¿Qué fue de Darko Milicic?

Aquel europeo cadete del 2001 en el que Darko Milicic (2.13m/1985) fue campeón con Serbia junto a Micov, Perovic o el verdinegro Luka Bogdanovic fue el pistoletazo de salida de la gran promosa del gigante Novi Sad. Fueron campeones, él dominó y el KK Hemofarm decidió hacerle un contrato profesional. Milicic, a pesar de su gran altura, era ágil de movimientos y muy fuerte. Progresaba rápidamente en el profesionalismo y exhibió un buen papel tanto en la liga doméstica como en la extinta Copa Korac a pesar de ser un chaval de 16 años en un cuerpo de (gran) hombre. Su tarjeta de presentación en los 21 minutos que promediaba en pista eran de 7.9 puntos, 4.7 rebotes y 2 tapones. El siguiente curso, el 2002-2003, elevaría su concurso en la FIBA Eurocup con 13.4 puntos, 6.8 rebotes y 1.6 tapones en 23.6 minutos de juego. Milicic, además, mejoró en más facetas del juego como el pase o en el tiro, empezando a meter algún triple que otro. Y fue ahí cuando Joe Dumars, entonces director de operaciones en Detroit, se volvió loco. Refiriéndose a Milicic, Dumars declaró en el 2012 que "ahora miro atrás y me dio cuenta que no sabía ni la mitad de las cosas de las que yo debía saber". Le faltó experiencia pero también es cierto que ha habido más de una voz que criticó al coach Larry Brown por su poca mano izquierda con Milicic. Está claro que el el chaval era un rebelde sin causa pero ¿Tenía potencial para haber sido un center titular durante años en la NBA? Nunca lo sabremos. A partir de entonces el baloncesto se convirtió en un infierno del que sólo sabía defenderse tirando de ira. Brown destrozó su confianza en sus primeros tiernos años en la NBA y Milicic no supo sobreponerse. Sea como fuere, hoy en día Milicic está considerado como uno de los mayores chacos del Draft de la NBA, con el permiso de LaRue Martin, tras haber sido con el nº2 en el 2003. Desde entonces su carrera ha estado marcada, tanto en la NBA como en la selección serbia, por su mala toma decisiones dentro y fuera de la pista, y por su carácter irascible y descontrolado.

CAÍDA EN BARRENA

Milicic en el aire (Foto: José María Benito) Carmelo Anthony, Wade o Bosh y que sólo Lebron James pudo mirarle por encima del hombro. Era un chico con problemas dado a la frustración y la agresividad pero ¿pudo ser reconducido? Nunca lo sabremos. En el Eurobasket de 2007 Milicic tocó fondo y tras una derrota contra Grecia, explotó ante la prensa contra los árbitros: "Son mierdas, unos hijos de puta". Y lo peor, acabó con sus desafortunadas declaraciones lanzando amenazas de violación a las madres y a las hijas de estos. Palabras radicales que parecían seguir el más terrible guión bélico. En la NBA seguía saltando de equipo en equipo siguiendo a rajatabla su particular proceso de autodestrucción: “me metía en peleas y me emborrachaba antes de los entrenamientos”. Hasta el punto que llegó a odiar jugar en la NBA. "En New York seguí haciendo cosas estúpidas. El coach se cansó de mí, así que había decidido volver a Europa. Sin embargo, los Knicks querían canjearme a los Wolves. Me reuní con David Kahn (gerente) y le dije: 'No hagan un cambio por mí, por el amor de Dios. No quiero jugar más en la NBA. Voy a arruinar a tu equipo. Voy a joder la química del equipo'. ¿Y qué me dijo? Que me incorporara durante dos semanas y que veríamos a partir de ahí".

¿SALIÓ DARKO DEL INFIERNO?