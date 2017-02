Durant calla a un Chesapeake falto de memoria; fin a la racha de los Heat

LA CRÓNICA

Empezamos desde el Spectrum Center, donde los Clippers se llevaron la victoria frente a los Hornets, 107-102. Los de California, con un Blake Griffin (20 pts, 12 rb y 8 as) que se quedó a 2 asistencias de repetir triple-doble y un Austin Rivers que anotó 16 de sus 18 puntos en la segunda parte, sellaron un gran trabajo de equipo para llevarse un partido que no se decidió hasta el final. Jamal Crawford aportó 22 puntos desde la segunda unidad y DeAndre Jordan ayudó con 16 rebotes, haciendo estéril el buen trabajo de unos Hornets con cinco jugadores en cifras dobles en anotación. En el bando local destacaron Nicolas Batum (25 pts, 6 rb y 8 as) y Frank Kaminsky (20 pts, 8 rb y 5 as), mientras que Kemba Walker, bien vigilado toda la noche, tan solo anotó 10 puntos y repartió 4 asistencias.

Video of Blake Griffin Throws Down MONSTER Slam! l 02.11.17

Otros que dejaron escapar la victoria como local fueron los Pacers, que cayeron 116-100 frente a los Bucks. Los de Milwaukee, que venían de perder en Los Ángeles frente a los Lakers, además de mostrar una pobre imagen, parecían otros anoche y se llevaron el partido gracias a una gran defensa que no se les veía desde hacía algún tiempo. Mientras que los Lakers anotaron un 82% de sus tiros en el primer cuarto, ayer los de Jason Kidd dejaron a su rival en un 33% en ese mismo periodo. Con un Matthew Dellavedova entregado a defender a un Paul George (13 pts y 8 rb) desacertado y que además tuvo problemas de falta y con Jeff Teague en solo 2 puntos, todo fue más sencillo para Antetokoumpo y compañía. El griego (20 pts, 8 rb y 10 as) se quedó a dos rebotes del triple-doble y estuvo muy bien secundado por sus compañeros (6 jugadores con 10 puntos o más), en especial desde el banquillo, donde Malcolm Brogdon y Greg Monroe anotaron 17 puntos cada uno y el ex acb Mirza Teletovic firmó 19 tantos.

Video of The Greek Freak TAKES OFF From The Free Throw Line | 02.11.17

Nos vamos hasta la ciudad del amor fraternal, donde los Sixers de Sergio Rodríguez (4 pts y 5 as) cortaron la racha de 13 triunfos consecutivos con la que llegaban los Heat, 109-117. A los de Miami, que llegaban en back to back, se les notó el cansancio y esta vez la defensa hizo aguas y los triples no entraron. Ni los 30 puntos de Goran Dragic, ni los 26 que aportó desde el banquillo James Johnson, además de los 19 rebotes que atrapó Hassan Whiteside, fueron suficientes para parar a uno Sixers con siete jugadores en dobles dígitos en anotación (todos los titulares incluidos). Robert Covington, Nerlens Noel y Dario Saric se fueron hasta los 19 puntos, en unos Sixers que volvían a salir al parqué sin Joel Embiid (se ha perdido 11 de los últimos 12 partidos).

Dejamos Philadelphia para irnos hasta Cleveland, donde los Nuggets no pudieron hacer nada frente a los Cavaliers, 109-125. Pese a que los de Colorado, otra vez con Jokic (27 pts y 12 rb) como mejor hombre, empezaron ganando el primer cuarto, los Cavs de Lebron (27 pts, 5 rb y 12 as) e Irving (27 pts, 4 rb y 5 as), que se combinaron para 54 puntos, no les iban a dejar llevarse la victoria, sumando así su quinto triunfo de seis posibles en febrero. Bastó con un parcial de 18-0 empezada la segunda mitad para matar un partido en el que Juancho HernanGómez firmó 4 puntos y 5 rebotes en 16 minutos de juego.

Video of LeBron James 27 Points, 12 Assists Leads Cavs to Victory | 02.11.17

Volamos del Quicken Loans Arena al Chesapeake Energy Arena, donde Kevin Durant regresaba por primera vez desde su marcha a los Warriors este verano. El alero, que tuvo que contratar seguridad privada para este viaje, fue abucheado durante todo el partido por un público que parece haber olvidado todo lo que les ha dado el “35” durante los últimos 8 años. El partido, el retorno más caro de ver en la historia, solo tuvo un dueño y esos fueron los Warriors que al descanso ya vencían por 23 puntos, (130-114). Kevin Durant, que en el tercer cuarto vivió varios episodios algo tensos al enfrentarse verbalmente a Andre Roberson y Russell Westbrook, se fue hasta los 34 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Además, estuvo muy bien secundado por los “Splash Brothers” que anotaron 26 tantos cada uno. En los locales, donde Abrines anotó 2 puntos en 9 minutos, Russell Westbrook se fue hasta los 47 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias, aunque de nada sirvieron.

Video of Kevin Durant 34 Points in Warriors Win | 02.11.17

Algo más tranquilo fue el partido en casa de los Rockets, donde los locales de deshicieron de los Suns con facilidad, 102-133. Un partido sin demasiada historia en el que los Rockets, liderados por un gran Harden (40 pts, 6 rb y 8 as), dominaban de 26 al descanso. Nada pudieron hacer los Suns, que viajaron sin Eric Bledsoe ni Tyson Chandler (ambos por descanso) y que tuvieron a Devin Booker (18 pts) como su máximo anotador.

Seguimos en el estado de Texas, donde los Mavericks siguen con su particular remontada tras un horrible inicio y anoche pasaron por encima de los Magic, 80-112. Victoria cómoda para unos locales que suman ya seis triunfos en los últimos ocho encuentros y que tuvieron a Wesley Matthews como máximo anotador con 20 puntos. Dirk Nowitzki anotó 14 puntos en 17 minutos y el ex madridista Salah Mejri capturó 15 rebotes. En los Magic de un pobre Ibaka (8 pts y 4 rb), que ya perdían de 26 al descanso, Mario Hezonja (7 pts y 6 rb) fue titular y Bismack Biyombo fue el mejor con 15 puntos y 7 rebotes.

Acabamos en Salt Lake City, donde los Celtics se llevaron el triunfo sobre los Jazz, 112-104. De esta forma, los de Isaiah Thomas (29 pts y 5 as), que llegaron a ir 17 arriba (47-30) en el segundo cuarto, lograban su novena victoria en diez partidos y están ya a tan solo 2.5 victorias de ser el mejor equipo del Este. Los Jazz, bastante desacertados durante todo el choque, que tuvieron a Gordon Hayward (31 pts y 4 as) y Rudy Gobert (14 pts y 14 rb), además de George Hill (22 pts, 3 rb y 4 as), como hombres más destacados, se llegaron a poner 6 abajo (108-102) a falta de 20 segundos, pero los Celtics no iban a dejar escapar la victoria. Además de “Mighty Mouse”, Kelly Olynyk con 19 puntos y Al Horford y Gerald Green con 16 puntos cada uno, fueron los más destacados de los de Boston.