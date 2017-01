Portland sorprende a los Cavs y Ricky se sale en otra gran noche de Isaiah Thomas

Uno de los peores partidos del Big 3 de Cleveland que se recuerdan

Game-Winner de McConell para ganar a los Knicks

Westbrook consigue otro triple-doble ante Memphis

New York Knicks

Philadelpia 76ers 97

98 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 95

103 Houston Rockets

Minnesota Timberwolves 105

119 ashington Wizards

Boston Celtics 108

117 Los Ángeles Clippers

Orlando Magic 105

96 Cleveland Cavaliers

Portland Trailblazers 86

102

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) 6 puntos Kyle Singler (Thunder) (no jugó) Domantas Sabonis (Thunder) 0 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia Joffrey Lauvergne (Thunder) 6 puntos y 3 rebotes Bismack Biyombo (Orlando) 4 puntos, 2 rebotes Serge Ibaka (Orlando) (no jugó) Mario Hezonja (Orlando) 2 asistencias Damjan Rudez (Orlando) (no jugó) Willy Hernángomez (Knicks) 0 puntos, 0 rebotes Kristaps Porzingis (Knicks) 7 puntos y 3 asistencias Mindaugas Kuzminskas (Knicks) 1 asistencia y 1 robo Maurince N'Dour (Knicks) (no jugó) Tomas Satoransky (Wizards) (no jugó) Alan Anderson (Clippers) (no jugó) Marc Gasol (Grizzlies) 9 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias Ricky Rubio (Wolves) 10 puntos, 3 rebotes y 17 asistencias Nemanja Bjelica (Wolves) 8 puntos y 7 rebotes Sergio Rodríguez (Sixers) 2 puntos y 4 asistencias Ersan Ilyasova (Sixers) 16 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias

LA CRÓNICA:

Knicks 97 - 98 Sixers:

New York Knicks y Philadelphia 76ers se enfrentaban, en la Ciudad del Amor Fraterno, en uno de los clásicos de la Conferencia Este por antonomasia, en lo que prometía ser un auténtico paseo para los del Madison. Y así fue durante gran parte del encuentro. Una ventaja de +17 llegó a situarse en el marcador a favor de los Knickerbockers, gracias en parte a un motivadísimo Derrick Rose (25 puntos), que volvía a jugar después de su repentina separación, y de Carmelo Anthony (28 puntos). Sin embargo, los Sixers han cambiado, y ahora pelean cada partido creyendo en ‘The Process’. De la mano de Joel Embiid (21 puntos y 14 rebotes), los locales fueron poco a poco consiguiendo disminuir la diferencia en el marcador, hasta que, en la última jugada del partido, Porzingis falló el tiro para ganar el partido, el rebote lo cogió Henderson, que al final de la posesión le cedió la bola a TJ MacConnell para que desde un lado de la cancha y por encima de ‘Melo’ anotara un ‘game-winner’ para delirio de toda Philadelphia. Consiguiendo algo que desde 2014 no se veía, cuatro victorias en 5 partidos. Sin embargo, los Knicks, añaden otro duro golpe a su mochila y ya son 1-9 desde el día de Navidad.

Sixers' T. J. McConnell hits buzzer-beater to top Knicks in wild end-to-end finish (all angles) pic.twitter.com/os6ahU98vT — Ben Golliver (@BenGolliver) 12 de enero de 2017

Grizzlies 95 - 103 Thunder: Partido clave, el vivido en el Chesapeake Energy Arena de Oklahoma, para la clasificación del Oeste de cara a playoffs. Los Thunder ganaron a un rival directo como los Grizzlies de la mano de Russell Westbrook (que consiguió otro triple-doble: 24 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias), y ya son sextos, precisamente por delante de los Grizzlies. En cuanto al partido, el rebote de los de Billy Donovan fue clave para llevarse un partido que ya, al finalizar la primera parte, tenía una brecha de once puntos favorable a los locales. Con Marc Gasol (9 puntos y 4/12 en TC) lejos de su mejor nivel de acierto, tan sólo Mike Conley (22 puntos y 6 asistencias) era capaz de dar luz al oscuro ataque de los Grizzlies. Pero no fue suficiente para parar a Westbrook, que además estuvo bien secundado por parte de Oladipo (16 puntos) y Enes Kanter (19 puntos y 13 rebotes). Por cierto, Westbrook ya ha igualado los triples-dobles conseguidos la temporada pasada, 18, con cuarenta partidos menos jugados. Houston 105 - 119 Wolves: Partido importantísimo de los Wolves para recuperar moral e intentar una remontada que les lleve a los playoffs. Por primera vez en esta temporada se pudo ver al equipo que se intuía a principio de curso, y no, quizás, por la imagen del juego, más bien por la victoria ante un rival de entidad con un gran partido de varios de sus hombres, y eso, que anoche no estaba Zach LaVine. Especialemente motivado estuvo un Ricky Rubio que consiguió 10 puntos y 17 asistencias (32 en los últimos dos partidos). Muchas de ellas fueron a parar a manos de Andrew Wiggins (28 puntos), Karl-Anthony Towns (23 puntos y 18 rebotes) y un Shabazz Muhammad que suplió a la perfección a LaVine con 20 puntos. En cuanto a los Rockets, que jugaban la segunda noche de un back-to-back, destacó el de siempre. James Harden estuvo inmenso con 33 puntos y 12 asistencias, aunque realmente fallón, como el resto de su equipo, que notó en exceso la baja de Eric Gordon. Y es que tan sólo, además del propio Harden, Ryan Anderson y Ariza sobrepasaron los 10 puntos (18 y 16 respectivamente). .@rickyrubio9 reparte ¡17 asistencias! en la victoria ante los Rockets.



