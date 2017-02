Porzingis, Eric Gordon y Glenn Robinson III triunfan en los concursos del All Star Weekend

Hayward, Irving y Jones se quedaron a las puertas de llevarse los premios

Porzingis

Kristaps Porzingis fue el primer gran protagonista de la noche de concursos del All Star Weekend. El letón devolvió el título de campeones al equipo de "grandes" por segundo año consecutivo (Towns lo logró el curso pasado). En la gran final del slalon se las vio con Gordon Hayward, habiendo dejado por el camino a grandes magos del balón como Isaiah Thomas o Nikola Jokic. En una carrera muy igualada, fue Porzingis quien se plantó primero para lanzar el triple de la victoria, que no falló. El ex de Sevilla cierra así un gran fin de semana, después de anotar 24 puntos y lograr la victoria en el Rising Stars Challenge. En 2018, en vez del viernes, deberíamos verle disputar el Partido de las Estrellas el domingo por la noche.

Video of Kristaps Porzingis: All 3 Rounds of Taco Bell Skills Challenge! | 02.18.18

En el concurso de triples, Klay Thompson llegaba como gran favorito tras llevarse el concurso del año pasado, pero el escolta de los Warriors se vio eliminado en la primera fase tras lograr 18 puntos (de 34 posibles). Tras una primera ronda descafeinada a pesar del gran cartel que presentaba el evento, Kemba Walker (20), Kyrie Irving (21) y Eric Gordon (24) se citaron en una gran final que se tuvo que resolver en el desempate entre el base de los Cavs y el escolta de los Rockets. Con 21 puntos finales, Eric Gordon se proclamó campeón del concurso por primera vez en su carrera.

Video of Eric Gordon Scores 24 In The 1st Round Of The 2017 JBL Three Point Contest | 02.18.17

Video of Eric Gordon Wins the JBL 3-Point Contest! | 02.18.17

Gary Paiton, David Robinson, Dominique Wilkins, Alonzo Mourning y Chris Webber. Podría ser un romántico quinteto de veternos, pero fueron el jurado del tan esperado concurso de mates. DeAndre Jordan estrenaba los aros saltando sobre la mesa de DJ Khaled, por lo que obtuvo una puntuación total de 41 puntos.

Video of DeAndre Jordan Gets Help from DJ Khaled for 1st Dunk | 02.18.17

Glenn Robinson III se llevaba el primer 50 de la noche con un precioso mate saltando a dos personas y machacando de espaldas. También Jones se estrenaba con una buena puntuación: 45 puntos.

Video of Derrick Jones Jr. Jumps Over Teammates for 1st Dunk | 02.18.17

Llegó entonces el momento del favorito, Aaron Gordon, que volvió al concurso de triples después de lograr una de las mejores actuaciones el curso pasado. Con un "dron", trajo el balón que, teledirigidamente, dejaría caer sobre el parqué para intentar machacar. Al cuarto intento, el ala-pivot de los Magic conseguía pasarse el balón entre las piernas y lograr su primera puntuación (38); la más baja de la primera ronda. No le iría mejor en su segundo mate de la noche, que ni siquiera logró culminar, cerrando así una de las grandes decepciones de la noche.

Video of Aaron Gordon's Between-the-Legs Slam for 1st Dunk | 02.18.17

Jones se apuntaba a la final con el segundo 50 de la noche tras recoger el pase de Booker al canto del tablero, en la que se vería con un Robinson III que no tuvo más que asegurar para lograr el billete. El de los Pacers saltó sobre su compañero Paul George (al tercer intento) para lograr un 44 en la primera ronda, que fue respondido por el 37 del de los Suns. Una final que nada tenía que ver con la que protagonizaron Gordon y LaVine en 2016. Jones remontaba con un 50 tras pasar el balón entre sus piernas, lo que obligaba a Robinson III a lograr una puntuación de 44 para llevarse el concurso. El escolta ponía de nuevo a George como "cebo" y lograba el mejor mate de la noche, que le coronaría como el nuevo campeón del concurso de mates.

Video of Glenn Robinson III 3rd and Final Dunk | 02.18.17