Ricky Rubio bate records; Mirotic se reivindica; Spurs alcanzan a Warriors

LA CRÓNICA

CHICAGO BULLS 115 - 109 CHARLOTTE HORNETS

Los Bullls pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas tras vencer a Charlotte Hornets en un encuentro en que Nikola Mirotic se reivindicó tras reaparecer en la alineación y firmar su tope de la temporada con 24 tantos. Wade (23p) y Butler (23p) también sumaron en un triunfo que los Bulls necesitaban para mantener la lucha por la octava posición en la Conferencia Este. Rondo (20p) volvía al quinteto titular y fue importante en triunfo de Chicago. Lamb (26p) fue el mejor de los Hornets.

WASHINGTON WIZARDS 104 -119 MINNESOTA TIMBERWOLVES

Ricky Rubio (22p, 19a) volvió a ser clave en el triunfo de los Wolves ante Wizards. El de El Masnou selló un nuevo hito en la franquicia con sus 19 asistencias. Karl-Anthony Towns (39p, 13r) y Bjelica (16p, 10r) completaron un tridente de unos Wolves que firmaron un 52% en tiro de campo. El partido quedaba encarrilado con un espectacular primer periodo de Minnesota (23-41). John Wall (27p) fue el mejor de unos Wizards que sufrían su primera derrota en los últimos seis encuentros.

ATLANTA HAWKS 99 - 107 SAN ANTONIO SPURS

Importante triunfo de los Spurs ante Atlanta en un encuentro que dominaron casi desde el primer momento, aunque los Hawks llegaron a igualar la contienda a mitad del cuarto periodo. Leonard (31p) regresaba a su nivel tras perderse el último partido por una conmoción cerebral y lideraba a su equipo en un triunfo que les hace igualar a los Warriors al frente de la conferencia. Schroder (22p, 10a) fue el mejor de unos Hawks que vieron como se truncaba su racha de tres triunfos seguidos.

MILWAUKEE BUCKS 93 - 113 MEMPHIS GRIZZLIES

El veterano Vince Carter (24p) lideró el triunfo de los Grizzlies ante Milwaukee. Memphis firmó un partido muy efectivo en ataque sellando un 52% en tiro y una serie de 14/27 triples.

Con este triunfo los Grizzlies recuperan la senda del triunfo tras cinco derrotas consecutivas. Antetokounmpo (18p) fue el máximo anotador de unos Bucks que ponen fin a su serie de seis triunfos consecutivos.

LOS ANGELES LAKERS 101 - 129 DENVER NUGGETS

Y ADEMÁS...

Los Raptors vencieron a Mavericks (78-100) con un inédito Ibaka (0p, 8r) y con el liderazgo de DeRozan (25p) y Powell (19p).

(0p, 8r) y con el liderazgo de (25p) y (19p). Gordon Hayward (27p) lideró el triunfo de Jazz ante Clippers (114-108) rompiendo una serie negativa de nueve derrotas consecutivas en su cancha. La buena actuación de Chris Paul (33p, 6r, 6a) no sirvió para dar el triunfo a unos Clippers que vieron como los Jazz revertían el marcador en una gran segunda mitad.

Nuggets superaron con claridad a unos Lakers que ya caían 43-67 al descanso. Buen papel de(13p, 6r) en el triunfo de su equipo.(22p) y(22p) fueron las referencias anotadoras en el tercer triunfo seguido de Denver que les deja con renta de dos triunfos sobre Portland en la lucha por la octava plaza de la Conferencia Oeste.(25p, 11r) fue el mejor de unos Lakers que han perdido 10 de sus últimos 11 partidos.

