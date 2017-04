Nowitzki: "Cuando llegué a la NBA con 20 años nadie esperaba que hiciera nada"

En una entrevista concedida a TrendBasket, Nowitzki repasaba algunos aspectos sobre la presente temporada y sobre su extensa trayectoria en la NBA desde su llegada en 1998.

Video of Dirk Nowitzki - 30000 point game - Tributes and Extended Highlights

Nowitzki recordaba lo emocionante que fue ese momento en que sobrepasaba los 30.000 puntos anotados y donde quedó la imagen de un emocionado Holder Geschwinder en las gradas al ver a Nowitzki recibir el homenaje por su hito. "Fue una semana de muchas emociones", destacaba Nowitzki. "Él [Geschwinder] invirtió mucho tiempo conmigo. Cuando llegué aquí con 20 años nadie esperaba que hicera nada destacado. No sabía qué hacer o a donde me iba a llevar todo aquéllo".

Holger Geschwinder, emocionado en el homenaje a Nowitzki

Sobre la discreta temporada de los Mavs, Nowitzki se lamentaba: "No hemos sido duros este año, hemos tenido muchas lesiones. Nuestros jugadores veteranos se lesionaron y yo me he perdido casi dos meses de competición".

Sobre el papel de la selección alemana en el próximo Eurobasket apuntaba que "obviamente, yo no voy a jugar pero me gusta nuestro equipo. Si no hay lesiones, si juega Dennis Schröder, si no hay ausencias, tenemos un buen equipo".

Nowitzki en su último partido con su selección

Preguntado sobre su futuro cuando deje las canchas, Nowitzki afirma que "es algo de lo que me preocuparé más tarde", aunque apunta que "probablemente siga en Estados Unidos un tiempo. He estado aquí muchos años".