Pau Gasol regresa a lo grande. Abrines, titular y record. Buen debut de Ibaka en Toronto

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) 19 puntos, 2 rebotes Serge Ibaka (Raptors) 15 puntos, 7 rebotes Juancho Hernángomez (Nuggets) 7 puntos, 4 rebotes Marc Gasol (Grizzlies) 12 puntos, 4 rebotes Sergio Rodríguez (Sixers) 2 puntos, 8 asistencias Jose Manuel Calderón (Lakers) No jugó Pau Gasol (Spurs) 17 puntos, 11 rebotes Ricky Rubio (Timberwolves) 13 puntos, 14 asistencias Willy Hernangómez (Knicks) su equipo no jugó Nikola Mirotic (Bulls) 20 puntos, 8 rebotes

LA CRÓNICA

INDIANA PACERS 102 - 92 MEMPHIS GRIZZLIES

Los Pacers superan un bache de seis partidos perdidos de manera consecutiva tras imponerse a los Grizzlies en un encuentro en el que rompieron el partido con durante el tercer periodo, llegando a disfrutar de rentas de hasta 27 tantos. Paul George, después de unas intensas jornadas de rumores en el Trade Deadline, firmó 9 tantos y 9 rebotes. CJ Miles (17p) fue el más destacado de los locales. Grizzlies no tuvieron un día acertado en el lanzamiento (41% en tiro de campo) y Daniels (13p) y Gasol (12p) fueron sus mejores hombres en un partido gris de los de Memphis.

Video of Marc Gasol Brings out the Through-the-Legs Pass Again!

PHILADELPHIA 76ERS - WASHINGTON WIZARDS

Victoria de los Sixers que llegó pocas horas después de anunciar la baja para toda la temporada de Ben Simmons. Covington (25p, 11r) y Saric (20p, 11r) lideraron el triunfo de unos Sixers que no contaba ni con Noel ni Ilyasoava, traspasados el jueves ni con Embiid, que sigue lesionado en su rodilla.

Bradley Beal (40p) y Wall (29p) fueron los mejores de unos Wizards que fueron a remolque ya desde el segundo cuarto.

MINNESOTA TIMBERWOLVES - DALLAS MAVERICKS

Karl-Anthony Towns lideró el triunfo de los Timberwolves firmando doble-doble (26p, 18r) y asumiendo el peso del equipo en el tramo decisivo del encuentro. Anotó 14 puntos en el último periodo, claves para el triunfo de su equipo. Wiggins secundó con 27 puntos la gran actuación de Towns y Ricky Rubio sigue en su buena línea y firmó un nuevo doble-doble con 13 puntos y 14 asistencias.

Los Wolves se acercan a puestos de Playoff tras dos triunfos consecutivos dejan atrás a unos Mavericks que tuvieron a Seth Curry (31p) y Barnes (20p, 6r) como jugadores más destacados.

Video of Seth Curry Career High 31 Points, 1st 30+ Point Game of His Career

TORONTO RAPTORS - BOSTON CELTICS

Buen debut de Ibaka con los Raptors firmando 15 puntos y 7 rebotes al salir de titular y disputar 36 minutos. Pero el protagonista de la noche fue DeMar DeRozan al sellar 42 puntos y alcanzar la mejor marca anotadora de su carrera. Otro recién arribado, PJ Tucker firmaba 9 puntos y 10 rebotes y era pieza importante en el triunfo Raptor. Los Celtics desaprovecharon las rentas de que dispusieron en buena parte del partido y acabaron cayendo. Isaiah Thomas (20p), Crowder (19) y Smart (19p) fueron sus mejores anotadores. DeRozan iguala a Vince Carter y Chris Bosh al lograr el cuarto partido con 40 o más tantos en la franquicia de Toronto.

Video of DeMar DeRozan's CAREER HIGH 43 Points Leads Raptors to Win vs. Boston! | 02.24.17

¿Qué ha sido lo primero que ha hecho @sergeibaka_7 con los @raptors?



Taponazo y 15 puntos en su debut. pic.twitter.com/yxo4VtmkMK — NBA Spain (@NBAspain) 25 de febrero de 2017

MILWAUKEE BUCKS - UTAH JAZZ

Los Jazz ponen fin a la racha de tres triunfos consecutivos de Milwaukee con un encuentro en el que dominaron el marcador ya desde el comienzo y donde impusieron su dominio en la pintura. Gordon Hayward (29p) y Favors (19p) fueron los máximos anotadores de unos Jazz en los que Gobert firmaba un doble-doble (15p-16r). El gran partido de Antetokounmpo (33p, 12r) no fue esta vez suficiente para lograr el triunfo y seguir acercando a Bucks a zona de Playoff en la Conferencia Este.

Video of Gordon Hayward & Giannis Antetokounmpo Trade HUGE Dunks!

