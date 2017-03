Record triplista de Cavaliers. Westbrook, exhibición sin triunfo

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 03.03.17

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) 13 puntos, 1 rebote Serge Ibaka (Raptors) 14 puntos, 8 rebotes Juancho Hernángomez (Nuggets) su equipo no jugó Marc Gasol (Grizzlies) 13 puntos, 6 rebotes Sergio Rodríguez (Sixers) 1 punto, 3 asistencias Jose Manuel Calderón Sin equipo Pau Gasol (Spurs) 13 puntos 8 rebotes Ricky Rubio (Timberwolves) su equipo no jugó Willy Hernangómez (Knicks) No jugó Nikola Mirotic (Bulls) su equipo no jugó

LA CRÓNICA

NEW YORK KNICKS 102 - 105 PHILADELPHIA 76ERS

Una canasta decisiva de Justin Anderson a falta de 24 segundos para el final dio el triunfo a llos Sixers ante New York Knicks. Anderson, recién llegado a Philadelphia procedente de Maverics, anotaba sus primeros siete lanzamientos y acabó con su mejor dato anotador de su carrera. Saric (21p) y Covington (16p) secundaron a Anderson en la anotación en un partido que tuvo alternativas en el marcador pero que no se decidió hasta los instantes finales. Sixers rompen su racha de tres derrotas consecutivas.

Video of 76ers & Knicks Down to the Wire AGAIN! Check out All 3 Finishes Here! | 03.03.17

TORONTO RAPTORS 114 - 106 WASHINGTON WIZARDS

DeMar DeRozan (32p, 13r) lideraba a los Raptors en un triunfo que se les complicó después de disponer de rentas de hasta 19 puntos. Un triple de DeRozan fue decisivo en el triunfo final. Powell (21p) e Ibaka (14p, 8r) sumaron en el importante triunfo de Raptors, que les sirve para alcanzar a Wizards en el tercer puesto de la Conferencia Este. John Wall (30p) y Bradley Beal (27p) fueron los mejores en Washington.

Video of DeMar DeRozan and John Wall Duel in D.C | 03.03.17

CLEVELAND CAVALIERS 135 -130 ATLANTA HAWKS

Los Cavaliers lograron el triunfo en un encuentro en el que lograron el record de triples en un partido de liga regular con 25 aciertos batiendo el record que impusieron los Rockets el pasado 16 de diciembre. La pareja James-Irving se fue los 81 puntos entre ambos para liderar el triunfo de su equipo. Hasta 6 jugadores de Cavs anotaron tres o más triples. 25/46 fue la serie final con un 54% de acierto. Hardaway Jr (36p) y Millsap (27p) encabezaron a unos Hawks que intentaron la remontada en el último periodo.

Video of Kyrie Drops 43 Points with 9 Assists in Atlanta | 03.03.17

MEMPHIS GRIZZLIES 100 - 104 DALLAS MAVERICKS

Un doble-doble de Nerlens Noel (15p, 17r) lidera el triunfo de Dallas ante Memphis Grizzlies. Seth Curry (24p) lideraba la faceta anotadora en unos Mavs que se llevaron el triunfo a pesar de no anotar durante cinco minutos en el tramo final de partido. Desacertado día de Marc Gasol (6/18 en tiro de campo) y fueron Conley (30p) y Randolph (24p, 10r) los que asumieron un papel dominante en unos Grizzles que no supieron aprovechar el apagón final de Mavericks.

OKLAHOMA CITY THUNDER 110 - 118 PHOENIX SUNS

Phoenix sorprendió a los Thunder y se llevaron el triunfo a pesar de una nueva exhibición de Westbrook (48p, 17r, 9a). Suns impusieron un ritmo ágil al partido y Thunder acabó acusándolo en el tramo final. Los triples de Abrines acercaron a su equipo en el marcador pero Suns resolvió en los tiros libres.

