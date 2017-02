Porzingis: "Es frustrante saber que puedes lograr algo y no lo consigues"

El jugador letón habla sobre la situación que viven los New York Knicks

Kristaps Porzingis ha repasado en declaraciones a New York Post sus impresiones sobre la actual marcha de los New York Knicks, que ocupan el 12º puesto en la conferencia este con un balance de 22-32, no muy diferente del 23-31 que acabó desencadenando la pasada temporada el cese de Derek Fisher al frente del equipo.

Porzingis era claro: "Es duro. Todos estan haciendo lo mejor posible. Pero no funcionan las cosas". El jugador letón reconoce que "las expectativas este año era mucho más altas para nosotros".

Sobre la salida de Fisher la pasada temporada, Porzingis afirma que "fue un shock, yo sentía que estábamos trabajando con sentido y aunque íbamos perdiendo partidos íbamos avanzando como bloque".

"Este año hay una situación similar con nuestro record de victorias-derrotas y donde estamos ahora, pero no podemos preocuparnos por lo que pueda suceder. Como jugador tengo que estar concentrado en lo que tengo que hacer en la cancha cada día y no sobre el ruido exterior", afirma Porzingis.

Sobre la manera de poder salir de esta situación, Porzingis destaca que "tenemos que encontrar soluciones porque es frustrante saber que puedes conseguir algo y que no lo haces".