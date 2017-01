Partidazo de Jokic en Londres y de Pau en el Álamo

Nuggets

Pacers 140

112 Nets

Pelicans 95

104 Knicks

Bulls 104

89 Spurs

Lakers 121

106 Mavericks

Suns 113

108 Pistons

Warriors 107

127

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Willy Hernangómez (Knicks) - Kristaps Porzingis (Knicks) no jugó Davis Bertans (Spurs) 5 pts 3 rbs Pau Gasol (Spurs) 22 pts 9 rbs 6 asis Bojan Bogdanovic (Nets) 10 pts 3 rbs Luis Scola (Nets) no jugó LKevin Seraphin (Pacers) 10 pts 5 rbs Nikola Mirotic (Bulls) no jugó Jose manuel Calderón (lakers) - Salah Mejri (Mavs) 4 pts 7 rbs Juancho Hernangomez (Nuggets) 4 pts

LA CRÓNICA

La jornada de ayer destacó desde el principio por ser la fecha destinada a uno de los, cada vez más usuales, Global Games de la NBA, celebrado ayer en Londres. Denver e Indiana no pudieron, finalmente, ofrecer un final vibrante a los espectadores, sin embargo el partido tuvo el aliciente de ver a un Nikola Jokic desatado, rozando el triple doble (22pts 10 rbs 7 asis). Los Pacers se mantuvieron en el partido hasta avanzado el segundo periodo, pero los de Colorado apretaron el acelerador y se marcharon al descanso con una renta de 13 puntos. Suspenso general de los Pacers, que tuvieron en Jeff Teague su mejor hombre (14 pts 9 asis). Paul George (2/12 tc) y Myles Turner ( 6 rbs) firmaron un partido decepcionante, siendo el lastre que les arrastró finalmente a la derrota. Por parte de los Nuggets, buena actruación también de Wilson Chandler que se multiplicó sobre la cancha (21 pts 8 rbs 4 asis) y de Keneth Faried (15 pts 9 rbs) aportando energía desde el banquillo. Juancho Hernangomez anotó 4 pts.

Video of All-Access: Pacers and Nuggets Take In The Flavor of London

Mucho más apretado estuvo el Pelicans-Nets que acabó cerrándose gracias a una buena racha en los últimos minutos de los de New Orleans. Los locales no supieron aprovecharse de la baja de AD23, por un golpe en la cadera, gracias al trabajo de Terrence Jones (24 pts 12 rbs) y Solomon Hill (14 pts 10 rbs). El partido comenzó vibrante, igualado, las espadas en todo lo alto, y ambos equipos muy enchufados, habiendo, durante el primer periodo varios cambios de líder. En el segundo cuarto, y hasta el final del tercero los Nets dominaron en el marcador gracias al trabajo bajo los aros de su estrela Brook Lopez (20 pts), que ha estado los últimos días en varios rumores de traspaso. Buen partido también de Kilpatrick desde el banquillo (18 pts 7 rbs) que no sirvió sin embargo para sofocar la remontada pelican en el último periodo. Al final victoria visitante en el Barclays.

Video of Terrence Jones Flashes Behind the Back Fake | 01.12.17

Al igual que el encuentro disputado en Londres, el Bulls-Knicks tuvo dos partes bien diferenciadas, en la primera vemos un equipo que se mantiene por delante, Knicks, y otro que pelea incansablemente para ponerse por delante, Bulls. Estos últimos echaron demasiado en falta a su mayor estrella, Butler, que no pudo jugar por enfermedad, al igual que Mirotic. Marcador apretado hasta el inicio de la segunda parte en la que los newyorkinos, aprovechando el factor cancha, y el gran encuentro de Carmelo Anthony (23 pts 9 rbs 6 asis), rompieron el partido. También fue clave el trabajo de Noah (12 pts 15 rbs) para amarrar el partido durante toda la segunda parte. Por parte de los Bulls, solo Wade rebasó la veintena capturando únicamente 3 rbs. Al final victoria local de unos Knicks que se consolidan en la lucha por puestos de Playoffs.

