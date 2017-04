Pau Gasol alcanza los 20.000 puntos. Heat, fuera de Playoff. Robertson halaga a Westbrook

HISTÓRICO GASOL

La última jornada de la Regular Season nos deja un nuevo logro histórico de Pau Gasol, que superaba los 20.000 anotados en toda su carrera NBA y entra en el exclusivo 'club' de jugadores que han superado los 20.000 tantos, 10.000 rebotes, 3.500 asistencias y 1.500 tapones, algo que solo han logrado alcanzar leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan y Kevin Garnett.

HEAT, ESTÉRIL REMONTADA

Victorias de Pacers, Bulls y Heat en la última jornada, de forma que Miami se queda fuera de los Playoff haciendo estéril su gran remontada en el segundo tramo de competición. Los Heat arrancaban con una serie de 11-30, pero consiguieron revertir su dinámica estableciendo un giro de 180º y se llando un 30-11 que les ha dejado con 41-41 y a las puertas de los Playoff.

CELTICS ACABAN PRIMEROS EN LA CONFERENCIA ESTE

La cuarta derrota consecutiva de los Cavs propició que Boston recuperasen el mando de la conferencia Este. Los Raptors superaron a Cleveland (83-98) en el cierre de liga regular en un partido en el que no jugó el Big-three. Cavs cierran una temporada en la que no han sido capaces de ganar ningún partido sin la presencia de LeBron. Debutaba Tavares con Cleveland, firmando 6 puntos, 10 rebotes y 6 tapones.

#NBACallUp @waltertavares22 finished w/ 6 blocks tonight.



He is the first @cavs player since Zydrunas Ilgauskas on 11/16/07 to do so. pic.twitter.com/dj038KvaNN