Ricky Rubio: "Tengo ganas de ganar"

Ricky Rubio está haciendo un muy buen final de temporada. Así lo demuestran sus números. Pese a ello, sobre él planea y planeará la sombra del traspaso.

En una entrevista con EFE, Ricky admite que no sabe qué pasará en un futuro, ya sea durante el trascurso del verano o en la próxima temporada: "Me quedan dos años más aquí. Yo tengo ganas de ganar. Pero ya veremos, no es mi decisión".

El base está contento con la progresión que ha tenido en los últimos tiempos: "Está siendo una temporada muy difícil, pero me he sentido muy cómodo en los últimos dos o tres meses y quiero construir en base a eso", dice. No es para menos, ya que está en el top-10 de la NBA en asistencias y robos, lleva una media de 10'2 pases de canasta en lo que va de 2017 y es el 4º que más asistencias ha dado en toda la competición durante esta temporada. Pero como equipo... "Yo mismo he vivido un año irregular, pero como equipo no hemos conseguido los objetivos. Nos llevamos lo que merecemos", asegura contundentemente.