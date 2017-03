Oficial: Bogut se pierde lo que queda de temporada

Mala suerte la que tuvo Andrew Bogut en su primer partido como Cavalier. A los 58 segundos de debutar con sus nuevos compañeros, el pívot australiano se fracturó la tibia al salir a defender a Okaro White. Tras hacerse las pertinentes pruebas, los Cavaliers han confirmado de forma oficial la baja de Bogut para lo que resta de temporada. Según la franquicia, no será necesaria operación, pero sí un largo periodo de inmovilización. Si todo va bien y los tiempos de recuperación son buenos, el australiano podría volver para los Training Camps de la temporada que viene.

Andrew Bogut carried off floor 2 minutes into Cavaliers career with leg injury pic.twitter.com/p3Hkx9iJyE