CHICAGO BULLS - PHOENIX SUNS

Una prórroga necesitaron los Bulls para imponerse al colista de la Conferencia Oeste, Phoenix Suns en un partido en el que los de Chicago fueron siempre por detrás en el marcador. Wade (23p) y Butler (22p) fueron los máximos anotadores en la remontada de unos Bulls en los que Mirotic aportó 20 puntos (4 triples) saliendo desde el banquillo. Booker (27p) fue el mejor de los Suns y tuvo la ocasión de dar el triunfo a su equipo al disponer de tres tiros libres a falta de 1 segundo para el fin del tiempo regular, pero falló el último tiro libre.

Video of D-Wade Turns Back the Clock with Poster Slam | 02.24.17

ATLANTA HAWKS - MIAMI HEAT

Importante triunfo de unos Heal que quieren seguir mirando hacia los Playoff y que suman 15 triunfos en los últimos 17 encuentros. Los Heat anotaron 17 triples ante unos Hawks que no pudieron contar con Dennis Schroder, suspendido un partido por regresar con retraso de una visita a Alemania tras el parón del All Star. Tyler Johnson (23p) fue el mejor de Miami mientras que Millsap, con 21 tantos, se quedó sin acompañamiento en unos Hawks que no pusieron en apuros el triunfo de Miami.

OKLAHOMA CITY THUNDER - LOS ANGELES LAKERS

Nuevo triple-doble para Westbrook (y van 28) en el triunfo de Thunder ante los Lakers. Sus 17 puntos, 18 rebotes y 17 asistencias suponen el triple-doble número 65 de su carrera. Debutaron con los Thunder Taj Gibson (12p) y Doug McDermott (8p). Abrines firmaba su mejor marca anotadora con 19 tantos saliendo de titular.

D'Angelo Russell, con 29 tantos, fue el mejor de unos Lakers grises y que fueron siempre por detrás en el marcador.

Video of Russell Westbrook Posts Triple Double Within 17 Minutes of Play!!!

"Sí, Señor". Cinco triples para @alexabrines y máximo anotador de los Thunder con 19 puntos. pic.twitter.com/VbKmOrZCmm — NBA Spain (@NBAspain) 25 de febrero de 2017

DENVER NUGGETS - BROOKLYN NETS

Los Nuggets apabullan a los Nets y se mantienen en la octava plaza que da acceso a los Playoff en la conferencia oeste. Harris (25p) fue el máximo anotador en el triunfo que cerraba una racha de dos derrotas para Nuggets. Chandler (24p) y Gallinari (20p) acompañaron a Harris en facetas anotadoras y rompían la mala serie de resultados de Nuggets ante los Nets (6 derrotas consecutivas en sus enfrentamientos).

Jeremy Lin volvió a ser titular después de perderse 26 partidos por lesión y aportó 7 puntos. Brook López, con 17 tantos, fue el máximo anotador de Nets.

LOS ANGELES CLIPPERS - SAN ANTONIO SPURS

Regresaba Pau Gasol a las canchas después de su lesión en la mano y lo hacía partiendo desde el banquillo. Gasol acabaría firmando un doble-doble (17p, 11r). También regresaba a las canchas Chris Paul tras otra lesión similar. El mayor de los Gasol disputaba 27 minutos y firmaba además un 3 de 3 en triples. Kawhi Leonard fue el máximo anotador de Spurs con 21 tantos y Aldridge sumaba 15 puntos y 11 rebotes al triunfo de Spurs. El buen partido de Griffin (29 p) no sirvió para dar el triunfo a unos Clippers que han caído de manera consecutiva ante los dos equipos con mejor récord de victorias en la liga.

¡Qué manera de volver de @paugasol tras la lesión!



17 puntos, 11 rebotes, 3 de 3 en triples... y victoria de los @spurs



pic.twitter.com/d2gnVbvlZQ — NBA Spain (@NBAspain) 25 de febrero de 2017

EL MVP: RUSSELL WESTBROOK (OKLAHOMA CITY THUNDER)

Video of Russell Westbrook Posts Triple Double Within 17 Minutes of Play!!!

NBA , 24/02/17

Este

1 Cleveland 40 16 2 Boston 37 21 3 Washington 34 22 4 Toronto 34 24 5 Atlanta 32 25 6 Indiana 30 28 7 Chicago 29 29 8 Detroit 28 30 9 Miami 26 32 10 Milwaukee 25 31 11 Charlotte 24 33 12 New York 23 35 13 Philadelphia 22 35 14 Orlando 21 38 15 Brooklyn 9 48

Oeste

1 Golden State 48 9 2 San Antonio 44 13 3 Houston 41 18 4 Utah 36 22 5 L.A. Clippers 35 23 6 Memphis 34 25 7 Oklahoma City 33 25 8 Denver 26 32 9 Sacramento 25 33 10 Portland 24 33 11 New Orleans 23 35 12 Minnesota 23 35 13 Dallas 22 35 14 L.A. Lakers 19 40 15 Phoenix 18 40