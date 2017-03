Pau se lleva el duelo entre españoles, pelea de Ibaka y Cousins por fin brilla en NOLA

Video of Top 10 Plays of the Week | March 12, 2017 - March 18, 2017

CHICAGO BULLS 120 - 122 TORONTO RAPTORS:

Partidazo el vivido anoche en el Air Canada Center. Los Raptors se impusieron a los Bulls por tan sólo dos puntos de ventaja en un partido que se decidió en la prórroga. DeMarr DeRozan (42 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) y Jimmy Butler (37, 10, 6), fueron los jugadores más enchufados de la noche y sirvieron un espectáculo digno de una época como los playoffs. Ambos jugadores se echaron a sus equipos a la espalda ante las ausencias de Lowry (descanso) e Ibaka (expulsado tras una pelea con Robin López) en los Raptors y Wade (lesionado) en los Bulls.

Un último cuarto espectacular de los Raptors (19-34) derivó en una remontada que deja muy tocados a los de Illiniois y que certificó DeRozan con unos tiros libres a falta de nueve décimas de segundo. El equipo de Fred Hoiberg se dejó remontar en el día de ayer, y ahora, se queda a dos partidos del octavo clasificado en el Este y tan sólo quedan once jornadas por jugarse. Por su parte, los Raptors, vestidos de Huskies anoche, siguen con su particular persecución al tercer clasificado, los Wizards, quedándose tan sólo a medio partido.

MEMPHIS GRIZZLIES 82 - 95 NEW ORLEANS PELICANS:

Marc Gasol no pudo parar a Anthony Davis y a, sobre todo, DeMarcus Cousins y los Pelicans, cada día más entonados, consiguieron su tercera victoria consecutiva que les acerca un poco más a los playoffs, aunque parece, realmente imposible llegar. La pareja interior de los Pelicans fue la que más brilló en el día de ayer, Davis consiguió otro doble-doble de 19 puntos y 13 rebotes, pero esta vez fue 'Boogie' quien por fin, deslumbró con su nueva camiseta. 41 puntos, 17 rebotes y 2 asistencias para una actuación sensacional. El pívot además, anotó cinco triples importantísimos para su equipo, y finalizó con un 52% de acierto en tiros de campo. Por su parte, los Grizzlies no tuvieron el día. Tan sólo Mike Conley pudo superar los quince puntos en anotación (16) y del resto, tan sólo cuatro jugadores pudieron llegar a la decena, entre ellos un Marc Gasol que no se encontró cómodo durante ningún tramo del partido. En cuanto a la clasificación, los Grizzlies continúan séptimos, medio partido por detrás de Oklahoma, teniendo practicamente asegurada su participación en la postemporada.

GOLDEN STATE WARRIORS 112 - 87 DALLAS MAVERICKS:

¡Y volvieron los Warriors! Por fin, y tras la lesión de Kevin Durant, vimos una versión auténticamente reconocible de los Golden State Warriors, comandandos por unos Splash Brothers que dejaron estadísticas sencillas, pero sensaciones realmente positivas para la recta final de la temporada. Los Warriors llevan cinco victorias consecutivas, algo que no conseguían desde antes de la lesión de KD, y más allá de dicha racha, lo importante son las sensaciones que los jugadores del equipo de Kerr vuelven a tener. Curry (17-5-9) y Klay Thompson (23-3-3) volvieron a anotar con grandes porcentajes, y Draymond Green volvió a liderar al equipo en el resto de las facetas. Además, el resto de jugadores, aportaron su granito de arena para superar a unos Mavs lejos de poder competir con los de la Bahía. Dirk Nowitzki fue el mejor de lo suyos con 16 puntos y 9 rebotes, ayudado por Nerlens Noel (14-7), sin embargo, la línea exterior no acompañó y Yogi Ferrell, Seth Curry o Wesley Matthews no acabaron de enchufarlas desde la larga distancia.

SAN ANTONIO SPURS 100 - 93 MINNESOTA TIMBERWOLVES:

Los Wolves se despidieron anoche, prácticamente, de sus opciones de entrar en los playoffs tras perder en casa ante los San Antonio Spurs, en el que fue, el segundo duelo entre españoles de la noche. Pau Gasol (11-6) le ganó la partida a un Ricky Rubio que cuajó su peor partido en mucho tiempoo (9-7-7). Un mal tercer cuarto de los locales fue suficiente para que los Spurs remontaran la poca diferencia que les llevaba Minny y consiguieran poner tierra de por medio para evitar que se les escapara el partido. Esta vez no fue Kawhi Leonard (22 puntos) el mejor de los texanos, ya que LaMarcus Aldridgue consiguió 26 puntos para demostrar que no queda rastro de la enfermedad que le obligó a parar un par de semanas. Además del partido de Ricky, en los Wolves fue Karl Towns el líder con 25 puntos y 14 rebotes, bien secundado por Wiggins con 22 puntos. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió buenos porcentajes, algo que penalizó al equipo de Thibodeau.

Y ADEMÁS... Ojo a la canasta de Brook Lopez para ganar el partido ante los Pistons: - 17 victorias en los últimos 19 'derbis' para unos LA Clippers que siguen dominando Los Ángeles. Anoche se impusieron a los Lakers por 133 a 109. - De la mano de Khris Middleton y de Antetokoumpo, los Bucks ganaron a los Blazers y se acercan más a los playoffs.

EL MVP: DeMarcus Cousins (NOLA)

An historic night for Boogie: he becomes the 2nd player since '83 to go for 41 PTS, 5 made 3s, & grab 17 rebounds. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/BUwyOL0jjZ — NBA.com/Stats (@nbastats) 22 de marzo de 2017