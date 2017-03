Pau, decisivo en la prórroga, deja estéril el triple-doble de Ricky; Heat vence a Cavs

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 03.04.17

RAPTORS 94 – 101 BUCKS

A pesar de un mal arranque en el que solo pudieron anotar 12 puntos, los de Milwaukee se fueron con ventaja (11) al descanso gracias a un gran segundo cuarto en el que anotaron 41 puntos. Khris Middleton firmó su mejor actuación esta temporada al anotar 24 puntos, mientras que Giannis Antetokoumpo se fue hasta los 21 puntos y 10 rebotes y el rookie Malcolm Brogdon, que está realizando una magnífica temporada, logró 17 puntos y 5 rebotes. En los de Canadá, Serge Ibaka fue el máximo anotador de su equipo con 19 puntos y 5 rebotes, en una mala noche de un DeMar DeRozan que tan solo pudo aportar 11 puntos.

CLIPPERS 101 – 91 BULLS

Los angelinos sumaron anoche su segunda victoria en los últimos seis partidos, gracias a un sensacional Jamal Crawford que finalizó el encuentro con 25 puntos. El ex de los Bulls fue decisivo en el último cuarto, donde los Clippers se llevaron un parcial de 14-7 y diez de esos puntos llevaron su firma. Blake Griffin (16 pts, 6 rb y 7 as) y Chris Paul (17 pts y 4 as) secundaron la gran actuación del de Seattle, mientras que en los locales, Jimmy Butler (16 pts, 4 rb y 6 as) fue el mejor. Nicola Mirotic se quedó en 8 puntos y 7 rebotes.

HORNETS 112 – 102 NUGGETS

Los de Carolina del Norte se llevaron un partido que dominaron de principio a fin y que ya en el primer cuarto tomaron la delantera tras anotar 17 puntos sin respuesta. Tras el descanso volvieron a salir enchufados y tras anotar los primeros 10 puntos del periodo, pusieron tierra de por medio (71-52). Los visitantes, que estuvieron especialmente acertados desde más allá del arco (59.3% y 16/27), tuvieron a Kemba Walker (27 pts, 4 rb y 4 as) y Nicolas Batum (21 pts y 8 as) como hombres más inspirados. En los locales, de nada sirvió la gran actuación de Nikola Jokic, que se fue a casa con 31 puntos y 14 rebotes. El español Juancho HernanGómez aportó 3 puntos y 2 rebotes.

GRIZZLIES 108 – 123 ROCKETS

Los Grizzlies de Marc Gasol (17 pts, 4 rb y 7 as) no pudieron hacer nada para frenar a los Rockets de un James Harden que se volvió a ir a los 33 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias. Un gran tercer cuarto (38 pts) de los tejanos, les sirvió para marcharse en el marcador y empezar el último periodo 15 arriba. Ni tan siquiera la táctica de hacerle Hack-a-Capela, que anotó ocho de los diez tiros libres que dispuso y se fue hasta los 24 puntos y 11 rebotes, sirvió a unos Grizzlies que ven peligrar su sexta posición en la Conferencia Oeste.

WOLVES 90 - 97 SPURS

De nada sirvió la gran noche de un Ricky Rubio que acabó firmando un triple-doble de 11 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Los del Álamo se llevaron la victoria en la prórroga por segundo partido consecutivo y sellaron así su pase a playoffs. Los locales, de la mano de un gran Kawhi Leonard que acabó con 34 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 6 robos, remontaron un partido que se les había puesto cuesta arriba y se pusieron por delante en el luminoso por primera vez cuando restaban menos de dos minutos para el final. Karl-Anthony Towns (24 pts y 14 rb) empató el partido a 83 y después de que nadie más pudiera anotar, se llegó a una prórroga que los Spurs ganaron 7-14, gracias a un Pau Gasol (17 pts y 8 rb) que anotó cinco de los primeros siete puntos de los suyos en el tiempo extra.

Y ADEMÁS... Los Pistons se llevaron la victoria del Wells Fargo Center con 26 puntos de Kentavious Caldwell-Pope , mientras que Sergio Rodríguez se quedó a dos asistencias de firmar un doble-doble al anotar 12 puntos y repartir 8 pases de canasta .

con , mientras que se quedó a dos asistencias de firmar un doble-doble al anotar y repartir . Tyronn Lue decidió dar descanso a Lebron James y Kyrie Irving frente a los Heat y lo pagó con derrota . Hassan Whiteside cuajó un gran encuentro con 20 puntos y 13 rebotes , al igual que su compañero Goran Dragic que aportó 23 puntos y 5 asistencias .

decidió dar frente a los y . cuajó un gran encuentro con , al igual que su compañero que aportó . Los Blazers se impusieron a los Nets en el Moda Center con una gran actuación de CJ McCollum, que se fue hasta los 31 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, dejando sin valor la buena actuación de Brook Lopez, que acabó el encuentro con 26 puntos y 5 rebotes.

EL MVP: KAWHI LEONARD (SPURS)

El jugador de los Spurs ha tenido una noche de ensueño al firmar 34 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 6 robos, convirtiéndose así en el cuarto juagador de esta temporada que firma unos números de 30-10-5-5. Algo que no ocurría desde la temporada 88/89.

LOS DATOS DE LA NOCHE Kawhi Leonard se ha convertido esta noche en el cuarto jugador de esta temporada en conseguir un 30-10-5-5 (Giannis Antetokoumpo, Anthony Davis y James Harden). Esto no ocurría desde la temporada 88/89.

Los Spurs se clasifican por 20º vez consecutiva para playoffs.

Los Cavaliers esta temporada marchan 0-5 sin Lebron James.

Ricky Rubio se ha convertido en el 79º jugador en conseguir un triple-doble esta temporada. datos vía: @ESPNStatsInfo

NBA , 4/03/17

1 Cleveland 42 19 2 Boston 40 22 3 Washington 36 24 4 Toronto 37 26 5 Atlanta 34 27 6 Indiana 31 30 7 Chicago 31 31 8 Detroit 30 32 9 Miami 29 34 10 Milwaukee 28 33 11 Charlotte 27 35 12 New York 25 37 13 Orlando 23 39 14 Philadelphia 23 39 15 Brooklyn 10 51

Oeste

1 Golden State 50 11 2 San Antonio 48 13 3 Houston 44 19 4 Utah 38 24 5 L.A. Clippers 37 25 6 Memphis 36 27 7 Oklahoma City 35 27 8 Denver 28 34 9 Portland 26 35 10 Sacramento 25 36 11 Dallas 25 36 12 Minnesota 25 37 13 New Orleans 24 38 14 Phoenix 20 42 15 L.A. Lakers 19 43

NBA , 4/03/17