Video of Dwyane Wade Soars For The Dunk in The Garden | 01.12.17

Aplastante victoria de los Spurs, que no encontraron rival ante unos inocentes Lakers. El partido no estaba decidido en el primer cuarto, pero en el mismo ya se establecieron las diferencias definitivas, ante la incapacidad de los de purpura y dorado para hacer daño al equipo tejano. Enorme partido de Pau Gasol ante su público firmando 22 puntos sin fallo, además de añadir 9 rebs y 6 asis. Sin embargo el mayor anotador de los de Pops volvió a ser Kawhi Leonard que se fue hasta los 31. En los Lakers destacó la figura de Julius Randle que emergió entre la paliza spur como multiusos, liderando a su equipo en puntos rebotes y estadísticas (22 pts 6 rbs 5 asis). El resto de titulares no consiguió rebasar la decena en puntos, y solo Jordan Clarkson puso algo de juego desde el banquillo. El rodillo sigue en marcha.

Video of Pau Gasol Turns Back Clock with Slam | 01.12.17

Partido poco llamativo, a priori, en Phoenix que acabó siendo uno de los encuentros de la jornada. Dallas se lleva la victoria en un duelo al que los dos equipos llegaban muy necesitados de una victoria. Deron Williams, que lideró a los suyos en puntos y asistencias (23 pts 12 asis) y Harrison Barnes (22 pts) sellaron el triunfo visitante. Los Mavs, que no están teniendo una temporada demasiado agradable, disfrutaron en esta ocasión con un gran trabajo de su quinteto titular, en el que todos rebasaron la decena en puntos, para establecer las primeras distancias en el primer cuarto. Los Suns por su parte contaron con un Devin Booker desatado (39 pts 14/20 en tc) para mantenerse en el partido. La baja aportación del banquillo local fue lo que acabó por desequilibrar la balanza, después de que los Mavs comenzaran más enchufados la segunda parte.

Video of Devin Booker Drops 39 Points | Mexico City Global Games | 01.12.17

Segunda paliza de la jornada, que esta vez corrió a cargo de los Warriors. Los Pistons, con un juego físico he intenso lograron sobreponerse a un mejor primer cuarto de los locales, dejando en solo dos la diferencia al descanso. El tercer cuarto, al igual que en otros encuentros de esta jornada, fue determinante. 41-19 de parcial en este periodo fue una losa demasiado grande para los de Van Gundy, que tuvieron e13 n Marcus Morris a su mayor anotador con 21 pts. También contaron con un buen Marjanovic saliendo desde el banquillo (13 pts 11 rebs en 16 mins, pero no pudieron con la avalancha de juego del Big Three de los Warriors, Durant Thompson y Curry, que firmaron 25, 24 y 23 pts respectivamente. Victoria local en otro partido atípico de Draymond Green que firmó 2 pts 9 rbs y 13 asis.

EL MVP: Nikola Jokic (Nuggets)

Los Nuggets poco a poco van descubriendo el enorme jugador que han tenido la suerte de conseguir. Jokic es el típico pivot balcaníco con enorme talento pero adaptado al Siglo XXI. Rango de tiro, visión de juego y trabajo en el rebote son la carta de presentación de este joven serbio a lo que se añade, además, una amplia bateria de recursos y movimientos bajo los aros realmente temible. Ayer parecía querer aprovechar el, "amable" horario del partido en Londres para brillar delante de toda Europa y el mundo. 22 puntos 10 rebotes y 7 asistencias sirvieron para matar el partido y sellar la victoria para los de Colorado.

Video of Mini Mix #28: Nikola Jokic Is A Gem For The Nuggets!

LO + DESTACADO

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 01.12.17

NBA , 11/01/17

Este

1 Cleveland 28 10 2 Toronto 25 13 3 Boston 24 15 4 Atlanta 22 16 5 Milwaukee 19 18 6 Indiana 20 19 7 Charlotte 20 19 8 Washington 19 19 9 Chicago 19 21 10 New York 18 22 11 Detroit 18 23 12 Orlando 16 24 13 Philadelphia 11 25 14 Miami 11 29 15 Brooklyn 8 30

Oeste