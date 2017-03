Ricky destroza a CP3, Calderón debuta con los Hawks, y Boston supera a los Warriors

Ricky se salió con 15 puntos y 12 asistencias. Minny más cerca de PO

John Wall presenta su candidatura al MVP

Isaiah Thomas supera a Stephen Curry

ESPAÑOLES BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) Su equipo no jugó Nikola Mirotic (Bulls) No jugó en la derrota de los Bulls Serge Ibaka (Raptors) 12 puntos, 5 rebotes y 4 tapones Willy Hernángomez (Knicks) 13 puntos, 12 rebotes, 2 robos Juancho Hernángomez (Nuggets) 7 puntos y 9 rebotes José Calderón (Hawks) Debutó con 11 minutos y 1 asistencia Marc Gasol (Grizzlies) Su equipo no jugó Ricky Rubio (Wolves) 15 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias Sergio Rodríguez (Sixers) Su equipo no jugó Pau Gasol (Spurs) 7 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias

LO + DESTACADO:

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 03.08.17

LA CRÓNICA:

HOUSTON ROCKETS 108 – 115 UTAH JAZZ:

Partido muy serio de los Jazz en Houston que les sirve para afianzarse en la cuarta posición del Oeste y recortar a 3 partidos la distancia con los Rockets. Lejos de su modelo de juego (lento y a pocos puntos), los Jazz firmaron un partido muy redondo que les permitió ir por delante en el marcador desde el primer minuto. Houston solo pudo ponerse por delante en dos ocasiones del primer cuarto, el resto de encuentro fue para los de Salt Lake City. Hayward (23p) y Gobert (23p y 10r) lideraron a los visitantes, bien acompañados por los 19 puntos de Hood. Por parte local, Harden (35p) y Capela (19p y 12r) intentaron mantener a su equipo en el partido, pero no pudieron hacerse con la victoria.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 107 - 91 LOS ANGELES CLIPPERS:

Los Wolves siguen creyendo en la machada. Cada día que pasan juegan mejor y confirman las sensaciones que desde hace años todos apuntaban en, quizás, el mejor núcleo jóven de la NBA. Con Ricky a los mandos (15-12 ante Chris Paul) dirigiendo la orquesta, y dos bestias como Wiggins (20) y, sobre todo, Karl-Anthony Towns (29-14 ante Jordan y Griffin), el equipo de Minnesota está a tan sólo dos partidos y medio de los playoffs. Anoche pasaron por encima de unos Clippers que siguen sin dar con la tecla de principio de temporada. Y eso que los angelinos estuvieron a punto d eremontar hasta en dos ocasiones, pero con 'Carlito' en la pintura, todo parece más fácil. El ROY del año pasado es ya uno de los mejores interiores de la NBA, y demuestra que en no mucho tiempo, estará luchando por el MVP.

SAN ANTONIO SPURS 114 - 104 SACRAMENTO KINGS:

Incluso dando descanso a Kawhi Leonard y a LaMarcus Aldridge. Estos Spurs son imparables, y tras ganar a Sacramento en casa, vuelven a firmar una temporada de 50 victorias, y ya van... De la mano del siempre eterno Ginobili (19 puntos), Patty Mills (17-10) y David Lee (18-10) los de Popovich no tuvieron problemas para ganar a unos Kings que desde la salida de Cousins están más pendientes del Draft que de llegar a los Playoffs, y eso a pesar de un buen Tyreke Evans que acabó con 26 puntos. Los texanos ya están a tan sólo dos partidos de los Warriors, y el sábado se enfrentan en el AT&T Center, de ahí el descanso de LA y Leonard. Cuidado, vienen los viejos zorros. La lucha por el primer puesto del Oeste promete ser apasionante.

GOLDEN STATE WARRIORS 86 - 99 BOSTON CELTICS:

Los Golden State Warriors no han terminado de reacoplarse tras la baja de Kevin Durant, y ésta noche recibían a Boston en en Oracle. Brad Stevens se sacó un as de la manga y puso contra las cuerdas a los de Steve Kerr, dejándoles en una de las peores actuaciones del año. Con un último cuarto nefasto (12 puntos), los Warriors sucumbieron ante el buen hacer de los verdes. Con Isaiah Thomas (25) a los mandos y la vital aportación de Olynyk (17) desde el banquillo los Celtics asaltaron la Bahía de San Francisco y convirtieron en estériles los puntos de Stephen Curry (23) y Klay Thompson (23), que echaron de menos la aportación de su banquillo (17 puntos en total).

Y ADEMÁS...

- Triple doble espectacular de Efrid Payton en la victoria de Orlando ante Chicago. 22 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias.

Video of Elfrid Payton Triple Double 22 points, 14 Assists, and 14 Rebounds Against the Bulls | 03.08.17

- Giannis se sobró para ganar a los Knicks con una actuación descomunal:

Video of Giannis Antetokounmpo Puts Up 32 Points in Win vs. the Knicks | 03.08.17

- Calderón debuto con los Hawks y ya es el segundo base en la rotación. Los de Atlanta ganaron, con ciertos problemas a los Brooklyn Nets.

- Miami Heat sigue su triunfal racha y anoche ganaron en casa a unos Hornets que siguen en crisis a pesar de Kemba Walker.

- Los Raptors no pierden la cara a la lucha con los Wizards y anoche ganaron a los Pelicans de 'Las Torres Gemelas' con un gran Valanciunas.

EL MVP: Karl-Anthony Towns (Wolves)

Video of Karl Anthony Towns Scores 29 and Grabs 14 Rebounds in Minnesota | 03.08.17