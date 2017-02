Peligra la participación de Aaron Gordon en el Concurso de Mates

Tal y como han anunciado, de manera oficial, los Orlando Magic en las últimas horas, Aaron Gordon sufre un hematoma óseo en su pie derecho, que le mantendrá en situación de day-to-day. Es decir, que se valorará su participación en los partidos cada día.

MRI results for Aaron Gordon showed a bone bruise in his right foot. He is day-to-day and his return depends on his response to treatment.