PG13 y Hayward celebran sus All Star y Westbrook avisa con 45 puntos

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) 5 puntos y 1 asistencia Kyle Singler (Thunder) 1 rebote Domantas Sabonis (Thunder) 10 puntos y 5 rebotes Joffrey Lauvergne (Thunder) 3 puntos Raulzinho Neto (Jazz) (no jugó) Joe Ingles (Jazz) 7 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias Juancho Hernángomez (Nuggets) (no jugó) Salah Mejri (Mavericks) (no jugó) José Calderón (Lakers) 1 rebote y 1 asistencia Marcelo Huertas (Lakers) (no jugó) Ricky Rubio (Wolves) 4 puntos, 2 rebotes y 12 asistencias Nemanja Bjelica (Wolves) 3 puntos y 3 rebotes Kevin Seraphin (Pacers) (no jugó)

OKLAHOMA CITY THUNDER 109 - 98 DALLAS MAVERICKS: Le da igual no hacer triple-doble, lleva ya este curso 22, puede seguir haciendo barbaridades continuamente como la de anoche. Y es que ante la falta de acierto de sus compañeros decidió que lo de dar asistencias lo dejaba mejor para otro día y se encargó de ganar el partido a base de puntos. 45 fue los que metió el recién nombrado reserva All Star, con un 55% de acierto para ganar a unos Mavericks, que por lo menos compiten los partidos de un tiempo a esta parte. Junto a Westbrook, Oladipo y Adams, fueron los otros hombres clave de Oklahoma al conseguir 17 y 15 puntos respectivamente. Por parte de Dallas, Barnes intentó seguir el ritmo anotador del base rival, pero se quedó en 31 puntos, bien acompañado de Justin Anderson, con 17. En cuanto al partido, un gran tercer cuarto de los locales dejó sentenciado el partido, llevando la ventaja a casi veinte puntos de diferencia, algo, que no pusieron remontar los Mavs ya entrados en el último cuarto, gracias en parte a los esfuerzos por mantener la diferencia por parte de Westbrook, que veía como el partido no se les podía escapar. MINNESOTA TIMBERWOLVES 103 - 109 INDIANA PACERS: Los Wolves recibían en casa a unos Pacers con ganas de seguir su particular escalada en el Este, y eso hicieron. De la mano de Paul George, que celebró así su elección, algo polémica, para el All Star de Nueva Orleans, con 32 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, batiéndose en duelo a Karl Anthony Towns que se quedó en 33 puntos y 10 rebotes. Un partido realmente igualado que se decidió por pequeños detalles; Indiana dominó los porcentajes (clave el acierto exterior con 55% por el 37% de los locales) y también el rebote (44 por 34). Y es que la diferencia con la que empezó el partido, +6 para Pacers al finalizar la primera mitad, fue con la que se terminó, Minnesota lo intentó, peleó y a punto estuvo de remontar, pero empató los dos cuartos finales en el marcador. Además de George, Jeff Teague (20-8-13), que cada día se va entonando más y Myles Turner (23-6) fueron clave en la victoria de su equipo, mientras que junto a Towns, Wiggins y LaVine acabaron con más de veinte puntos cada uno, mientras que Rubio repartió 12 asistencias. Otra vez, a pesar del buen partido de sus mejores hombres, los Wolves no consiguieron llevarse el partido. Indiana corta la racha positiva de los Wolves gracias a la mejor versión de Paul George. #dormiresdecobardes pic.twitter.com/g0WBNWMiEI — NBA en Movistar+ (@nbaplus) 27 de enero de 2017 DENVER NUGGETS 127 - 120 PHOENIX SUNS: Denver está siendo una de las gratas sorpresas de la temporada. Nadie esperaba que pelearan por la octava plaza del Oeste, por meterse en playoffs, pero a base de trabajo, aventajan a Portland (9º) en un partido. Y si alguien tiene la culpa de eso, no es otro que Nikola Jokic. El gigante serbio ha revolucionado los Nuggets y es una de las revelaciones de la liga. Para muchos, incluso, debía ser All Star, pero la competencia interior lo ha dejado fuera. El serbio anoche volvió a dar un recital y acabó con 29 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. Es decir, hace de todo y todo lo hace estupendamente. Junto a él, un gran Danilo Gallinari (25 puntos), ayudó en la victoria ante los Phoenix Suns de Bledsoe (28 puntos) y Devin Booker (25). El gran dominio en el rebote, 48 a 28, fue el aspecto decisivo de la victoria, que se tuvo que cerrar en los minutos finales, a los que llegaron, los Nuggets, por delante. La sangre fría de Gallinari, desde los libres, hizo el resto. UTAH JAZZ 96 - 88 LOS ANGELES LAKERS: Utah este año es una fiesta, y ayer lo era todavía más porque se confirmaba la vuelta del equipo de Salt Lake City a la élite de la NBA con la elección de Gordon Hayward como All Star después de varios años, desde Deron Williams, sin tener representación en el partido de las estrellas. El ex de Butler lo festejó con 24 puntos decisivos para ganar a los Lakers. El partido pudo estar más reñido, pero desde el primer cuarto, las diferencias entre ambos equipos bailaban sobre los diez puntos, y los Jazz más maduros y hechos que los Lakers, supieron administrar las rentas a las mil maravillas, y eso que ni dominaron los porcentajes, ni los rebotes, ni las asistencias. Pero supieron mantener cada diferencia que conseguían sacar a base de puro talento. Donde si dominaron fue en los tapones, consiguiendo 6, todos de Rudy Gobert que además añadió 13 rebotes. En los Lakers, Lou Williams anotó 20, y el joven desconocido Ivica Subac, consiguió un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes.

Es imposible negarse a la evidencia de que Russell Westbrook entrará en los libros de historia después de una temporada como la actual. Todas sus actuaciones pueden catalogarse de 'bestiales', 'animales', 'bárbaras', 'brutales', 'de locura', y mil adjetivos más que denotan algo que a veces se escapa de los racional. Con Westbrook, no hay raciocinio posible. Anoche el base de los Thunder, al ver a sus compañeros poco acertados, decidió tirar él del carro y empezar a conseguir puntos con una habilidad pasmosa. Picado por no ser titular en el All Star, las semanas que nos quedan hasta la gran cita pueden tener un valor de dimensiones épicas.