Iguala su récord personal y el de la historia de los Wolves. pic.twitter.com/DbHTvzt8tG — NBA Spain (@NBAspain) 12 de enero de 2017 Wizards 108 - 117 Celtics: Segunda noche de back-to-back para Boston y Washington, y duelo entre estrellas en la posición de base. Los locales llegaban al partido con las bajas de Avery Bradley, Amir Johnson y Jaylen Brown, pero tampoco hizo falta que estuvieran, gracias a la soberana actuación del hombre que más puntos ha metido en los últimos cuartos de toda la NBA: Isaiah Thomas. El menudo base volvió a dar una auténtica exhibición para llevar a su equipo a una victoria que hace olvidar la derrota ante Toronto y ponerse más cerca de los Cavaliers. 38 puntos (en 38 minutos), 6 puntos y 5 asistencias, con 5/11 desde la línea de tres puntos, y eso ante un John Wall que se quedó en 9 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias con un pírrico 4 de 21 en TC. Además, Thomas, estuvo bien secundado por Crowder con 20 puntos y Horford con 16 puntos y 9 rebotes. El partido no se decidió hasta el final, donde Boston, con una remontada en el último cuarto (23-34) sentenció un partido que tuvieron perdido en algunos momentos. Orlando 96 - 105 Clippers: Los de Doc Rivers continúan su proceso particular de remontada después de un duro mes de Diciembre. Y a medida que van recuperando efectivos (tan sólo falta Blake Griffin), el equipo vuelve a parecerse al de principios de temporada, gracias sobre todo, al trabajo de Chris Paul. El décimo máximo asistente de la historia de la NBA volvió a ser clave para su equipo gracias a sus 18 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, aunque no fue el máximo anotador de su equipo, ya que fue JJ Redick quien llegó a los 22 puntos, mientras que Jordan capturó 10 rebotes, y todo ello para ganar a unos Magic que siguen dándole vueltas a su quinteto inicial y que siguen perdiendo partidos. Y eso que Aaron Gordon se fue hasta los 28, siendo la única noticia positiva de los de Florida esta temporada. Con la baja de Serge Ibaka, que no jugó ni un minuto, Nikola Vucevic dominó la pintura con 16 puntos y 12 rebotes, y Jodie Meeks desde el banquillo hizo 14 puntos, pero insuficiente ante un buen trabajo coral de los Clippers que se afianzan cuartos del Oeste. Cavaliers 86 - 102 Blazers: En la noche que LeBron James se convertía en el 15º máximo asistente de la historia de la NBA, su equipo caía derrotado de manera contundente del Moda Center ante los Portland TrailBlazers, en el que es, uno de los peores partidos de la era del Big Three en Ohio. De la mano de un magnifico McCollum que se fue hasta los 27 puntos, 4 rebotes y 4 tapones. Y es que, los Cavaliers han empezado su gira por el Oeste con dos victorias en tres partidos, (ésta en la segunda noche de back-to-back), y como en el día de ayer ante Utah, el Big – Three parece no estar en su mejor versión, apenas 48 puntos entre los tres, siendo LeBron el mejor con 20 puntos y 11 rebotes. Por parte de los Blazers, que recuperaron la versión del año pasado y pueden empezar a despegar, Allen Crabbe fue el otro protagonista del duelo con 24 puntos. Además, Lillard, Harkless y Aminu consiguieron dobles dígitos en anotación, cerrando una hoja estadística en la que superaron, prácticamente en todo, a los vigentes campeones de la NBA.

EL MVP: Isaiah Thomas (Celtics)

El menudo base estaba motivado. Visitaba su cancha el hombre que le quitó el "Player of the Month" en el mes de diciembre, John Wall, y quería venganza. Y vaya si la tuvo. 38 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, convirtiéndose, además, en el jugador que más puntos ha metido en los últimos cuartos en la NBA, y confirmando su papel de estrella de primer nivel de la liga. Su temporada bien le debe valer un All Star, y si sigue a este ritmo, una nominación entre los mejores de la temporada. Está desatado y su equipo bien lo nota. Y su público, desde Paul Pierce no se volvía a gritar 'MVP' en el TD Garden, palabras mayores.

Este

1 Cleveland 28 10 2 Toronto 25 13 3 Boston 24 15 4 Atlanta 22 16 5 Indiana 20 18 6 Milwaukee 19 18 7 Charlotte 20 19 8 Washington 19 19 9 Chicago 19 20 10 Detroit 18 22 11 New York 17 22 12 Orlando 16 24 13 Philadelphia 11 25 14 Miami 11 29 15 Brooklyn 8 29

Oeste

1 Golden State 33 6 2 San Antonio 30 8 3 Houston 31 10 4 L.A. Clippers 27 14 5 Utah 24 16 6 Oklahoma City 24 16 7 Memphis 24 17 8 Portland 18 23 9 Sacramento 16 22 10 New Orleans 15 24 11 Denver 14 23 12 L.A. Lakers 15 27 13 Minnesota 13 26 14 Phoenix 12 26 15 Dallas 11 27

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 31.00 2 Anthony Davis

NO 29.19 3 James Harden

HOU 28.63 4 Isaiah Thomas

BOS 28.23 5 DeMar DeRozan

TOR 28.18 6 DeMarcus Cousins

SAC 28.03 7 Damian Lillard

POR 26.11 8 LeBron James

CLE 26.09 9 Kevin Durant

GS 25.97 10 Jimmy Butler

CHI 25.00