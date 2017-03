Ricky Rubio, LeBron James y James Harden: noche de récords

Tope anotador de Ricky Rubio

Harden anota el triple que da el record de triples a los Rockets

James supera a Shaquille en el histórico de anotadores

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: March 30, 2017

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Nicola Mirotic (Bulls) 15 puntos, 4 rebotes Ricky Rubio (Tiberwolves) 19 puntos, 15 asistencias

LA CRÓNICA CLEVELAND CAVALIERS 93 - 99 CHICAGO BULLS LeBron (26p, 10r, 8a) hacía historia y colocaba como séptimo máximo anotador de la historia de la NBA, superando a Shaquille O'Neal. Pero ni su gran partido rozando el triple doble fue suficiente para evitar la tercera derrota consecutiva de unos Cavaliers que no salen de su crisis. Enfrente estuvieron unos Bulls que dominaron el partido en la segunda mitad con un enorme Mirotic (28p) que anotaba 6 triples y con el gran papel de Butler (25p) y Rondo (10a). Chicago sigue noveno en el Este y se acercan a Miami e indiana. Video of LeBron Passes Shaq for 7th on All-Time Scoring List | March 30, 2017 LOS ANGELES LAKERS 104 - 119 MINNESOTA TIMBERWOLVES Ricky Rubio (33p, 10a, 5r) sigue de dulce y firmó su tope anotador de su carrera NBA en el triunfo de los Wolves ante los Lakers. Rubio formó un tridente demoledor con Towns (32p, 9r) y Wiggins (27p). Minnesota suma ya más triunfos que en toda la campaña anterior. Por parte de los Lakers, Clarkson (18p) y Russell (14, 7a) fueron los más destacados en una franquicia que firma una pésima serie de 17 derrotas en los últimos 19 partidos. Video of Ricky Rubio CAREER HIGH 33 POINTS and 10 Assists! | March 30, 2017 Y ADEMÁS... Décima derrota seguida de los Suns, esta vez ante los Clippers (124-118) de unos destacados Griffin (31p) y Paul (29p, 10a). Booker (30p, 9a) regresaba tras perderse el partido ante Atlanta por molestias en su tobillo derecho.

(31p) y (29p, 10a). (30p, 9a) regresaba tras perderse el partido ante Atlanta por molestias en su tobillo derecho. Lillard (31p, 11a) y Nurkic (19p, 11r) lideraron el triunfo de Portland ante Rockets (107-117). Quinto triiunfo seguido de los Blazers para mantener su ventaja sobre Nuggets en su lucha por el octavo puesto del Oeste. Harden (30p, 8r) fue el mejor de los Rockets y selló el record de triples en una temporada (1078) por parte de los Rockets. Video of Houston Rockets Break Single-Season 3-Point Record | March 30, 2017 Ish Smith (21p, 6r) daba el triunfo a los Pistons ante Nets (89-90) con un triple en los instantes finales. Brook Lopez tuvo en sus manos un triple para dar el triunfo a los suyos pero erró y el triunfo fue a Detroit.

LOS DATOS DE LA NOCHE

Con el record de triples de los Rockets, Mike D'Antoni lo logra con el tercer equipo a lo largo de su trayectoria. Ya lo hizo con los suns en 2004-05 y 2005-06.

Booker ha logrado anotar 30 o más puntos en doce ocasiones este año. El doble de veces que toda la pasada temporada.

Si James siguiera anotando a un ritmo de 25 puntos por partido, jugando 75 partidos por año, sería el máximo anotador de la historia en la temporada 2022-23.

NBA , 30/03/17

Este

1 Boston 48 27 2 Cleveland 47 27 3 Washington 46 29 4 Toronto 45 30 5 Atlanta 39 36 6 Milwaukee 39 36 7 Miami 37 38 8 Indiana 37 38 9 Chicago 36 39 10 Detroit 35 41 11 Charlotte 34 41 12 Philadelphia 28 47 13 New York 28 47 14 Orlando 27 48 15 Brooklyn 16 59

Oeste

1 Golden State 61 14 2 San Antonio 57 17 3 Houston 51 24 4 Utah 46 29 5 L.A. Clippers 46 31 6 Oklahoma City 43 31 7 Memphis 41 34 8 Portland 37 38 9 Denver 35 39 10 New Orleans 32 43 11 Dallas 31 43 12 Minnesota 30 44 13 Sacramento 29 46 14 Phoenix 22 54 15 L.A. Lakers 21 54