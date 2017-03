Pau, de tres en tres; Willy sigue pisando fuerte, Marc y Sergio tocados

¿Qué han hecho los españoles esta semana?

Partidos del 20 al 28 de Marzo

Semana del 14 al 19 de Marzo

Semana del 6 al 13 de Marzo

NIKOLA MIROTIC BULLS

La mejor semana del hispano-montenegrino sin lugar a dudas. La ausencia de Dwyane Wade le está sentando bien y está aprovechando para tirar más (casi cuatro tiros más por partido) y además lo está haciendo con el punto de mira bien calibrado.

Estos últimos cuatro partidos ha promediado 4 triples por noche con un 57.1% de acierto y frente a los Bucks llegó a anotar seis de nueve intentos.

Hemos visto a un Mirotic desatado, a uno que no habíamos visto hasta esta semana y que ha promediado 19.8 puntos y 4.8 rebotes, incluidos dos partidos de 28 puntos.

Menuda semanita ha hecho @threekola.



24 puntos y 6 rebotes de media en los últimos 3 partidos. pic.twitter.com/zOnxJwac3Y — NBA Spain (@NBAspain) 27 de marzo de 2017

MARC GASOL GRIZZLIES

Un esguince en el pie izquierdo le ha mantenido fuera los últimos dos partidos, aunque no parece que sea nada grave.

El mediano de los Gasol, que esta semana ha promediado 11.5 puntos y 9 rebotes, se volvió a enfrentar a su hermano Pau, aunque esta vez con suerte desigual. Pese al doble-doble de Marc, fue el de los Spurs quien se llevó el gato al agua y los Grizzlies suman ya cuatro derrotas consecutivas.

PAU GASOL SPURS

Gran semana para el de Sant Boi, que tras ganar a su hermano, hizo lo propio con unos Cavaliers que han perdido el liderado de la Conferencia Este en favor de los Boston Celtics.

El español ha promediado 13.3 puntos y 6.3 rebotes, además de casi dos triples por encuentro con un espectacular 63.6%. Al igual que su hermano, Pau está realizando su mejor campaña como triplista, donde ha anotado un total de 46 triples con un 53.4% de acierto, y en las últimas seis semanas está siendo el jugador más eficaz de la NBA en este aspecto (26/43 T3 60%).

Una situación en la que el catalán se muestra cómodo: "He estado trabajando en esos tiros porque son tiros que puedo tirar con cierta comodidad y que no he tirado mucha en mi carrera porque mi posición en campo en la NBA ha sido distinta, ha sido más cercano al arco”.

Sin embargo, su mejor actuación la firmó frente a los Knicks donde se fue hasta los 19 puntos y 10 rebotes.

SERGE IBAKA RAPTORS

El hispano-congoleño ha sido uno de los protagonistas de la semana por su pelea con Robin Lopez y que le costó un partido de sanción, además de una multa económica. Horas más tarde del incidente, el jugador de los Raptors quiso explicar lo ocurrido: "Actué como un hombre. Tenía que defenderme", "No iba a salir ahí, dejar que me golpeara y después irme como si nada. Tenía que defenderme y es lo que sucedió".

Pero a nosotros nos gusta más el otro Ibaka, el que habla sobre el terreno de juego. El ex de los Magic ha firmado una gran semana con 16.7 puntos y 7 rebotes de media, que ha quedado eclipsada por esa pelea y en la que los Raptors han ganado tres de los cuatro partidos que han disputado.

Con 18 puntos @sergeibaka_7 se va preparando para los playoffs en Toronto. pic.twitter.com/o8Dpb4s2Sa — NBA Spain (@NBAspain) 26 de marzo de 2017

RICKY RUBIO WOLVES

Tras la victoria frente a los Pacers y donde Ricky anotó 21 puntos, los Wolves pusieron fin a una racha de seis derrotas consecutivas.

El del Masnou, que frente a los Lakers firmó su mejor partido con 19 puntos y 15 asistencias, esta semana ha firmado 16.3 puntos y 9 asistencias, mostrándose especialmente agresivo en los últimos partidos, donde ha promediado 18.7 puntos.

WILLY HERNANGÓMEZ KNICKS

Si a los Knicks se les está haciendo larga la temporada, a Willy le pasa justamente lo contrario.

El madrileño, que ha promediado 13.2 puntos y 9.2 rebotes, fue el máximo anotador y reboteador de su equipo frente a los Spurs, donde se fue hasta los 24 puntos y 13 rebotes, logrando así su mejor registro anotador desde que está en la NBA.

Sin duda, el español está siendo una de las pocas cosas buenas que les están sucediendo a estos Knicks, que suman ya ocho derrotas en sus últimos diez partidos.

¡Partidazo de @willyhg94 con 24 puntos y 13 rebotes!



El mejor de los Knicks. pic.twitter.com/XRpkJ8XVLR — NBA Spain (@NBAspain) 26 de marzo de 2017

Y ADEMÁS...

ÁLEX ABRINES: El balear ha promediado 4.5 puntos y 2 rebotes, cuajando su mejor actuación frente a los Rockets al anotar 11 puntos y robar 3 balones.

Con suspense, primer triple de @alexabrines y Oklahoma se acerca en el marcador. pic.twitter.com/LnlbTOLLBF — NBA Spain (@NBAspain) 26 de marzo de 2017

JUANCHO HERNANGÓMEZ: La vuelta de Danilo Gallinari le ha devuelto a la suplencia y tras los 15 puntos y 5 rebotes que firmó frente a los Rockets en su último partido como titular, el rendimiento del madrileño ha bajado al igual que sus minutos, para finalizar la semana con 6.3 puntos y 3.7 rebotes.

SERGIO RODRÍGUEZ: El "Chacho", que se ha perdido los últimos partidos por unas molestias en los isquiotibiales, esta semana ha declarado que le encantaría seguir en Philadelphia. "Este año me tuve que adaptar a una nueva situación, por lo que me gustaría quedarme aquí".

El canario ha promediado 8.5 puntos y 4.3 asistencias con un buen porcentaje (46.2%) desde más allá del arco y frente a los Pacers fue el máximo anotador de su equipo al anotar 16 puntos y en los últimos dos partidos que ha jugado, promedia 14 puntos.

.@sergiorodriguez, máximo anotador de los Sixers con 16 puntos ante Indiana. pic.twitter.com/JLYlmlig3o — NBA Spain (@NBAspain) 27 de marzo de 2017

JOSÉ MANUEL CALDERÓN: Tan solo una victoria para un Jose Manuel Calderón que tras varios partidos sin pisar el parqué, en los últimos dos encuentros ha disputado casi 20 minutos.

Frente a los Nets jugó 21 (su máximo con los Hawks) y frente a los Suns, que disputó 18 minutos, cuajó su mejor partido al anotar 6 puntos, cerrando así la semana con 3 puntos, 1.7 rebotes y 1.7 asistencias en 15.1 minutos de juego.