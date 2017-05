Objetivo Europeo de Estambul: Impacto de los debutantes NBA en la selección española

¿Cuál es la principal pega para que un joven talento cruce el charco rumba a la NBA? Que no vuelva cuál juguete roto. Sabemos que durante la temporada, en la mejor liga del mundo, se entrena poco y se juega mucho. Allí, sin minutos, el jugador está muerto. Con ese prejuicio nos quedamos muchos cuando Willy con 22 años, Juancho con 21 y Abrines 23 decidieron cruzar el Atlántico. No obstante, a toro pasado, ni el más optimista de los optimistas podía esperar el resultado obtenido entre los jóvenes debutantes españoles. Sobre todo en el caso de Juancho, que este curso se convirtió en el primer jugador nacido en España que jugaba en la NBA sin haber debutado con la selección absoluta. Vuelven de la mejor liga del mundo con más experiencia, sobre todos los hermanos W&J por lo que podrían tener un rol relevante en el combinado nacional que confeccionará el seleccionador Sergio Scariolo y así atesorar el máximo de posibilidades por revalidar el título de campeones de Europa. Cuando contacto con Sergio Scariolo y le pregunto por Juancho no duda en ser, como de costumbre, muy directo. Lo cual siempre es de agradecer: "Me hace gracia la pregunta... a ver... Juancho todavía no ha sido convocado en la Selección (Absoluta)". Cierto coach, y particularmente espero (impaciente) por ver esa lista.

Es harto conocido que en el baloncesto moderno la figura del alero alto capaz de anotar con efectividad tanto en la pintura como más allá del arco de 6.75 se está convirtiendo en un AS en la manga para los técnicos. Cada vez son más fuertes, con más envergadura, con capacidad para distribuir del balón tras generar desequilibrios y más versátiles. No he podido evitar hacer referencias a la posibilidad de, en el caso hipotético de que Juancho disputara el Europeo en cuestión... ¿cuáles serían los pos y los contras de que actuara de 3? "Desde fuera, me parece que ofensivamente puede hacer las dos cosas, defensivamente desde luego menos" analiza Scariolo.

Willy Hernangómez (2.09m/1994): 8.2 puntos, 7.0 rebotes y 1.3 asistencias en 18.4 minutos.

Willy Hernangómez, D Lillard 2.0, frente a Ilimane Diop, con las Kyrie II “BHM” En una entrevista, Willy afirmó sin resquemor que en el Real Madrid no se veía con más minutos tras Gustavo Ayón y que esa fue una de las razones que le llevó a marcharse. ¿Irse a la NBA en busca de los minutos que no tienes en Europa? No, no estaba "loco". Willy ha ido a la mejor liga del mundo en busca de minutos y lo ha conseguido. Jeff Hornacek le pidió defensa y rebote, y el pívot madrileño ha respondido, ganándose así la confianza de su coach y antaño legendario tirador de los Phoenix Suns. El chaval ha firmado una medio-final de temporada excelente para un rookie que venía de jugar poco en Europa. Desde el mes de febrero ha estado en pista entre 23 y 26 minutos de media, haciendo dobles-dobles y dando entre 2 y 3 asistencias. Se ha convertido en un gran finalizador y acaba muchas acciones con tiros muy cortos y rápidos casi sin saltar lo que no permite a pares más atléticos y altos levantarse para puntearle sus lanzamientos. Está claro que con los Gasol, si es que finalmente ambos acuden al Europeo, tendrá que rascar los minutos que sobren pero, de lo que no hay duda, es de que ya está preparado para enfrentarse a los mejores pívots de Europa.

Juancho Hernangómez (2.06m/1995): 4.9 puntos, 3 rebotes y 0.5 asistencias en 13.6 minutos.

Juancho Hernangómez (Foto: FIBA) Tras la retirada de Carlos Jiménez la selección ha sufrido mucho en la posición del alero alto. Ese que ayuda en el rebote, postea para sumar puntos, genera juego al resto y que también anota desde fuera. ¿Quién no se acuerda del traje que nos hicieron Gallinari, Uguchi o de cómo se debieron destinar jugadores a defensas de ayuda para que esa no fuera una posición tan fructífera para el rival. Víctor Claver es un jugador interesante en defensa para parar a ese tipo de rivales y también rebotea, por su lado, ‘Juancho’ deberá mostrar si también puede, pero lo que es seguro es que tiene muchísimos puntos en sus manos.

Las estadísticas no hacen justicia a su buena temporada. Juancho aprovechó las oportunidades que coach Malone le dio cuando alguno de los titulares se lesionaron. Pocos auguraban los buenos partidos que el alero madrileño ha hecho ante grandes equipos como Warriors a pesar de su juventud y poca experiencia. De los 62 partidos que ha jugado, sólo en 9 ocasiones fue titular pero entonces promedió 11.3 puntos y 6.1 rebotes.

Ha mejorado su tiro, algo básico para poder perfilarse como un tres completo. Sinceramente, si se adapta al juego, por sacrificio y empuje no será, Scariolo podría cubrir la posición más débil del equipo. Según me comenta Jordi Fernández, entrenador ayudante en Denver, “Juancho ha sacado partido de las oportunidades que han salido y las que se ha ganado. Desde el partido contra Golden State Warriors en el que anotó 27 puntos y 10 rebotes, pero no fue una actuación sin precedentes, Juancho fue clave en nuestra victoria fuera de casa contra Orlando con 12 puntos y en otras muchas ocasiones en las que con menos minutos ha sido capaz de dar energía al equipo desde el banquillo”.

Álex Abrines (1.98m/1993): 6 puntos, 1.3 rebotes y 38.1% en triples en 15.5 minutos.



Alejandro Abrines fue el MVP del último Europeo Sub'18 que disputó (foto FIBA Europa)

Se le ha utilizado, como ocurrió con Rudy en Portland, como especialista en el tiro. Intentando aprovechar en una esquina el pase para un tiro franco.Después del All Star empezó a tener más confianza de Billy Donovan. No ha sido una mala primera temporada contando con que ha jugado en un equipo que se ha ganado competir después de los 82 partidos de rigor y donde su estrella, Russell Westbrook, juega en el perímetro y absorbe la mayoría del juego. De hecho, sin ánimo de quitarle méritos al astro californiano, algunos de sus actuaciones récords de esta temporada han parecido forzadas por su técnico y sus propios compañeros.

En la selección Abrines tiene que dar un paso adelante y, para ello, deberá deshabituarse de su rol NBA y ofrecer más cosas en la cancha.

Esperanzador también es la salud y rendimiento de los ya clásicos NBA Marc Gasol y Ricky Rubio. Un Ricky más anotador y certero en el tiro que nunca. Ya sueño con un quinteto: "Marc Gasol-Pau-Mirotic-Llull-Ricky" secundado por una segunda unidad como "Willy-Reyes-Juancho-Abrines-Sergio Rodríguez" con dos valiosas piezas como Claver y Guillem Vives en la recámara.