Ricky hace saltar las alarmas en los Warriors; Wizards va muy en serio

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 03.10.17

LA CRÓNICA

ROCKETS 115 – 94 BULLS

Los de Houston se llevaron un partido que empezaron perdiendo y en el que Nicola Mirotic se quedó sin minutos por segundo encuentro consecutivo. De esta manera, los tejanos ponían fin a una racha de dos derrotas consecutivas y agudizan aun más la mala situación de unos Bulls virtualmente fuera de los playoffs. Dos buenos cuartos (33 pts en el segundo y 36 pts en el tercero) bastaron a los de James Harden (19 pts y 13 as), que cuajaron un gran encuentro como conjunto. En los Bulls, Jimmy Butler anotó 16 puntos y Dwyane Wade se fue hasta los 21.

PACERS 85 – 99 BUCKS

Los Bucks aprovecharon la cuarta derrota consecutiva de los Bulls para hacerse con la 8º plaza de la Conferencia Este, tras ganar a unos Pacers que tan solo están 1.5 victorias por delante. Un partido igualado hasta el descanso, donde los visitantes se fueron cinco arriba al túnel de vestuarios. Pero los Bucks de “Anteto”, que anoche anotó 21 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, le darían la vuelta al marcador en una gran segunda parte, manteniendo así vivas las esperanzas de jugar playoffs. Además del griego, Khris Middleton anotó 21 puntos y Greg Monroe firmó 18 puntos y 7 rebotes saliendo desde el banquillo. En los Pacers, Paul George (18 pts, 11 rb y 6 as) y Jeff Teague (17 pts, 4 rb y 4 as) fueron los más destacados.

Video of Giannis and Middleton Lead Bucks to Victory | 03.10.17

RAPTORS 99 – 105 HAWKS

Los Hawks de José Manuel Calderón (2 pts, 1 rb y 2 as), que volvió a ser el base suplente de los de Budenholzer, se llevaron la victoria frente a los Raptors, en uno de los choques más igualados de la noche. De nada sirvieron los 28 puntos de DeMar DeRozan, ni los 18 que anotó Serge Ibaka. La franquicia del estado de Georgia se acabó llevando un encuentro que se decidió en el último cuarto y en el que Dennis Schroder anotó 13 de sus 26 puntos en el mismo. Esta victoria coloca a los de Atlanta justo por detrás de los Raptors en la clasificación, donde tan solo les separan dos victorias.

Video of Schroder, Millsap & Hardaway Jr Each Score 20+ in Win | 03.10.17

Los primeros puntos de José Manuel Calderón con la elástica de los Hawks.

WARRIORS 102 – 103 WOLVES

Victoria merecida de unos Wolves que atraviesan su mejor momento de la temporada y que ya sueñan con meterse en unos playoffs que tan solo tienen a 2.5 victorias. Los de Ricky Rubio, sensacional una noche más, llegaron a dominar por 17 puntos en el segundo cuarto, aunque tuvieron que sufrir para llevarse la victoria. El español firmó su tercer doble-doble consecutivo con 17 puntos y 13 asistencias y fue el amo y señor del partido. Junto al catalán, Karl-Anthony Towns (23 pts y 9 rb) y Andrew Wiggins (24 pts y 4 rb) rayaron a gran nivel, al igual que el ex del Baskonia, Nemanja Bjelica, que firmó un doble-doble de 10 puntos y 12 rebotes. En los Warriors el estado de ánimo es justo el opuesto. Desde que se lesionara Kevin Durant, los de Oakland suman dos victorias y cuatro derrotas y tras caer frente a los Wolves, vuelven a encadenar dos derrotas consecutivas. Anoche trataron de remontar un partido que se les había puesto muy cuesta arriba, pero se quedaron a las puertas. Los “Splash Brothers” se combinaron para 56 puntos (Curry 30 y Klay 26), pero no tuvieron a nadie que les acompañara. Por si fuera poco, esta noche les esperan unos Spurs que tan solo están a 1.5 victorias y que de seguir así les podrían arrebatar la primera posición.

WIZARDS 130 – 122 KINGS

Estos Wizards van muy en serio. Tras ganar a los Kings en la prórroga, se colocan a tan solo 0.5 victorias de la segunda plaza del Este y a 3 de los hasta ahora intocables Cavs. Pese a entrar 15 abajo en el último cuarto, los de Scott Brooks supieron darle la vuelta al marcador y forzaron un tiempo extra que ganaron 14-6. Enorme Bradley Beal, que anotó 21 de sus 38 puntos entre el último cuarto y la prórroga, y se combinó para 63 puntos con John Wall (25 pts y 12 as). Una vez más, Bojan Bogdanovic fue clave desde el banquillo y anotó 17 puntos. En los Kings, los mejores fueron Darren Collison (14 pts y 10 rb) y Willie Cauley-Stein (20 pts y 13 rb), ambos con un doble-doble.

Y ADEMÁS... Los Hornets vencieron a los Magic sin problemas, donde Kemba Walker anotó 23 puntos y Marvin Williams (12 pts, 18 rb y 7 as) se quedó a tres asistencias del triple-doble. Aaron Gordon con 20 puntos y 4 rebotes fue el mejor de los de Orlando .

vencieron a los sin problemas, donde anotó y se quedó a tres asistencias del triple-doble. con fue el mejor de los de . Los Mavs se hicieron con el triunfo frente a los Nets y ya suman cuatro victorias de manera consecutiva. Harrisosn Barnes con 21 puntos y 7 rebotes fue el más destacado de la franquicia tejana, mientras que en los de Brooklyn , el máximo anotador fue Isaiah Whitehead que anotó 24 puntos saliendo desde el banquillo.

se hicieron con el triunfo frente a los y ya suman cuatro victorias de manera consecutiva. con fue el más destacado de la franquicia tejana, mientras que en los de , el máximo anotador fue que anotó saliendo desde el banquillo. Los Nuggets de un dominante Nikola Jokic (21 pts, 10 rb y 7 as) ganaron de 20 puntos a unos Celtics que desaprovecharon la oportunidad de acercarse al primer puesto de la Conferencia Este. En los locales, además de Jokic, Wilson Chandler (23 pts y 8 rb) y Danino Gallinari (20 pts y 5 rb) también cuajaron un gran encuentro. Juancho HernanGómez anotó 5 puntos y capturó 3 rebotes en 12 minutos de juego. Isaiah Thomas, que se quedó en 21 puntos, fue el máximo anotador de los de Boston. Video of Nikola Jokic Stuffs Stat Sheet in Win | 03.10.17

EL MVP: BRADLEY BEAL (WIZARDS)

Video of Bradley Beal Drops 38/10 in OT Win Over Kings | 03.10.17