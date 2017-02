Pleno de victorias locales en la noche titular de Willy. Lowry, decisivo para Raptors

Washington Wizards

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) no jugó Kyle Singler (Thunder) no jugó Domantas Sabonis (Thunder) 13 puntos, 10 rebotes Joffrey Lauvergne (Thunder) 4 puntos, 5 rebotes Willy Hernángomez (Knicks) 15 puntos, 14 rebotes Kristaps Porzingis (Knicks) no jugó Mindaugas Kuzminskas (Knicks) 1 punto, 1 rebote Maurince N'Dour (Knicks) 7 puntos, 2 rebotes Tomas Satoransky (Wizards) 4 puntos, 1 rebote Juancho Hernángomez (Nuggets) 8 puntos, 2 rebotes José Calderón (Lakers) no jugó Marcelo Huertas (Lakers) no jugó Pau Gasol (Spurs) no jugó Davis Bertans (Spurs) 2 puntos, 5 rebotes Lucas Nogueira (Raptors) 7 puntos, 8 rebotes

LA CRÓNICA

WASHINGTON WIZARDS 117 - 101 NEW YORK KNICKS

Continua la marcha triunfante por la capital. Los Wizards han convertido el Verizon Center en un fortín y anoche demostraron que son uno de los equipos más en forma de la liga. Los Knicks mandaron en los primeros minutos del encuentro, pero poco antes del descanso los Wizards ya le habían dado la vuelta al marcador y empezaron a marcar su juego. Un día más, la actuación de su backourt fue determinante. Wall 15 puntos, 13 asistencias y un +22 acumulado; y Beal 28 puntos. Morris, que ya es la tercera opción ofensiva de Washington, se fue hasta los 24 puntos y 10 rebotes. Por parte neoyorkina, Willy se estrenó como titular en la NBA con un doble-doble (15 puntos, 14 rebotes) y Carmelo se fue hasta los 26 puntos.

TORONTO RAPTORS 108 - 106 NEW ORLEANS PELICANS El partido más igualado de la noche. Le costó y mucho a Toronto ganar en casa a los Pelicans y eso que lograron lo más difícil: contener a Anthony Davis (18 puntos con un 4/18 en TC). Sin DeRozan, Kyle Lowry se puso la capa de superhéroe (33 puntos y 10 asistencias) y anotó la canasta ganadora a falta de 4 segundos. El base All-Star estuvo bien acompañado por Valanciunas (20 puntos y 12 rebotes) y la intensidad defensiva de Norman Powell, además de aportar 18 puntos y dejarnos un poster a Anthony Davis. De nada sirvieron los 30 puntos de Jrue Holiday, que en ocasiones echó de menos los puntos de Davis. New Orleans pudo ganar el partido con un triple esquinado, algo forzado, de Moore. Video of Norman Powell Catches Davis with Poster Slam | 01.31.17 HOUSTON ROCKETS 105 - SACRAMENTO KINGS 83 Partido con poca historia en Houston, pues los locales dominaron prácticamente todo el encuentro y los Kings no fueron rival en el Toyota Center. No estamos acostumbrados a esto, pero mal partido de James Harden que aún así casi sumó un nuevo triple-doble (10 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias). Fue Ryan Anderson quien tomó las riendas de Houston sumando 25 puntos, con 6 triples, y 11 rebotes. En Sacramento acusaron el back-to-back (venían de perder la noche anterior en Philadelphia) y el flojo partido de Cousins acabó con sus esperanzas de poder ganar. Boogie acabó con 16 puntos y 7 rebotes, pero con un 5/16 en tiros. SAN ANTONIO SPURS 108 - 94 OKLAHOMA CITY THUNDER Otro partido sin historia. San Antonio controló el partido y solo en un par de sustos - al principio del partido y en la reanudación tras el descanso - vieron a los Thunder por delante. Los hombres de Popovich gozaron de ventajas de 10 puntos o más en casi todos los minutos del encuentro. Sin Kanter, que lideraba la segunda unidad, OKC sufre muchísimo cuando no está su quinteto titular en pista. Y ahí es donde los locales rompieron el partido. En el duelo de estrellas, Kawhi (36 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias) mantuvo un intenso duelo con Westbrook (27 puntos, 6 rebotes y 14 asistencias). La estrella de los Thunder contó con los dobles-dobles de sus hombres interiores: Sabonis (13-10) y Adams (16-12), pero insuficientes para llevarse la victoria. Video of Kawhi Leonard vs Russell Westbrook | Spurs Win 108-104 PORTLAND TRAIL BLAZERS 115 - 98 CHARLOTTE HORNETS Los Hornets salieron enchufados, pero a los pocos minutos del primer cuarto los Blazers ya se habían puesto por delante y mandaban en el marcador. A partir de ahí se dedicaron a mantener la ventaja. Charlotte sólo se puso a menos de 5 puntos en una ocasión antes del descanso, pero rápidamente Portland volvió a estirar la diferencia alrededor de los 15 puntos. Lillard, con 27 puntos, y Crabbe con 21 desde el banquillo llevaron la batuta en Oregon. Por parte Hornet destacaron Kemba Walker (22 puntos) y Batum (18 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias). LOS ANGELES LAKERS 120 - 116 DENVER NUGGETS En el otro partido igualado de la noche, victoria Laker en el Staples frente a unos Nuggets que llegaron a ir ganando en el último cuarto. Fue un encuentro de idas y venidas, de parciales y de constantes cambios en el marcador. Russell (22 puntos y 10 asistencias) lideró y anotó una canasta que daba aire a los Lakers a falta de 40 segundos. Young, con 23 puntos, y Lou Williams, con 21, acompañaron a D'Angelo en los Lakers. Muy buenos minutos de la joven promesa Ivica Zubac, que acabó con 17 puntos y 6 rebotes. Por parte visitante, Wilson Chandler desde el banquillo fue el máximo anotador (26 puntos y 9 rebotes).

EL MVP: KYLE LOWRY (TORONTO RAPTORS)

Sin DeRozan, lesionado, Lowry tenía que asumir galones y ponerse el equipo a la espalda. Y vaya si lo hizo. 33 puntos, con varios tiros clave para mantener a los Raptors vivos o ponerse por delante, 10 asistencias y la canasta ganadora en la prórroga para tumbar a los Pelicans e intentar superar la mala racha que atraviesa la franquicia canadiense. Hay quién ponía en duda su participación en el All Star Game y hoy Lowry les ha dado motivos para que cambien de idea.

LO + DESTACADO

1 Cleveland 29 11 2 Toronto 28 14 3 Boston 26 16 4 Atlanta 24 18 5 Washington 22 19 6 Indiana 22 19 7 Charlotte 21 21 8 Chicago 21 22 9 Milwaukee 20 21 10 Detroit 20 24 11 New York 19 24 12 Orlando 17 27 13 Philadelphia 14 26 14 Miami 12 30 15 Brooklyn 8 33

1 Golden State 36 6 2 San Antonio 32 9 3 Houston 33 12 4 L.A. Clippers 29 14 5 Utah 27 16 6 Oklahoma City 25 19 7 Memphis 25 19 8 Denver 17 23 9 Portland 18 26 10 New Orleans 17 26 11 Sacramento 16 25 12 Dallas 14 27 13 Minnesota 14 28 14 L.A. Lakers 15 31 15 Phoenix 13 28

Puntos