¿Por qué es tan importante la llegada de Deron Williams a Cleveland Cavaliers?

Parece ser que LeBron ya no está tan mosqueado, o por lo menos no lo manifiesta abiertamente. Este parón de declaraciones incendiarias ha coincidido con el All Star, pero también con el fichaje de Deron Williams (1'91/32 años), que se estaba gestando desde hace algunos días. Para intentar avergiuar el impacto que puede llegar a tener el ex de Utah, Mavs y Nets, debemos tener en cuenta el análisis de tres factores fundamentales:

1. Y POR FIN, LLEGÓ UN BASE: Ganarle dos partidos a los Warriors en las Finales de hace dos campañas parecía a priori asequible, pero con Kevin Love y Kyrie Irving lesionados la empresa se tornó complicada. Llegó entonces la aparición de un invitado inesperado: Matthew Dellavedova, quien secó a Curry y demostró ser un base apto para la NBA. Sí, apto, pero poco más. Notable defensor, con coraje y garra, pero con una calidad muy inferior al nivel medio de los bases de la NBA. El australiano cuajó una buena temporada el año siguiente, pero su fichaje este curso por los Bucks dejó un vacío que nadie ha llenado todavía. Kay Felder ha tratado de ejercer como suplente de Irving, pero con muy poco éxito: apenas 4 puntos por partido. Su escasa aportación hace que el pequeño base (mide 1'75) sea enviado a la D-League tras el fichaje de Deron Williams. Poca sensación de seguridad, poca determinación y poca confianza: he aquí la carta de presentación de Felder, que de momento no ha demostrado ser un base válido para tener un hueco firme en la mejor liga del mundo. Pero con la llegada de Williams, todo cambia. Por fin, la franquicia de Ohio puede contar con un base suplente de calidad. Y aunque sea un "veterano" venido a menos, todavía puede aportar muchísimo a una plantilla con carencias en la posición de guard suplente. Sus promedios esta temporada son de algo más de 13 puntos por partido, con un porcentaje de acierto del 44% en tiros de campo. Lo dicho: con su experiencia, de buen seguro que puede ayudar a que Cleveland Cavaliers se alce de nuevo con el anillo.

2. VETERANÍA, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO: Tiene "solo" 32 años y parece que sea uno de los más veteranos de la liga. Pero pese a los años que ha pasado en la NBA, casi nunca ha tenido las opciones que tiene ahora de ganar el anillo. Y lo sabe. De hecho, ha afirmado que "ahora puedo luchar por el anillo, algo que nunca he podido. Conozco a muchos de los muchachos que están en el equipo, así que estaré cómodo aquí. Seré el reemplazo de Kyrie, pero tendré un papel significativo". Lo tiene claro: quiere ganar el anillo, ser importante y compenetrarse al máximo con sus nuevos compañeros. Deron Williams cuenta con la veteranía de llevar más de 10 años en la liga, con la experiencia de ser uno de los bases referencia tanto en la NBA como en la selección USA y con el conocimiento de la conferencia Este para mantener el trono vigente. Él ha hecho saber en sus declaraciones que no es el mismo que antaño -algo evidente-, pero nadie puede dudar de sus ganas de lograr el anillo.

3. LA ADAPTACIÓN AL EQUIPO Y A SU ROL: Por primera vez, Deron será el base suplente de su equipo. Incluso en su año rookie jugó más del 50% de partidos desde el inicio, así que todavía no ha desempeñado este rol en su carrera. Se tendrá que ver cómo se adapta a este nuevo papel que le toca jugar en la franquicia en la que casi todo pasa por King LeBron. Cabe destacar que al base formado en Illinois le gusta tener el balón, algo que favorecerá un estilo de juego que buscará tiros abiertos para Korver, otro suplente de lujo. Con un quinteto titular formado por Irving, JR Smith -cuando esté recuperado-, LeBron, Love y Tristan Thompson, la segunda unidad deberá dar descansos puntuales al quinteto inicial. Y es que hasta ahora, las pasaban crudas para que James o Irving no superararan los 36-38 minutos cada noche; más que nada, por el cuestionable rendimiendo de los hombres de banquillo. Ahora la situación es bien distinta -y más cuando se recupere Smith-: cuentan con dos incorporaciones (Korver y el propio Williams) que, si se buscan y se complementan, pueden ser una segunda unidad de lujo. Si a eso le añades la defensa de Shumpert y la eficacia en el tiro exterior de Frye, no tienen por qué preocuparse por dar más descanso a los titulares para llegar menos cargados a los Play-Off. En resumidas cuentas, todo parece encajar y todo parece haber sido idóneo, pero como ocurrió con el fichaje de Korver, quizás la adaptación de Deron Williams le cueste a Lue alguna que otra derrota. Todo es cuestión de tiempo, pero sin lugar a dudas, esta incorporación ha sido un acierto absoluto para los intereses de los Cleveland Cavaliers.