiente para hacer frente a uno de los mejores equipos de la liga. Destacado, entre el buen hacer general de sus compañeros de quinteto titular, el trabajo de Jae Crowder (24 pts 12 rebs) que lideró a los suyos en anotación y rebotes. Mal partido de Marcus Smart, que salió de titular ante la baja de Thomas, anotando solo tres de los catorce lanzamientos que intentó. Victoria importante para los Celtics que poco a poco se aseguran la segunda plaza del Este, veremos si Wizards y Raptors tienen algo que decir al respecto.

“El mejor equipo tras el All Star”, así nombraban las rotativas a estos Heat que, gracias a su trabajo y buen juego, por fin vuelven a puestos de Playoffs. Los Wolves fueron la víctima en esta noche grande para la franquicia de Florida. Por parte de los visitantes tanto KAT (31 pts 11 rebs), como Andrew Wiggins (26 pts) cuajaron gran partido, este último más fallón (10/23 tc). Brilló también Ricky Rubio que encadena una de las mejores rachas, a nivel individual que se le recuerdan, 20 puntos y 6 asistencias que, unido al decepcionante curso del rookie Kriss Dunn, pone las cosas muy difíciles a la dirección de los Timberwolves. Los Heat por su parte se apoyaron en el trabajo de sus dos grandes estrellas, Whiteside y Dragic, que se combinaron para lograr 42 puntos, 19 rebotes y 11 asistencias y ganar un partido en el que estuvieron por delante de principio a fin.

Los Pelicans se imponen sin apuros a unos Rockets, en los que solo Harden (41 pts 14 rebs 11 asis) dió la talla. Gran partido de Solomon Hill (30 pts 6 rebs 7 asis) y AD (24 pts 15rbs). Los locales que no pudieron contar con su pivot All Star, Demarcus Cousins, dominaron de principio a fin el partido, con diferencias de hasta 23 puntos.

Orlando se lleva el duelo en la zona baja de la tabla frente a los Suns. Los de Florida se apoyaron en un gran trabajo de sus titulares, todos superaron la decena en puntos, destacando Evan Fournier que llego a los 25. Por los Suns, gran partido de T..J. Warren (26 pts) y Tyler Ulis (19 pts 8 asis) en su segundo partido como titular en la NBA.

Los Bucks sufrieron en los últimos compases para llevarse una victoria que, en el tercer cuarto, parecía segura. Los visitantes supieron sobreponerse al último intento de remontada de los angelinos en un gran partido de Antetokounmpo (26 pts 8 rebs 5 asis) y Middleton (30 pts). Por parte de los Lakers, buen partido de Clarkson (21 pts) e Ivica Zubac (18 pts 8 rebs)

EL MVP: Hassan Whiteside y Goran Dragic (Miami Heat)

MVP compartido para los dos pilares que sostienen una de las mayores y más impresionentes remontadas que se recuerdan recientemente. Con Dragic a los mandos y Whiteside luchando cada balón bajo el aro, además de la inestimable aportación de compañeros como Dion Waiters o Tyler Johnson, los Heat son ahora mismo equipo de Playoff. Para refrendar este doble MVP, tanto el base como el pivot completaron una más que correcta actuación frente a los Wolves de Ricky, siendo más destacado el partido, en cuanto a números, de Whiteside, que alcanzó los 23 puntos, además de capturar 14 rebotes. Dragic, por su parte estuco excelente en la dirección con 10 asistencias y en la anotacion, 19 puntos para él.

