OFICIAL: Calderón jugará en Atlanta Hawks

Fin al culebrón que ha traído y llevado a Jose Manuel Calderón desde los Lakers hasta Atlanta, pasando por los Warriors y sonando para otras franquicias como los Raptors o los Cavs.

Finalmente será en Atlanta donde continúe su trayectoria NBA el base extremeño después de que la franquicia lo haya anunciado en sus redes sociales.

En Atlanta se encontrará como recambio de la actual pareja de bases que son Dennis Schröder y Malcolm Delaney.

OFFICIAL: RETWEET to join us in welcoming @JmCalderon to the Club! pic.twitter.com/HOk3G8BpxX