Williams (14p, 13r) y Ulis (14p, 7a) secundaron a Bledsoe (18p) en tercer triunfo consecutivo como local de los Suns y que supuso el fin de una racha de seis derrotas consecutivas ante los Thunder.

SAN ANTONIO SPURS 101 - 98 NEW ORLEANS PELICANS

Victoria en la prórroga de los Spurs ante los Pelicans de la pareja Cousins (19p, 23r) y Davis (29p). Kawhi Leonard (31p) volvió a ser referente ofensivo pero fue Mills el que anotó los triples cruciales en la prórriga. Importante labor de Aldridge (21p, 15r) en el sexto triunfo seguido de los tejanos. Cousins fallaba un triple que podría haber igualado el partido en una prórroga que se decidía con la intensidad de Leonard y con un triple clave de Pau Gasol.

Video of DOWN THE STRETCH in NOLA! Best Plays from the Spurs/Pelicans OT Battle | 03.03.17

Y ADEMÁS...

Nikola Vucevic (25p) lideró el triunfo de Orlando Magic ante Miami Heat (110-99) y deja a Miami a las puertas de alcanzar la zona de Playoff después de su remontada de las últimas semanas.

(25p) lideró el triunfo de Orlando Magic ante Miami Heat (110-99) y deja a Miami a las puertas de alcanzar la zona de Playoff después de su remontada de las últimas semanas. Antetokounmpo (24p, 8a) comanda el triunfo de Bucks ante Clippers (101-112) en un partido en el que llegaron a complicarse el partido después de tener rentas de hasta 23 tantos.

(24p, 8a) comanda el triunfo de Bucks ante Clippers (101-112) en un partido en el que llegaron a complicarse el partido después de tener rentas de hasta 23 tantos. Utah Jazz corta una racha de dos derrotas consecutivas y amplia su ventaja con Clippers en el cuarto puesto de conferencia. Hill (34p) fue el más destacado en el triunfo ante Nets (97-112)

(34p) fue el más destacado en el triunfo ante Nets (97-112) Thomas (18p) y Horford (17p) lideraron el triunfo de unos Boston que borraron a los Lakers en la primera mitad (70-45). Los Angeles suman seis derrotas consecutivas y suman cuatro seguidas en el Staples.

EL MVP: RUSSELL WESTBROOK (OKLAHOMA CITY THUNDER)

Video of Russell Westbrook Puts Up 48 Points, 9 Assists, 17 Rebounds | 03.04.17

LOS DATOS DE LA NOCHE

Cleveland es el único equipo de la NBA en anotar 25 triples en un partido

Video of ALL 25 of Cavaliers NBA Regular Season Record for Made 3-Pointers | 03.03.17

DeMarcus Cousins capturó 23 rebotes, igualando el record de la franquicia que posee Tyson Chandler

Russell Westbrook suma su 25º partido esta temporada con 30 o más puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.

Irving y Lebron sumaron 81 puntos, su tercera mejor marca en un partido.

datos via: @ESPNStatsInfo

NBA , 3/03/17

Este

1 Cleveland 42 18 2 Boston 40 22 3 Washington 36 24 4 Toronto 37 25 5 Atlanta 34 27 6 Chicago 31 30 7 Indiana 31 30 8 Detroit 29 32 9 Miami 28 34 10 Milwaukee 27 33 11 Charlotte 26 35 12 New York 25 37 13 Philadelphia 23 38 14 Orlando 23 39 15 Brooklyn 10 50

Oeste

1 Golden State 50 11 2 San Antonio 47 13 3 Houston 43 19 4 Utah 38 24 5 L.A. Clippers 36 25 6 Memphis 36 26 7 Oklahoma City 35 27 8 Denver 28 33 9 Portland 25 35 10 Sacramento 25 36 11 Minnesota 25 36 12 Dallas 25 36 13 New Orleans 24 38 14 Phoenix 20 42 15 L.A. Lakers 19 43