Ricky decide el partido en Indiana y los Warriors ya asustan

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: March 28, 2017

LA CRÓNICA

MINNESOTA TIMBERWOLVES 115 - 114 INDIANA PACERS:

Ricky Rubio decidió el partido entre los Wolves y los Pacers que deja a los de Nate McMillan en una posición complicada de cara a los playoffs, con tan sólo dos victorias por delante del noveno clasificado en el Este. Gracias a tres tiros libres, el base español, que volvió a sobresalir en el partido (21 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias) ganó el partido para los suyos. Sin embargo, fue una vez más Karl Anthony Towns quien llevó el peso del partido para los de Minneapolis. 37 puntos, 12 rebotes y una madurez impropia para un chaval de su edad, Towns juega a esto como si llevara diez años ya en la liga. En los Pacers Jeff Teague con un doble-doble de 20 puntos y 10 asistencias, y Paul George con 37 puntos fueron los mejores de un equipo que no pudo remontar en el último cuarto y que se complica un tanto la vida. Aun así, los Pacers mantienen su posición para la postemporada.

Video of Karl Anthony Towns Scores 37 Paul George Scores 37 of his own! | March 28, 2017

MIAMI HEAT 97 - 96 DETROIT PISTONS:

¡Qué temporada de Miami Heat! Cuando nadie daba un duro por ellos, los de Florida pegaron un cambio de rumbo espectacular y se marcaron como objetivo los playoffs, y ahora, con menos de diez partidos por jugarse, los de Spoelstra son octavos con un partido de diferencia sobre los novenos. Y lo han conseguido con victorias como las de anoche ante unos Pistons, que salvo sorpresa, se alejan definitivamente de los playoffs. Ante un rival directo, y con una canasta de Whiteside cuando el tiempo ya se terminaba, así fue la victoria de los Heat. Goran Dragic (28/4/4) fallaba el tiro decisivo pero ahí estaba el pívot de los Heat (17/9) que cogería el rebote y anotaría para poner el 97 a 96 en el electrónico final. En el rebote final, Whiteside, se impuso a Andre Drummond (9/13). El mejor de los de Van Gundy fue Caldwell-Pope, que se fue hasta los 25 puntos, además de Tobias Harris e Ish Smith que llegaron ambos a los 19.

Video of Tissot Buzzer Beater: Whiteside Tip-In Wins It for Heat | March 28, 2017

GOLDEN STATE WARRIORS 113 - 106 HOUSTON ROCKETS:

Victoria de los Warriors ante los Houston Rockets gracias a los 32 puntos y 10 rebotes de Stephen Curry. Los de Steve Kerr, que con la de ayer, ha llegado antes que nadie en la historia de las grandes ligas a las 200 victorias como coach, empiezan a carburar como es debido, y lo mejor, es que la vuelta de Kevin Durant está realmente cerca. Junto a Steph Curry, Klay Thompson (25 puntos) y Draymond Green (19/9/4), los Warriors se impusieron en un partido reñido a los Rockets de James Harden (24/11/13), demostrando que siguen siendo el mejor equipo de la liga. Y es que, con la de ayer, los Warriors son los primeros en llegar a las 60 victorias y eso les convierte en el primer equipo, tras los Bulls de Jordan, en conseguirlo tres temporadas consecutivas.

Video of Stephen Curry Scores 32 James Harden gets a Triple Double in Houston! | March 28, 2017

DENVER NUGGETS 113 - 122 PORTLAND TRAILBLAZERS:

Los Blazers arrebataron anoche a los Nuggets la octava plaza del Oeste de la mano de su Big-Three particular. Especial mención para Jusuf Nurkic, que fue el mejor del partido y el encargado de liderar la victoria ante su ex equipo. 33 puntos y 16 rebotes para un jugador que desde que es jugador del equipo de Oregon ha demostrado tener mucho baloncesto en sus manos. Junto a él, 39 puntos de CJ McCollum y 19 puntos y 7 asistencias de Damian Lillard. Los Blazers llegan lanzados al mejor momento de la temporada, y ya tienen en su mano el billete para los playoffs. En Denver, nadie brilló demasiado aunque seis jugadores superaron los trece puntos en anotación, entre ellos Nikola Jokic que no tuvo el día a pesar de terminar con 17 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.

Y ADEMÁS... - Los Washington Wizards remontaron ante los Lakers y ya están a tan sólo partido y medio de los Cleveland Cavaliers, y a dos de los Boston Celtics, líderes del Este. - De la mano de Tony Snell, los Bucks reafirman su gran temporada ganando a los Hornets y dejando prácticamente hecho su pase a los playoffs. - Los Hawks rompieron una racha negativa ganando en casa a los Phoenix Suns gracias a los 27 puntos de Schroder. - Los Sixers siguen mejorando y anoche ganaron a los Nets gracias a los 23 puntos y 7 rebotes del 'ROY', Dario Saric. EL MVP: Jusuf Nurkic (Blazers): Video of McCollum and Nurkic Lead Blazers In Big Win Over Nuggets | March 28, 2017